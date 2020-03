Verheerende Lage in Italien: Wieder 800 Tote an einem Tag - Bericht aus Bergamo: „Ausbruch ist außer Kontrolle“

In Italien spitzt sich die Situation mehr und mehr zu. Der Höhepunkt der Krise scheint noch immer nicht erreicht. Experten äußern Vermutungen.

Die Coronavirus* -Pandemie hat Italien besonders getroffen.

-Pandemie hat besonders getroffen. Die Zahl der offiziellen Todesfälle durch die Lungenkrankheit Covid-19* liegt inzwischen bei fast 5000. Betroffen ist vor allem die Lombardei.

durch die Covid-19* liegt inzwischen bei fast 5000. Betroffen ist vor allem die Lombardei. Seit dem 9. März gilt die Ausgangssperre in Italien*. Sie wurde am 21. März noch einmal deutlich verschärft.

Update vom 23. März, 12.15 Uhr: Die Italiener zeigen in der Corona-Krise* kreativ und vielfältig ihre Bewunderung für die tapferen und fleißigen Ärzte und Ärztinnen sowie Krankenpfleger und - pflegerinnen.

Wie hart deren Job im Kampf gegen das Coronavirus ist, dokumentieren nun herzzereißende Fotos aus den Krankenhäusern - vor allem in der Lombardei ,- die bei Twitter geteilt werden.

Some of Italian nurses & doctors after long hours of work in intensive care. ❤️ pic.twitter.com/YAG9oVcgrq — Travelito (@Travelito24) March 22, 2020

Darauf sind Mediziner zu sehen, deren Gesichter durch den pausenlosen Einsatz Schürfungen und Schwellungen offenbar durch Mundschutzmasken und Schutzbrillen zeigen.

Die Italiener rücken in der Krise zusammen - und bedanken sich in den Kommentaren zu den Tweets ebenso emotional.

Update vom 23. März 2020, 10.21 Uhr: Aus Bergamo, einem der Epizentren der Corona-Krise in Italien, wurde am Wochenende ein schockierender Bericht veröffentlicht, der die dortige Lage dokumentiert. Auf der internationalen Website Catalyst.nejm.org, die Medizinern, Klinikleitern und anderen im Gesundheitswesen tätigen Personen als Austauschs- und Informationsplattform dient, berichten Beschäftigte von den dramatischen Zuständen in einem Krankenhaus in Bergamo. „Unser Krankenhaus ist hoch kontaminiert, und wir haben die Schwelle schon lange überschritten: 300 unserer 900 Betten sind von CoVid-19-Patienten belegt“, heißt es in dem Bericht.

Corona-Krise in Italien: Krankenhäuser in Bergamo kurz vorm Zusammenbruch

Zudem seien 70 Prozent der Intensiv-Betten der Klinik für kritische CoVid-19-Patienten reserviert, die eine reelle Überlebenschance hätten. Deshalb müssen Patienten, die auf die Intensivstation kommen, teils stundenlang auf ein Krankenbett warten. „Ältere Patienten werden nicht wiederbelebt, sterben alleine ohne angemessene palliative Betreuung, während die Familie per Telefon benachrichtigt wird, oft von einem erschöpften und emotional ausgelaugtem Arzt, der keinen direkten Kontakt zum Patienten hatte“, berichten die Krankenhaus-Mitarbeiter weiter.

Doch in der umliegenden Region sei die Situation sogar noch schlechter. „Die meisten Krankenhäuser sind überfüllt und kurz vor dem Zusammenbruch“, heißt es in dem Text. Medikamente, Beatmungsgeräte, Sauerstoff und persönliche Schutzausrüstung seien nicht verfügbar. Weiter habe das Gesundheitssystem Schwierigkeiten, reguläre Leistungen - wie Schwangerschaftsbetreuung oder Geburten - zu erbringen.

Corona-Krise in Italien: Unter Gefängnis-Insassen findet wohl keine soziale Distanzierung statt

Auch Friedhöfe seien mittlerweile überfordert, was ein neues Problem für die öffentliche Gesundheit darstellen werde, befürchten die Verfasser des Berichts. In Krankenhäusern sehen sich die Mitarbeiter allein auf weiter Flur, während sie versuchen, die Funktionsfähigkeit des Systems zu erhalten. Außerhalb der Krankenhäuser werde die Verwaltung von Gemeinden vernachlässigt, Impfprogramme würden nur auf Abruf zum Einsatz kommen und die Situation in Gefängnissen werde explosiv, da keine soziale Distanzierung stattfinde. „Wir sind seit 10. März in Quarantäne“, schreiben die Verfasser in ihrem Bericht aus Bergamo. „Leider scheint die Außenwelt sich nicht darüber bewusst zu sein, dass der Ausbruch in Bergamo außer Kontrolle geraten ist.“

Update vom 22. März, 23.20 Uhr: Die Corona-Pandemie trifft Italien unvermindert hart. Alle noch so drastischen Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verpuffen aktuell. Ministerpräsident Giuseppe Conte spricht von der schwersten Krise des Landes seit dem Zweiten Weltkrieg.

Angesichts immer neuer Rekordwerte bei den Toten und Infizierten geht Italien deshalb einen weiteren, extremen Schritt: Bis zum 3. April sollen in der drittgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone alle Firmen und Fabriken dichtbleiben, die nicht essenziell wichtig für das tägliche Leben sind.

Bis Sonntag wurden insgesamt 59 138 Infizierte erfasst - Tendenz steigend.

Corona-Krise in Italien: Auch am Sonntag sterben Hunderte

Update vom 22. März, 21 Uhr: Während in Italien seit längerem eine Ausgangssperre gilt, die von der Polizei strikt kontrolliert wird, haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer im Kampf gegen das Coronavirus ein Kontaktverbot für die Bürger erlassen - für mindestens zwei Wochen.

Update vom 22. März, 18.30 Uhr: Die Zahl der Todesopfer in Italien wegen Corona steigt weiter.

Wie der Zivilschutz an diesem Sonntag mitteilte, sind binnen 24 Stunden weitere 651 Menschen dem neuartigen Coronavirus erlegen. Damit starben in Italien bereits fast 5500 Infizierte, es ist die zweithöchste Tagesbilanz an Corona-Toten in dem EU-Land. Am Samstag hatte die Zahl der täglichen Todesopfer mit 793 einen neuen Rekord erreicht.

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen in Italien stieg der Behörde zufolge am Sonntag um 5560 auf 59.158. Dies war ein Zuwachs von gut zehn Prozent im Vergleich zum Vortag.

Update vom 22. März, 17.45 Uhr: Todesfälle gibt es wegen Corona also auch in der und um die italienische Hauptstadt Rom zu beklagen.

Insgesamt sind mit Stand Samstag in der Region Latium, die auch die Stadt Rom umfasst, 1.190 Corona-Fälle registriert. Von ihnen mussten den Angaben zufolge 661 ins Krankenhaus, 70 in intensivmedizinische Behandlung. 50 starben an den Folgen der Coronavirus-Infektion, 54 Erkrankte gelten als geheilt.

Corona-Krise in Italien: Fatale Coronavirus-Ausbreitung in einem Ordenshaus

Update vom 22. März, 17.30 Uhr: Die Corona-Ausbreitung in einem Ordenshaus im Großraum Rom ist schlimmer als zunächst befürchtet. Wie die Zeitung Corriere della Sera meldete, wurden in Grottaferrata am Institut der Figlie di San Camillo 60 Schwestern positiv auf das Coronavirus getestet.

+ Rom: Ein medizinischer Mitarbeiter im Schutzanzug wartet neben einen Krankenwagen auf einen Patienten. © picture alliance/dpa / Cheng Tingting

Wie es zu der gravierenden Durchseuchung kam, ist unklar, zumal viele der Schwestern in Kliniken gearbeitet hatten und folglich über medizinische Kenntnisse verfügen.

Für Aufsehen sorgte in Rom ein weiteres befallenes Ordenshaus. In der römischen Niederlassung der Suore angeliche di San Paolo wurden am Wochenende 19 von 21 Frauen positiv getestet.

Corona-Krise in Italien: Tschechien beschlagnahmt 100.000 Mundschutzmasken - mit Ziel Italien

Update vom 22. März, 17.15 Uhr: Folgenschwerer Fehler: Tschechien hat fälschlicherweise für Italien bestimmte Schutzmasken beschlagnahmt - und das Missgeschick erst im Nachhinein erkannt.

Die tschechischen Behörden httben mehr als 100.000 Mundschutz-Masken beschlagnahmt, die eigentlich für das besonders vom Coronavirus betroffene Italien bestimmt waren. Außenminister Tomas Petricek räumte den Fehler an diesem Sonntag ein. Dies sei nicht mit Absicht geschehen, sagte der Sozialdemokrat der Agentur CTK.

Es wird nach einem Weg gesucht, wie die Masken bereits Anfang kommender Woche doch noch ihr Bestimmungsland erreichen könnten.

Erstmeldung vom 22. März: 793 Menschen sind dem Coronavirus in Italien zum Opfer gefallen – an nur einem Tag. Das sind mehr als jemals zuvor. Bis Samstag starben damit im am stärksten betroffenen Land der Erde 4825 Menschen, teilte der Zivilschutz in Rom mit.

+ Italienische Militär-Lastwagen bringen Corona-Leichen aus der Lombardei nach Ferrara. © dpa / Massimo Paolone

Insgesamt stieg die Zahl der Infizierten auf 53 578 Menschen - das sind mehr als 4800 mehr als am Vortag. Besonders betroffen ist die Lombardei mit den Gebieten Mailand und Bergamo.

Dort sind alleine am Freitag 546 Personen gestorben. 3095 Menschen aus dieser Region sind dem Coronavirus damit insgesamt in nur dieser Region zum Opfer gefallen.

Corona-Situation in Italien spitzt sich zu: Fast 800 Tote - Experten äußern Vermutungen

Es klingt dramatisch und das ist es auch. Die Kliniken sind am Ende der Kapazität, die Ärzte am Ende der Kräfte. Das Militär muss bei Bestattungen helfen. Die Frage, die sich immer wieder alle stellen: Warum schnellt die Zahl in Italien unaufhörlich nach oben? Und warum so schnell im Vergleich zu allen anderen Nationen der Erde. Es könnte mehrere Gründe geben:

Italien hat eine der ältesten Bevölkerungen weltweit - und die meisten Toten waren ältere Menschen mit Vorerkrankungen.

Viele Großeltern wohnen mit ihren Kindern und Enkeln im Haus oder sind mehr als zum Beispiel in Deutschland in das tägliche Leben eingebunden. Daher sind Ansteckungen einfacher.

Auch gehen Experten davon aus, dass die Dunkelziffer bei den Infizierten wesentlich höher ist als angegeben, viele mild oder symptomlos verlaufende Fälle werden nicht erfasst. (Infos zu Symptomen finden Sie hier) Auf 100.000 Einwohner kommen in Italien nach Recherchen der ARD lediglich 8,4 Intensivbetten, während in Deutschland 33,9 Betten für 100.000 Personen zur Verfügung stehen.

Die exponentiell steigende Anzahl der Erkrankten macht es in Italien unmöglich, das Virus zu kontrollieren und eine Behandlung aller Patienten zu gewährleisten.

In Deutschland werden mehr Tests durchgeführt, weshalb mehr Infektionen früher entdeckt werden. Experten meinen zudem, dass sich das Virus bereits länger in Italien unbemerkt ausgebreitet haben kann, was eine hohe Dunkelziffer bedeuten würde. Virologe Prof. Dr. Christian Drosten sagt etwa: „Wir sind hier in Deutschland vorne dran, was die Diagnostik und den Nachweis angeht.“

Vor allem die vielen Labore in Deutschland, die sich gegenseitig unterstützen, führt Prof. Dr. Drosten als den Hauptgrund für die geringen Todeszahlen an. Insbesondere der Austausch untereinander sowie der Verzicht auf Exklusivität von Tests oder Informationen dürften Deutschland gewissermaßen einen Vorsprung verschafft haben. „Das hat in anderen Ländern viel verlangsamt“, so Drosten.

Coronavirus-Tragödie in Italien - Deutschland besser gerüstet?

Doch er warnt Deutschland: Zwar stünden genug Betten zur Verfügung und es gebe besser ausgebildete Fachkräfte als in Italien, doch es folgt das große Aber: „Wir haben von dieser guten Intensivmedizin immer noch viel zu wenig.“ Die Krise jedenfalls hat Italien voll erwischt. Und auch Deutschland muss nun aufpassen vor italienischen Verhältnissen. Mittlerweile hat Italien angekündigt, alle nicht lebensnotwendigen Unternehmen zu schließen.

pm/mke/cia mit Material der dpa und von AFP

