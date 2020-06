Corona: Österreich öffnet Grenzen und leitet Wende bei Maskenpflicht ein  

Das Coronavirus hat die Länder in Europa hart getroffen. Nach drei Monaten steht ein neuer Abschnitt in der Corona-Pandemie an. Österreich prescht in einer Sache vor. Alle Infos im News-Ticker.

Die Grenzkontrollen zu Deutschlands Nachbarländer sind am Montag (Update vom 15. Juni; 9 Uhr) gefallen.

Österreich hat seine Corona-Verordnung geändert und leitet bei der Maskenpflicht eine Wende ein (Update 15. Juni; 9.13 Uhr).

Österreich hat seine Corona-Verordnung geändert und leitet bei der Maskenpflicht eine Wende ein (Update 15. Juni; 9.13 Uhr). In Europa wollen sich einige Länder einen Corona-Impfstoff sichern (Update 13. Juni;

Coronavirus in Europa: Grenzen zu Österreich offen - neue Corona-Regeln

Update vom 15. Juni, 9.13 Uhr: Die Grenzen zwischen Deutschland und seinen Nachbarländern, wie Österreich sind wieder geöffnet. In Österreich fällt ab Montag die Maskenpflicht, jedenfalls in Geschäften und auch in der Gastronomie. Nur noch das Personal muss weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Sperrstunde wird in Österreich von 23 Uhr auf 1 Uhr verlängert.

Im öffentlichen Verkehrsmitteln, im Gesundheitsbereich sowie Apotheken und wenn der Mindestabstand von einem Meter nicht eingehalten werden kann, gilt eine Maskenpflicht.

+ Coronavirus in Österreich: Die Reisewarnung für Österreich wurde am 15. Juni aufgehoben, die grenzen sind wieder offen und es gibt neue Corona-Regeln (Symbolfoto). © dpa / Peter Kneffel

Coronavirus in Europa: Grenzkontrollen fallen

Update vom 15. Juni, 9 Uhr: Am 16. März hatte Deutschland Grenzkontrollen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark eingeführt. Nach drei Monaten sind die gemeinsamen Grenzen wieder offen. Seit Montag hat das Auswärtige Amt die Reisewarnungen für 27 europäische Länder aufgehoben.

Vier Länder der EU und des grenzkontrollfreien Schengen-Raums müssen auf die Aufhebung der wegen der Corona-Pandemie verhängten Reisewarnung noch warten. Darunter ist das beliebteste Ferienziel der Deutschen: Spanien. Dort besteht genauso wie in Finnland und Norwegen noch eine Einreisesperre.

Für das EU-Land Schweden wird die Reisewarnung wegen der Zahl der Neuinfektionen aufrecht erhalten.

Update vom 13. Juni, 20.40: Emmanuel Macron

spricht am Sonntag zu den Franzosen. Der französische Präsident will in einer Fernsehansprache (20 Uhr) das weitere Vorgehen in der

Corona-Krise

erklären.

Nach Angaben aus seinem Umfeld möchte der Regierungschef unter anderem auf die geplante Lockerung der Coronavirus-Beschränkungen in Frankreich zu sprechen kommen. So soll etwa das Versammlungsverbot von mehr als zehn Menschen Ende Juni fallen.

Corona-Krise in Europa: Deutschland mit Impfallianz

Update vom 13. Juni, 16.35 Uhr: Vier europäische Länder haben eine Impfallianz gegen das Coronavirus ins Leben gerufen: Deutschland, Frankreich, Italien und die Niederlande.

Der Zusammenschluss der vier EU-Partner hat laut Bundesgesundheitsministerium einen ersten Vertrag mit dem Pharmakonzern AstraZeneca geschlossen, wonach dieser 300 Millionen Dosen liefern soll, sobald der Corona-Impfstoff entwickelt sei.

Aus Regierungskreisen hieß es laut AFP, das dies bis Ende des Jahres gelingen könnte. Die Dosen „sollen relativ zur Bevölkerungsgröße an alle Mitgliedstaaten, die dabei sein wollen, aufgeteilt werden“, erklärte das Ministerium weiter.

Corona-Krise in Europa: Russland will einen Impfstoff entwickelt haben

Update vom 13. Juni, 15.55 Uhr: In vielen Ländern arbeiten Wissenschaftler aktuell auf Hochtouren, um einen möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 zu entwickeln. Nun will Russland genau das bereits geschafft haben: Wie die Vize-Regierungschefin Tatjana Golikowa am Samstag der Staatsagentur Tass zufolge mitteilte, will das Land bereits im September mit der Massenproduktion eines Impfstoffes beginnen.

Das Verteidigiungsministerium hatte mitgeteilt, dass aktuell noch klinische Teste mit 50 freiwilligen Soldaten durchgeführt werden, die jedoch Ende Juli abgeschlossen sein sollen. Eine Zulassung des Impfstoffes sei für August geplant. Im Monat darauf könne das Medikament dann bereits in größeren Massen produziert werden. In Russland befassen sich offiziellen Angaben zufolge insgesamt sieben Forschungseinrichtungen unabhängig voneinander mit der Entwicklung eines Impfstoffes. Davon seien drei Projekte erfolgsversprechend, sagte die Vize-Regierungschefin.

Bereits im Mai war bei dem staatlichen Gamalaja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau die Rede von einem Impfstoff. Dieser habe eine Immunität gegen Corona erzeugt und wurde an Wissenschaftlern sowie an Tieren getestet - ohne negative Nebenwirkungen, laut dem Institutsdirektor Alexander Ginsburg. Eine Studie zu dem anscheinend in Rekordzeit entwickelten Impfstoff haben die Forscher bisher nicht vorgelegt. Es gibt deshalb keine unabhängige Bewertung der Aussagen von Regierung und Wissenschaftlern.

US-Studie untersucht Auswirkungen von Schutzmasken auf Infektionszahlen in Italien

Update vom 13. Juni, 14 Uhr: Das Tragen von Schutzmasken hat einer Studie zufolge in Italien Zehntausende Coronavirus-Infektionen verhindert.

In Italien habe die Maßnahme zwischen dem 6. April und dem 9. Mai mehr als 78 000 Ansteckungen verhindert, berechnen Forscher von Universitäten in Texas und Kalifornien in Fachjournal „Proceedings of the National Academy of Sciences“ („PNAS“). Demnach ist die Übertragung des Erregers Sars-CoV-2 durch die Luft der dominante Infektionsweg.

Die Wissenschaftler untersuchten Daten und Statistiken aus dem chinesischen Wuhan, wo das Virus anfangs ausgebrochen war, sowie aus Italien und der Millionenmetropole New York. Das Tragen von Masken wurde in Italien und New York zeitlich nach anderen Empfehlungen, wie Händewaschen oder Abstand halten, angeordnet - im besonders stark betroffenen Norden Italiens am 6. April, in New York am 17. April. In Wuhan dagegen wurden alle diese Regeln gleichzeitig angeordnet. Die Forscher verglichen nun die Daten vor und nach der Masken-Regel in New York und Italien mit denen in Wuhan.

Corona: Zwei EU-Land öffnen Grenzen

Update vom 13. Juni, 11.17 Uhr: Tschechien und Polen öffnen ihre Grenzen: Ab Montag dürfen fast alle EU-Bürger sowie aus der Schweiz und Lichtenstein wieder nach Tschechien einreisen. Dafür muss auch kein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Die Grenzkontrollen zu Deutschland und Österreich wurden bereits vor einer Woche aufgehoben.

Weiterhin gilt noch ein Reiseverbot für Belgien, Portugal, Großbritannien, Schweden und für die polnische Region Woiwodschaft Schlesien.

Auch Polen öffnete die Grenzen nach Litauen, Deutschland, Tschechien und der Slowakei. Die polnischen Grenzen im Osten nach Weißrussland, der Ukraine und Kaliningrad bleiben weiterhin geschlossen. Die generellen Regeln für das Einreisen von Nicht-EU-Bürgern wird ebenso gelockert.

Corona in Europa: Nordmazedonien hebt Ausnahme-Zustand auf

Update vom 12. Juni, 19.02 Uhr: Der nordmazedonische Präsident Stevo Pendarovski wird den wegen der Corona-Pandemie verhängten Ausnahmezustand nicht mehr verlängern. Dieser wird infolgedessen am Sonntag 00.00 Uhr auslaufen, teilte der Politiker am Freitag in der Hauptstadt Skopje mit. Das kleine Balkanland hatte die Maßnahme nach Ausbruch der Corona-Pandemie Mitte März eingeführt und dann um jeweils zwei beziehungsweise vier Wochen verlängert.

Nordmazedonien ist mit seinen zwei Millionen Einwohnern von der Pandemie nicht besonders hart betroffen. Bis zum Freitag waren dort 3701 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infizert. Die Zahl der akuten Fälle wurde mit 1836 angegeben, die der Toten mit 171.

Coronavirus in Europa: First Lady der Ukraine positiv auf Covid-19 getestet

Update vom 12. Juni, 16.44 Uhr: Die First Lady der Ukraine, Olena Selenska, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Frau von Präsident Wolodymyr Selenskyj gab am Freitag auf Facebook bekannt, dass sie positiv getestet worden sei. Am Donnerstag hatte die Ukraine eine Rekordzahl an Neuansteckungen gemeldet. Zuvor hatte das Land seine Beschränkungen gegen die Ausbreitung des Virus gelockert.

Selenskas Ehemann und ihre zwei Kinder seien aber negativ getestet worden. Es gehe ihr gut und sie habe sich zu Hause in Selbstisolation begeben, schrieb die 42-Jährige. Ihre Landsleute rief sie auf, vorsichtig zu sein und Masken zum Schutz gegen eine Corona-Ansteckung zu tragen.

Staatschef Selenskyj trägt allerdings häufig selbst keine Schutzmaske bei öffentlichen Auftritten und wird deshalb kritisiert. Die Ukraine hatte am Donnerstag eine Rekordzahl von 689 Neuinfektionen gemeldet, das Gesundheitsministerium stufte das als „sehr alarmierend“ ein. Insgesamt gibt es den Behörden zufolge 29.753 Corona-Infektionen im Land, 870 Menschen starben bereits daran.

+ Olena Selenska (2.v.l.) im Beisein ihres Mannes Wolodymyr Selenskyjj (2.v.r.) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r.) sowie seiner Frau Elke Büdenbender. Der Präsident der Ukraine trägt sich im Schloss Bellevue 2019 ins Gästebuch ein. © picture alliance/dpa / Bernd von Jutrczenka

Coronavirus in Europa: Giuseppe Conte von italienischer Justiz vernommen

Update vom 12. Juni, 14.10 Uhr : Die Staatsanwaltschaft Bergamo vernimmt am Freitag, 12. Juni, Ministerpräsident Guiseppe Conte an dessen Regierungssitz in Rom. Es geht um diejuristische Aufarbeitung des dramatischen Verlaufs derCoronavirus-Pandemie - speziell im Norden des Landes. Auch Luciana Lamorgese, die Innenministerin, soll als Zeugin aussagen.

+ Coronavirus - Italien: Regierungschef Giuseppe Conte muss am Freitag Fragen der Staatsanwaltschaft beantworten. © dpa / Cosimo Martemucci

In Italien ist noch immer ungeklärt, warum die Gemeinden Alzano Lombardo und Nembro nicht zu Sperrzonen erklärt wurden. Sie entwickelten sich zu absoluten Hochburgen der Pandemie. Bis jetzt starben rund34.000 Menschen in Italien am Coronavirus. Aus dem Norden stammen die Bilder von Militär-Trucks, die Särge abtransportieren. Mittlerweile haben Angehörige der Todesopfer insgesamt 50 Anzeigen gegen Unbekannt gestellt. Sie vermuten Missmanagement seitens der Behörden.

Die Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft soll auch klären, warum sich die Krankheit ausgerechnet im wirtschaftlich starken Norden so beschleunigt hat. Kurz vor der Vernehmung sagte der parteilose Jurist Conte der „Corriere della Sera“, er halte sein Vorgehen weiter für richtig: „Weil ich mein Handeln an Wissenschaft und Gewissen orientiert habe, weil ich mich sofort eingeschaltet habe, bin ich absolut gelassen.“



Weniger Zustimmung für Schwedens Regierung in der Corona-Krise

Update vom 12. Juni, 12.20 Uhr : Die höchste Zahl an Neuinfektionen seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie in Schweden lässt den Rückhalt in der Bevölkerung für Ministerpräsident Stefan Löfven sinken. Gestern meldete die Gesundheitsbehörde Schweden 1.474 Neuinfektionen.

Die Schweden selbst sind von der Entwicklung nicht begeistert. „Das Vertrauen in die Regierung und die Gesundheitsbehörde ist eingebrochen. Der Anteil derer mit großem oder relativ großem Vertrauen in die Corona-Maßnahmen ist um rund 20 Prozent gesunken. Gründe dafür könnten die hohe Zahl von Toten vor allem unter Älteren sein sowie mangelnde Information über den Verbreitungsgrad von Corona“, vermeldet SVT, der öffentliche Sender Schwedens.

Corona-Krise: Schweden meldet neuen Infektions-Höchstwert

Update vom 11. Juni, 20.45 Uhr: In Schweden wurden am Donnerstag 1474 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das ist der höchste Wert in dem skandinavischen Land seit Beginn der Pandemie. Die schwedische Gesundheitsbehörde gibt jedoch an, dass dieser Anstieg in direkter Verbindung mit einer erhöhten Testkapazität stehe. So würden auch Corona-Infizierte mit milden oder keinen Symptomen als solche registriert werden.

Schweden hatte in der Corona-Krise einen Sonderweg eingeschlagen und auf einen Shutdown, sowie auf starke Einschränkungen weitestgehend verzichtet. Die Bundesregierung wird deswegen wohl auch die Reisewarnung für Schweden nicht am 15. Juni aufheben. Das Land erfülle nicht die Pandemiekriterien, das Schweden mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen aufweist.

+ Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven bei einer Pressekonferenz zum Thema Corona. © AFP / SOREN ANDERSSON

Coronavirus in Europa: Bulgarien bereits in der zweiten Welle?

Update vom 11. Juni, 18.10 Uhr: Im zunächst kaum von der Corona-Pandemie betroffenen Bulgarien breitet sich nach offiziellen Angaben eine zweite Welle des neuartigen Coronavirus aus. Am Donnerstag verzeichnetet der Balkanstaat 104 Neuerkrankungen mit Covid-19 innerhalb von 24 Stunden - ein Rekordwert. Die „epidemische Ausnahmesituation“, die in Bulgarien bis zum 14. Juni verhängt wurde, soll bis Ende des Monats verlängert werden.

Bulgarien befinde sich wohl in einer zweiten Welle der Krankheit, sagte der Oberste Inspektor für Gesundheit und Mitglied des Krisenstabs in Sofia, Angel Kuntschew, am Donnerstag im privaten Fernsehsender bTV. Das Virus breite sich jetzt aber vor allem lokal in Netzwerken, sogenannten Clustern, aus. Die Situation könne unter Kontrolle gebracht werden, meinte er.

Die bisherigen Corona-Einschränkungen in Bulgarien wurden bereits weitgehend gelockert: Restaurants und Cafés haben wieder geöffnet. Auch Einkaufszentren, Fitnessstudios, Museen, Theater und Kinos dürfen unter hygienischen Auflagen wieder besucht werden.

Corona-Krise: Merkel und Macron wollen Pandemie-Masterplan - Conte muss vor die Staatsanwaltschaft

Update vom 11. Juni, 09.37 Uhr: Italiens Regierungschef Giuseppe Conte muss sich am Freitag (12.6.) Fragen der Staatsanwaltschaft zum Umgang mit der Corona-Krise stellen. Am Mittwoch hatten Hinterbliebene von Opfern in der schwer betroffenen Region Bergamo Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet - sie werfen den Behörden Inkompetenz und falsche Reaktionen auf die Ausbreitung des Coronavirus vor. Im Kern der Anhörung von Conte wird die Frage stehen, ob die Region Bergamo - bereits als Hotspot bekannt - zu spät abgeriegelt wurde.

Neben Conte sollen Gesundheitsminister Roberto Speranza und Innenministerin Luciana Lamorgese als Zeugen gehört werden.

Corona-Krise in Europa: Neuer Hotspot in Uni-Klinik in Spanien

Update vom 10. Juni, 22.52 Uhr: Im Basurto-Universitätskrankenhaus in Bilbao (Nordspanien) sind 25 Menschen positiv auf das Virus getestet worden, ein infizierter Patient sei gestorben, sagte der Leiter der Einrichtung, Eduardo Maiz, auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Nun würden alle 4500 Mitarbeiter des öffentlichen Krankenhauses im Baskenland getestet. Die Besuche wurden eingeschränkt.

Kurz zuvor waren am Montag im Baskenland fast alle Corona-Beschränkungen aufgehoben worden. In Spanien haben sich bisher nach offiziellen Angaben 242.280 Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert, 27.136 Menschen starben an den Folgen der Infektion. Spanien ist eines der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder Europas.

Corona in Europa: London öffnet Zoos und Geschäfte

Update vom 10. Juni, 19.30 Uhr: Langsam werden auch in Großbritannien die Corona-Maßnahmen gelockert. Zoos, Safari-Parks und Läden dürfen in England ab Montag wieder öffnen. Auch Gotteshäuser sind für individuelle Gebete wieder betretbar. Zudem können sich künftig auch bestimmte Haushalte zusammenschließen. Abstandsregelungen wären jedoch weiterhin einzuhalten, so Boris Johnson am Mittwoch.

Dabei steht die Londoner Regierung im Umgang mit der Corona-Krise allerdings seit Monaten immer wieder in der Kritik. Ihr wird vorgeworfen zu spät gehandelt zu haben.

Der Wissenschaftler Neil Ferguson vom Imperial College sagte am Mittwoch in einem Parlamentsausschuss, dass die Hälfte der Todesfälle vermeidbar gewesen wäre, hätte die Regierung die Maßnahmen eine Woche früher verhängt.

Corona-Krise in Europa: Weitere Klagen in Italien - Hinterbliebene stellen Strafanzeige

Update vom 10. Juni, 17.45 Uhr: In Italien haben Hinterbliebene von Coronavirus-Opfern bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Die Kläger kommen aus der besonders stark betroffenen Provinz Bergamo. Sie werfen den Behörden vor durch Fahrlässigkeit und Inkompetenz verantwortlich für zahlreiche Corona-Todesfälle zu sein. Die als Corona-Hotspots bekannten Orte Alzano und Nembro wurden laut ihrer Aussage nicht rechtzeitig isoliert.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits in mehreren Fällen wegen Missmanagements zum Beispiel in Altersheimen, wo es besonders viele Opfer gab. Die Region selbst weist die Vorwürfe zurück und verweist auf die Regierung in Rom, die Entscheidungen zur Isolierung hätte treffen müssen.

Corona-Krise in Europa: Fake-News-Kampagnen befürchtet

Update vom 10. Juni, 16.16 Uhr: Die EU fürchtet anhaltende Fake-News-Kampagnen rund ums Coronavirus und will soziale Netzwerke deshalb stärker in die Pflicht nehmen. Nach einem am Mittwoch präsentierten Plan der EU-Kommission sollen Plattformen wie Facebook und Twitter künftig monatlich Berichte über ihren Kampf gegen Desinformationen vorlegen. Zudem werden die Unternehmen zu einer engeren Zusammenarbeit mit unabhängigen Faktenprüfern aufgefordert.

„Während der Coronavirus-Pandemie ist Europa von Desinformationskampagnen überschwemmt worden, die ihren Ursprung sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU hatten“, kommentierte EU-Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova.

Um diese zu bekämpfen, müsse man „alle relevanten Akteure von Online-Plattformen bis hin zu Behörden mobilisieren und unabhängige Faktenprüfer und Medien unterstützen“.

Coronavirus in Europa: Österreich erlaubt Reisen ab 16. Juni - in fast alle EU-Länder

Update vom 10. Juni, 13.28 Uhr: Freude bei allen Österreicher, die in diesem Sommer einen Urlaub außerhalb der Landesgrenzen geplant hatten. Denn: Österreich wird vom16. Juni an das Reisen in die meisten Länder Europas wieder erlauben. Dazu gehöre auch das besonders von der Corona-Pandemie betroffene Nachbarland Italien, sagte Außenminister Alexander Schallenberg am Mittwoch in Wien.

Die Zahlen der Corona-Infektionen in den insgesamt 31 Ländern, in die wieder ohne Einschränkung gereist werden darf, seien niedrig genug. Ausgenommen seien allerdings Schweden, Großbritannien, Portugal und zunächst auch Spanien.

Für die besonders betroffene norditalienische Region Lombardei gelte weiterhin eine teilweise Reisewarnung, so Schallenberg. „Wenn sie die Koffer packen, vergessen sie den Hausverstand nicht“, mahnte der Minister die Einhaltung der Hygieneregeln auch im Ausland an. Er warb erneut für einen Urlaub in Österreich.

Österreich selbst verzeichnet weiterhin sehr niedrige Infektionszahlen. Der Zuwachs binnen eines Tages habe zuletzt rund 0,2 Prozent betragen, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober. „Wir sind noch nicht über den Berg“, warnte Anschober zugleich vor einem Nachlassen der Wachsamkeit.

Coronavirus in Europa: Macron und Merkel fordern eine Art Masterplan gegen zukünftige Pandemien

Erstmeldung vom 10. Juni, 11.14 Uhr: Berlin/Paris - Die Regierungschefs von insgesamt sechs Mitgliedern der Europäischen Union haben die EU-Kommission aufgefordert, sich besser auf Pandemien vorzubereiten. Vorne mit dabei: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

+ Merkel und Macron bringen derzeit wieder häufiger gemeinsam Ideen in der Corona-Pandemie vor. © picture alliance/dpa / Kay Nietfeld

Die chaotische Reaktion der EU auf die Corona-Pandemie habe Fragen zur Vorbereitung der EU auf Pandemien aufgeworfen und die Notwendigkeit eines europaweiten Ansatzes aufgezeigt - auch mit Blick auf eine mögliche zweite Corona-Welle, heißt es am Dienstag in einem Appell an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Coronavirus in Europa: Merkel und Macron unterzeichnen Appell an Europäische Union

Neben Merkel und Macron haben der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki, der spanische Regierungschef Pedro Sánchez, die belgische Regierungschefin Sophie Wilmes und die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen unterzeichnet. Sie hoffen demnach darauf, dass ihr Strategiepapier als „Inspiration für fruchtbare weitere Debatten auf europäischer Ebene" über die Vorbereitung auf künftige Pandemien dient.

Der Brief legt einen besonderen Schwerpunkt auf den Mangel an medizinischer Ausrüstung. Es sei unerlässlich, diesen Mangel zu analysieren, stellen die Staats- und Regierungschefs fest. Sie fordern eine ausreichende Versorgung mit Schutzausrüstung, medizinischen Geräten, Medikamenten und Impfstoffen.

Coronavirus in Europa: EU soll für künftige Pandemien künftig besser Vorräte anlegen

Wegen der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus* waren zu Beginn der Pandemie vielerorts in Europa Masken und andere Schutzausrüstung für medizinisches Personal knapp geworden. Viele Länder ergriffen daraufhin nationale Maßnahmen. Dass Länder wie Deutschland die Ausfuhr von Schutzbekleidung und Atemmasken zeitweise beschränkten, sorgte für Kritik.

DieEU-Staats- und Regierungschefs wollen bei einemGipfel am 19. Juni, der wegen der Corona-Pandemie nur als Video-Konferenz stattfindet, über die Folgen der Corona-Krise beraten.

