Steigende Corona-Zahlen in Italien: Urlaubern drohen plötzlich erneute Grenzschließungen

Das Coronavirus breitet sich weiter aus, die Zahlen in ganz Europa steigen erneut an. Nun könnten schon bald die Grenzen erneut geschlossen werden.

Das Coronavirus breitet sich auf der ganzen Welt weiter rasend schnell aus.

Auch Italien verzeichnet steigende Infektionszahlen.

Werden in Europa schon bald wieder die Grenzen geschlossen?

München - Das Coronavirus* stellt seit Monaten die Welt auf den Kopf, noch immer breitet sich die Pandemie weltweit rasend schnell aus. Nachdem im Frühjahr bereits viele Länder durch einen Lockdown versucht hatten, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, drohen nun im Herbst neue einschneidende Maßnahmen*.

Coronavirus in Italien: Werden schon bald die Grenzen erneut geschlossen?

Über genau solche Maßnahmen denkt aktuell beispielsweise auch Italien nach. Wie Südtirol News nun berichtet, werde dabei offenbar auch nicht ausgeschlossen, die Grenzen* des Landes erneut dichtzumachen. Medienberichten zufolge soll Vizegesundheitsminister Pierpaolo Sileri nicht ausschließen, dass bei weiter massiv ansteigenden Infektionszahlen die Grenzen des Landes erneut geschlossen werden.

Unklar sei demnach, ob bei diesen Plänen auch die Brenner-Autobahn oder gegebenenfalls strengere Kontrollen eingeschlossen seien. Vizegesundheitsminister Pierpaolo Sileri ließ auch offen, ab welcher Zahl der Neuinfektionen über eine Schließung der Grenzen beratschlagt werde. Aktuell verzeichnet Italien täglich zwischen 1.500 und 1.800 Neuinfektionen (Stand 25. September).

Corona in Europa: An Grenze zu Frankreich bereits starke Kontrollen - Einreise nur mit negativem Test

Wie Südtirol News weiter berichtet, werde seit Beginn der Woche (21. September) bereits an der Grenze zu Frankreich stark kontrolliert. Demnach sei es nur möglich aus Frankreich nach Italien einzureisen, wenn ein negativer Corona-Test* vorgelegt werden könne. Frankreich verzeichnete zuletzt bis zu 13.000 Neuinfektionen täglich. Sileri schlug demnach auch vor, gemeinsam an einer europäischen Strategie zu arbeiten. Der Vizegesundheitsminister unterstütze den Vorschlag, unter anderem auch einen negativen Corona-Test vorweisen zu müssen, wenn Passagiere aus stark betroffenen Ländern mit dem Flugzeug nach Italien einreisen wollen. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Österreich rüstet sich für den Wintertourismus, kämpft in Großstädten aber gegen Corona. Nun verkündete Kanzler Kurz strenge Maßnahmen für die Winter-Saison. Die Lage in Hamm in NRW in Deutschland spitzt sich weiter zu, die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt weiter an. Währenddessen kommen weitere Details ans Licht.