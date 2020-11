Corona in Europa: Mehr als 400.000 Todesfälle seit Beginn der Pandemie - Proteste gegen weitere Beschränkungen

Die zweite Corona-Welle im Herbst hat zu Lockdowns quer durch Europa geführt. Die ersten Länder lockern nun wieder ihre Maßnahmen. Es gibt Proteste gegen weitere Beschränkungen.

Update vom 30. November, 16.40 Uhr: Nach großen illegalen Partys in mehreren Städten in England hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Man wolle die Organisatoren der Partys ausfindig machen, denen hohe Strafen drohten, hieß es etwa von der Polizei in Nottingham. Dort war am Wochenende in einem Studentenwohnheim eine Party mit rund 200 Menschen von der Polizei aufgelöst worden. Auch an anderen Orten in der Stadt hatten sich Menschen auf Partys versammelt. In Birmingham wurden Polizisten mit Flaschen beworfen, als sie einen illegalen Rave mit rund 100 Teilnehmern in einem Warenlager auflösen wollten und dort Drogen, DJ-Equipment und eine Waffe beschlagnahmten.

„Das letzte, was wir als Polizisten tun wollen, ist Leute dafür bestrafen, dass sie zusammenkommen und Spaß haben“, sagte Ermittler Andrew Gowan der Nachrichtenagentur PA zufolge. „Doch die aktuellen nationalen Beschränkungen sind dazu da, die Öffentlichkeit zu beschützen. Also werden wir ihre Einhaltung überwachen, solange das notwendig ist.“

Corona in Tschechien: Lockerung der Maßnahmen zum Weihnachtsgeschäft

Tschechien lockert zum Weihnachtsgeschäft seine strengen Corona-Regeln. Von Donnerstag an dürfen alle Einzelhandelsgeschäfte und Restaurants wieder öffnen. Das gab die Regierung nach einer Sondersitzung des Kabinetts am Sonntag bekannt. Es gelten strenge Hygieneregeln und eine Begrenzung der Kundenzahl in Geschäften auf eine Person je 15 Quadratmeter.

Bislang sind nur lebensnotwendige Einkäufe erlaubt. Die Lockerungen waren ursprünglich bereits für Montag erwartet worden. Im Laufe der Woche werde mit einer „weiteren deutlichen Verbesserung der Situation“ gerechnet, begründete Gesundheitsminister Jan Blatny die Verzögerung. Die Maskenpflicht selbst im Freien bleibt bestehen.

Coronavirus: Mehr als 400.000 Corona-Todesfälle in Europa

Erstmeldung vom 30. November: London/München - In Europa sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie inzwischen mehr als 400.000 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion* gestorben. Laut Zählungen der Nachrichtenagentur AFP auf der Grundlage von Behördenangaben wurden alleine in der vergangenen Woche mehr als 36.000 Corona-Todesfälle in Europa verzeichnet. Das war die höchste Zahl innerhalb einer Woche seit Beginn der Pandemie.

Die meisten Corona-Todesfälle in Europa weisen laut Daten der Johns Hopkins Universität folgende Länder auf (Stand 30. November, 15.00 Uhr):

Großbritannien : 58.342

: 58.342 Italien : 54.904

: 54.904 Frankreich : 52.410

: 52.410 Spanien : 44.668

: 44.668 Russland: 39.491

Obwohl es in vielen Ländern bereits zu ersten Lockerungen der Corona-Maßnahmen gekommen ist, wächst der Protest in Europa. In London gingen am Samstag tausende Menschen auf die Straßen. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Mehr als 150 Menschen wurden unter anderem wegen Missachtung der geltenden Corona-Regeln oder Angriffen auf Einsatzkräfte festgenommen.

Corona in England: Widerstand gegen weitere Beschränkungen

Am Dienstag endet in England nach vier Wochen ein zweiter Lockdown. Für Millionen Menschen im Land bleiben jedoch strikte Beschränkungen bestehen. Mehrere Großstädte wie Birmingham, Leeds, Manchester und Sheffield fallen unter die höchste Warnstufe eines Drei-Stufen-Plans der Regierung. Dort bleiben Gastronomie und Freizeiteinrichtungen auch nach dem Ende des Lockdowns am Dienstag geschlossen.

Auch in der konservativen Tory-Partei wächst der Widerstand gegen die Corona*-Politik des britischen Premiers und Parteichefs Boris Johnson. Es gebe eine „große Frustration“ auf den Hinterbänken der Partei über die weiteren Corona-Beschränkungen, gab Umweltminister George Eustice am Montag im Sky News-Interview zu. Bis zu 100 Abgeordnete könnten Vorbehalte gegenüber dem Stufensystem haben, das ab Mittwoch mit regionalen Maßnahmen den nationalen Teil-Lockdown in England ersetzen soll. Bei der Abstimmung über die Maßnahmen im Parlament am Dienstag könnte Premier Johnson daher auf die Stimmen der Opposition angewiesen sein.

Together we have prevented our NHS from being overwhelmed, but those dangers have not gone away.



If we ease off now, we risk losing control of this virus all over again. The tough measures in our Winter Plan are the best way to avoid this outcome. pic.twitter.com/7tChvOPN8s — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 26, 2020

Corona in Europa: Proteste in Belgien - erste Lockerungen in Frankreich

In Lüttich, im Osten Belgiens, kam es am Wochenende ebenfalls zu Protesten. Rund 500 Menschen demonstrierten gegen die nächtliche Ausgangssperre, die sie als Beschränkung ihrer Freiheit anprangerten. Im Südosten Frankreichs forderten hunderte Menschen eine Öffnung der Skilifte sowie der Restaurants und Bars in den Wintersportorten. Präsident Emmanuel Macron hatte sich zuvor für eine europaweite Schließung der Skigebiete ausgesprochen.

In Frankreich sind seit Samstag allerdings erste Lockerungen der strengen Corona-Beschränkungen in Kraft getreten. Alle Geschäfte durften unter Hygiene-Auflagen wieder öffnen. Nach vierwöchigen strikten Ausgangsbeschränkungen dürfen die Menschen zudem ihre Häuser wieder länger für Spaziergänge oder Sport im Freien verlassen. Bislang war das auf täglich eine Stunde und einen Radius von nur einem Kilometer begrenzt. Jetzt dürfen die Franzosen ihre Häuser für drei Stunden verlassen und sich in einem Radius von 20 Kilometern bewegen. Restaurants, Bars und Cafés sowie Sport- und Kultureinrichtungen bleiben aber weiter geschlossen.

Positive Nachrichten für die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie in Europa kommen aus den USA. Der US-Pharmakonzern Moderna will noch am Montag die Zulassung für seinen Corona-Impfstoff in der EU beantragen. Laut dem Unternehmen hat der Impfstoff eine Wirksamkeit von 94,1 Prozent. In der vergangenen Woche hat die EU-Kommission einen Rahmenvertrag über bis zu 160 Millionen Impfstoff-Dosen mit Moderna abgeschlossen. (ph) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

