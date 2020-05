Corona? Ärzte entdecken rätselhafte Symptome bei Kindern - nun auch Fälle in Deutschland

Coronavirus-Dilemma um Kinder: Experten warnen vor unabsehbaren Folgen des Lockdowns auf Psyche und Gesundheit - doch jetzt beunruhigen Meldungen zu neuen Symptomen.

Update vom 1. Mai: Diese Nachricht sorgte vor wenigen Tagen für Schlagzeilen: gleich mehrere europäische Länder meldeten Erkrankungen bei Kindern, die an das „Kawasaki-Syndrom“ erinnern - Fieber, Beschwerden im Verdauungstrakt und Entzündungen von Gefäßen. Obwohl nicht bei allen betroffenen Kindern auch ein Coronavirus-Test positiv ausgefallen war, vermuteten viele Ärzte einen Zusammenhang beider Krankheiten.

Nun gibt es auch hierzulande entsprechende Meldungen: In Deutschland wurden nach Angaben von Reinhard Berner vom Uniklinikum Dresden mindestens zwei Fälle gemeldet. Es sei aber noch unklar, ob es einen Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gibt, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Denkbar ist es durchaus“, fügte er hinzu.

In der Universitätsklinik Genf wurden seit Beginn der Corona-Epidemie drei Kinder mit solchen schweren Entzündungen behandelt. Auch aus Italien und Spanien wurden Fälle gemeldet. In Großbritannien hat der nationale Gesundheitsdienst (NHS) Krankenhäuser auf etwa zwei Dutzend schwer kranke Kinder aufmerksam gemacht. Viele, aber nicht alle seien positiv auf das neue Virus Sars-CoV-2 getestet worden.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich bereits mit dem Thema befasst, wie die Covid-19-Beauftragte Maria van Kerkhove am Mittwochabend sagte. „Wir wissen, dass Kinder in der Regel weniger schwere Krankheitsverläufe haben, aber einige entwickeln schwere Krankheiten, und einige sind auch gestorben“, sagte sie. „Wir haben unser globales Ärztenetzwerk aufgerufen, wachsam zu sein.“

WHO-Nothilfekoordinator Michael Ryan fügte hinzu: „Dies zeigt, dass das Virus nicht nur die Lunge, sondern auch anderes Gewebe angreift.“ Allerdings beruhigte Ryan besorgte Eltern: „Der allergrößte Teil der Kinder, die sich mit dem Virus anstecken, haben eine milde Infektion und erholen sich komplett.“

Coronavirus in Deutschland - nun auch Kinder gefährdet?

Update vom 30. April: Kann das Coronavirus auch für Kinder gefährlich werden? Bislang gingen Experten davon aus, dass das Virus bei Kindern weniger gefährlich sei, als bei Erwachsenen. Doch nun scheinen Forscher um den Virologen Drosten neue Erkenntnisse gewonnen zu haben.

Wie das Team nun nämlich erklärt, seien Kinder in der aktuellen Situation nämlich genauso ansteckend wie Erwachsene. Die Zahl der Viren, die sich in den Atemwegen nachweisen lässt, unterscheide sich bei verschiedenen Altersgruppen nicht, berichten Forscher um den Virologen Christian Drosten von der Berliner Charité in einer vorab veröffentlichten und noch nicht von unabhängigen Experten geprüften Studie.

Aus diesem Grund warnen die Forscher aufgrund ihrer Ergebnisse vor einer uneingeschränkten Öffnung von Schulen und Kindergärten in Deutschland. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zeigten in vielen Ländern Wirkung, schreiben die Forscher. Mit Lockerung der Kontaktbeschränkungen gebe es vermehrt auch Diskussionen darüber, inwieweit die Schließung von Schulen und Kindergärten zu diesem Erfolg beigetragen hat - und wie sich eine Wiedereröffnung auf die Ausbreitung des Virus auswirken könnte.

Bisher sei unklar, inwieweit Kinder das Virus an andere weitergeben. Die Untersuchung dieser Frage sei schwierig, gerade weil die Schulen früh geschlossen wurden und weil das Virus vor allem in der Anfangsphase der Epidemie vor allem von erwachsenen Reisenden weitergegeben wurde.

Das Team um Drosten hatte nun in Proben von 3712 Infizierten, die zwischen Januar und 26. April in einem Berliner Testzentrum untersucht wurden, die Menge an Sars-CoV-2-Viren bestimmt. Sie fanden keinen Unterschied in der Viruslast zwischen verschiedenen Altersgruppen. Bei der Beurteilung der Ansteckungsgefahr in Schulen und Kindergärten müssten die gleichen Annahmen zugrunde gelegt werden, die auch für Erwachsene gelten, schreiben die Forscher.

Ärzte entdecken rätselhafte Symptome bei Kindern - Zusammenhang mit Coronavirus?

Erstmeldung vom 29. April: München - Ihr Alltag wurde von heute auf morgen komplett auf den Kopf gestellt und die Frage nach dem „Warum“ lässt sich ihnen gegenüber oft nur schwer beantworten - die Kinder sind nicht nur die schutzloseste Personengruppe in Pandemiezeiten - auch Fragen zu ihrer Gesundheit sind ungeklärt.

Doch in eine Zeit, in der langsam wieder an die Öffnung der Schulen und Kitas gedacht wird, in der immer mehr Eltern ihren Kindern ermöglichen, zumindest vereinzelt Freunde zu treffen, platzen plötzlich Nachrichten aus G roßbritannien, Spanien, Frankreich und der Schweiz: Man sehe immer mehr Erkrankungen bei Kindern, die an das „Kawasaki-Syndrom“ erinnern - Fieber, Beschwerden im Verdauungstrakt und Entzündungen von Gefäßen. So zeigten sich etwa der französische und der britische Gesundheitsminister nach AFP-Angaben alarmiert.

Doch vieles ist offen: So stammen die Meldungen zwar parallel aus mehreren Ländern, über das Ausmaß lässt sich aber (in Paris seien etwa 15 Kinder in Kliniken auffällig geworden) genauso wenig sagen wie über den Zusammenhang mit dem Coronavirus. Denn nicht alle betroffenen Kinder hätten einen positiven Coronavirus-Test.

Coronavirus: Noch keine Erkenntnisse zu Kawasaki-Syndrom bei Kindern in Deutschland

Thomas Fischbach, Präsident des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland, berichtet in einem Gespräch mit merkur.de davon, dass man in Deutschland noch keinen Anstieg des Kawasaki-Syndroms bemerkt habe - auch nicht in einer Klinik der LMU München, wo Kinder mit Covid-19 behandelt würden.

Die gute Nachricht: Es gibt Behandlungsmöglichkeiten gegen das Kawasaki-Syndrom. Eine frühzeitige Erkennung sei daher zentral. Da man aber allgemein noch sehr wenig Expertise habe, sei es notwendig, dieses Phänomen genau im Auge zu behalten. „Panikmache ist aber nicht angesagt“, so Fischbach.

Coronavirus und Kinder: Drosten - Kitas unter Maßgaben öffnen

„Wir haben wenige Studien aus China, aber die Kinder haben selten Symptome*“ - mit dieser wissenschaftlichen Grundlage sei man hierzulande in die Situation der Pandemie gestartet, so Christian Drosten im NDR-Podcast.

„Man hat in Studien bereits gesehen, dass die Rate, unter der sich Kinder infizieren, genau die gleiche ist wie bei allen Altersgruppen.“ Doch eine Frage sei noch überhaupt nicht geklärt - wie infektiös sind Kinder, das heißt, geben sie das Virus auch weiter?

Eine Arbeit aus den Niederlanden würde zwar nahelegen, dass Kinder eher selten eine Infektion weitergeben. Doch genau wie bei anderen Fragen fehle es an Daten. Dies könne sich durch laufende Studien, vermehrte Kapazitäten in Labors und nicht zuletzt auch die Öffnung der Kitas ändern.

+ Das Coronavirus trifft auch Kinder. Nun wurden rätselhafte Symptome entdeckt. (Symbolbild) © dpa / Ariana Cubillos

Eine Öffnung von Kitas und Schulen kann er sich unter verschiedenen Maßgaben vorstellen: Etwa, dass Erwachsene mit Kindern in Betreuungen bei Symptomen sofort den Arzt aufsuchen würden und Kontakte mit anderen, älteren Personen strikt vermeiden würden.

Coronavirus und Kinder: Sorgen um Situation der Kinder

Die Vizepräsidentin des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), Sigrid Peter, warnt: „Wir müssen befürchten, dass die Kinder und Jugendlichen nun oftmals allein sind mit ihren Sorgen und Nöten.“ Nach dem Wegfall von festen Strukturen und der deutlich erschwerten bis fast unmöglichen Arbeit von Sozialpädagogen, über die die SZ berichtete, liegt nahe, dass die Gewalt an Kindern derzeit ungehindert zunimmt, dass die Langzeitfolgen in Familien aller sozialen Schichten unabsehbar sind.

Die Wahrheit ist: Wir wissen es nicht. Der Rückgang der Zahlen ist so hoch, dass er nicht nur mit dem Wegfall von Kita und Schule erklärbar ist. Genaues werden wir erst nach der Pandemie wissen. https://t.co/UqnBtWQdJe — Kinderschutzbund Bundesverband (@DKSB_Bund) April 21, 2020

„Wir greifen aktuell tief in die Grundrechte von Kindern ein: Wir isolieren sie von ihren Spielkameraden. Wir begrenzen sie in ihrem verbrieften Recht auf Bildung. Und wir enthalten ihnen ausreichend körperliche Bewegung vor“, sagt der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB), Heinz Hilgers. Und er stellt klar: „Auch das sind Formen der Gewalt.“

