Corona-Hotspots in Europa erholen sich langsam vom strengen Lockdown. Österreich ist schon einen Schritt weiter - Kanzler Kurz verkündet weitreichende Lockerungen.

Das Coronavirus stellt viele Länder Europas auf die Probe.

stellt viele Länder Europas auf die Probe. Corona-Hotspots wie Spanien und Italien kehren langsam wieder zur Normalität zurück.

Die Corona-Todesfälle in Russland erreichen einen neuen Höchststand (Update vom 29. Mai; 13.07 Uhr)

Update vom 29. Mai, 18.28 Uhr: In der Schweiz ist erstmals ein Säugling an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Das Baby aus dem Kanton Aargau hatte sich den Angaben zufolge im Ausland angesteckt. Es werde nun weitere Untersuchungen geben. Es gab keine Angaben, ob der Säugling bereits Vorerkrankungen hatte. In der Schweiz haben sich mehr als 30.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 1.650 von ihnen starben.

Corona in Österreich: Kurz hebt Maskenpflicht großteils auf - auch Gastronomie darf feiern

Update vom 29. Mai, 14.10 Uhr: Österreich - eines der Vorbilder für Teile der deutschen Politik in der Corona-Krise - hat neue, weitreichende Lockerungen beschlossen: Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kündigte am Freitagnachmittag ein Aus für große Teile der Maskenpflicht an. Zugleich gibt es weitere Freiheiten in der Gastronomie.

Ab dem 15. Juni müsse der Mund-Nasen-Schutz nur noch in drei Lebensbereichen verpflichtend getragen werden, erklärte Kurz: in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Gesundheitsbereich - etwa in Apotheken - sowie bei „Dienstleistungen, bei denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann“, beispielsweise beim Friseur. Im Handel und für Gäste in Lokalen gelte die Pflicht nicht mehr.

„Gerade was die Maske betrifft, ist uns vollkommen bewusst: Das war und ist ein Kulturwandel für Österreich“, betonte Kurz. Nun könne man „Stück für Stück die Maske ein bisschen ablegen“, wenn auch nicht gänzlich. Innerhalb von 24 Stunden gab es nach Regierungsangaben lediglich 27 Neuinfektionen in Österreich.

Ebenfalls ab dem 15. Juni werde die Sperrstunde in der Gastronomie auf 1 Uhr „erweitert“. Ein Mindestabstand von einem Meter müsse weiterhin zwischen Tischen eingehalten werden. Wie viele Menschen sich aber als Gruppe an einem Tisch niederlassen, dürften künftig „Wirte gemeinsam mit den Gästen entscheiden“, sagte Kurz.

Österreichs Kanzler richtete aber auch eine Warnung an seine Landsleute. Die Infektionszahlen im Land seien „irrsinnig schnell“ gesunken - genauso schnell könnten sie aber auch wieder ansteigen.

Corona-Todesfälle in Russland erreichen neuen Höchststand

Update vom 29. Mai, 12.45 Uhr: In Russland ist die Zahl der Corona-Todesfälle im Vergleich zum Vortag drastisch angestiegen. 232 Todesfälle seien seit Donnerstag gemeldet worden, teilten die Behörden am Freitag in Moskau mit. Am Donnerstag hatte die Zahl deutlich unter der Marke von Opfern gelegen; bei 174.

387.623 Menschen haben sich in Russland bisher laut Johns Hopkins University (Stand 29. Mai, 12.56 Uhr) mit Sars-CoV-2 infiziert, 4374 starben im Zusammenhang mit Sars-CoV-2. Landesweit gelten 159.000 Covid-19-Patienten als genesen.

Zugleich gab es zuletzt vielfach Medienberichte über angeblich geschönte Statistiken. Die Behörden weisen das vehement zurück. Experten der Hauptstadt Moskau untersuchten vor diesem Hintergrund noch einmal die Todesfälle im April und korrigierten die Zahlen leicht nach oben. So seien etwa 756 Verstorbene positiv auf das Virus getestet worden, zum Tod hätten aber „andere Ursachen“ geführt. Zunächst war von rund 600 Corona-Toten im April gesprochen worden.

Corona in Europa: Österreich warnt eindringlich vor Italien - „Ist noch ein Hotspot“

Update vom 28. Mai, 14.55 Uhr: Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sieht mögliche Grenzöffnungen zu Italien aufgrund der Corona-Pandemie noch kritisch. „Italien ist noch ein Hotspot, obwohl die Lage in einigen Regionen schon besser wurde und man sich sehr engagiert“, so Anschober gegenüber den „Oberösterreichischen Nachrichten“. „Ich bin ein großer Freund der Reisefreiheit, aber bei Italien müssen wir noch vorsichtig sein.“

Österreich will in den kommenden Wochen seine Grenzen zu zahlreichen Nachbarländern wieder öffnen. Hinsichtlich der Grenzen zu Italien und auch Slowenien äußerte sich die Regierung in Wien aber zuletzt sehr zurückhaltend. Besonders Italien drängt auf einen Lockerungsschritt seitens Österreichs, damit der Tourismus wieder Fahrt aufnehmen kann. Italien will seinerseits schon am 3. Juni seine Grenzen für EU-Bürger öffnen.

Indes entwickelt sichSüdamerika immer mehr zum Corona-Epizentrum.

Coronavirus: Zahl der Covid-19-Toten steigt in Russland rasant an

Update vom 28. Mai, 13.20 Uhr: In Russland sind Angaben der Johns-Hopkins-University insgesamt 4124 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gestorben. Binnen 24 Stunden soll es 174 neue Covid-19-Todesfälle haben. Dies berichtet n-tv.de in Bezug auf das Coronavirus-Krisenzentrum. Russland habe damit den bisher höchsten Zuwachs an Todesfällen innerhalb eines Tages verzeichnet.

Insgesamt sind in Russland knapp 380.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Russland liegt damit weiterhin weltweit nur hinter den USA und Brasilien.

Corona: Großbritannien mit traurigem Wert weltweit an der Spitze - vor den USA und Deutschland

Update vom 28. Mai, 10.30 Uhr: Großbritannien soll, wie auf einem Bericht der „Financial Times“ hervorgeht, in der Corona-Krise die höchste Übersterblichkeitsrate weltweit aufweisen. Dies gehe aus der Auswertung der Gesundheitsdaten von insgesamt 19 Ländern hervor, für die „ausreichende Informationen vorliegen, um zuverlässige Vergleiche anstellen zu können.“

Dem Bericht zufolge hat Großbritannien seit dem 20. März 2020 insgesamt 59.537 Todesfälle mehr als üblich zu verzeichnen. Das weise wiederum darauf hin, dass das Virus hochgerechnet auf eine Million Menschen direkt oder indirekt 891 Menschen getötet habe, was den höchsten Wert weltweit darstellt.

Hinter Großbritannien sollen den Daten der „Financial Times“ zufolge an zweiter Stelle Italien liegen. Darauf folgen Belgien, Spanien und die Niederlande. Deutschland steht einer Grafik zufolge an 13. Stelle, die USA knapp davor an der elften Stelle.

The UK has suffered 60,000 excess deaths, directly or indirectly linked to Coronavirus, according to official figures.



Only the much larger US has had more.

UK has had the highest global excess death rate (per million)

And only Peru has had a higher increase in deaths



2/ pic.twitter.com/bYQDuutpIA — Chris Giles (@ChrisGiles_) May 28, 2020

Update vom 27. Mai, 14.20 Uhr: In der EU wird eifrig um Corona-Hilfen gerungen. In der ZDF-Sendung Markus Lanz hat ein Ökonome nun schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung von Angela Merkel erhoben.

„Ich bin dafür: Wir sollten Italien direkt Geld schenken und das auch so sagen. Damit kommen wir besser an, weil sie dann auch wissen, dass sie Geld geschenkt bekommen“, sagte Wirtschaftswissenschaftler Daniel Stelter zum Merkel-Macron-Plan über 500 Milliarden Euro.

Update vom 26. Mai, 20.05 Uhr: In Spanien kehrte in den vergangenen Tagen wieder etwas Normalität ein, das Land war schwer von der Coronavirus-Pandemie betroffen und verhängte einen Lockdown der strengeren Art.

Mit mehr als 27.000 registrierten Todesfällen liegen weltweit nur vier Länder vor Spanien. Die Regierung ordnete angesichts der Verstorbenen eine besonders lange, zehntägige Staatstrauer an.

Corona-Lockerungen: Spanien ordnet zehntägige Staatstrauer an

Am Mittwoch um 12.00 Uhr mittags beginnt die Trauer mit einer Schweigeminute im ganzen Land, wie die Regierung am Dienstag mitteilte. Ministerpräsident Pedro Sánchez wird einer Zeremonie im Regierungssitz Palacio de la Moncloa in Madrid beiwohnen, wie Regierungssprecherin María Jesús Montero ankündigte.

Die Landesfahnen werden im Anschluss in ganz Spanien auf halbmast gesetzt. Seit dem Ende der Diktatur von Francisco Franco zwischen 1939 und 1975 gab es keine längere Staatstrauer in Spanien. Die Regierungssprecherin betonte, dass achtzig Prozent der verstorbenen Covid-19-Patienten älter als 70 Jahre alt gewesen seien. In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre das Land hätten vor allem diese Menschen dabei geholten, die ehemalige Diktatur in eine Demokratie umzubauen.

Corona-Lockerungen: Schweden knackt traurige Todeszahl - Modell fehlgeschlagen?

Update vom 25. Mai, 22.35 Uhr: Die schwedischen Gesundheitsbehörden registrierten bis Montag 4029 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Die Rate der Sterbefälle ist mit 40 pro 100.000 Einwohner in Norwegen wesentlich höher als die Rate in Norwegen (4,4) oder Deutschland (10). Bislang wurden etwa 34.000 Corona-Infektionen im skandinavischen Land gemeldet.

In Schweden fand kein strenger Lockdown statt, die Bürger wurden lediglich darauf hingewiesen, Abstand zueinander zu halten und sich die Hände zu waschen. Auch schloss die Regierung die Schulen im Gegensatz zu den meisten europäischen Ländern nicht. Der „Schwedische Weg“ ist äußerst umstritten. Der Staatsepidemiologe Anders Tegnell weist auf die rückläufigen Todesfälle und Ansteckungen* in den Altersheimen hin und sieht eine positive Entwicklung.

Sonderweg in der Corona-Krise: Todesfälle in Schweden steigen auf über 4000 https://t.co/89j6XksXhH pic.twitter.com/V0JPTHDuMu — StN_News (@StN_News) May 25, 2020

Corona-Lockerungen: Spanien korrigiert Zahl der Todesfälle

Update vom 25. Mai, 21.15 Uhr: Das spanische Gesundheitsministerium hat am Montagabend die Corona-Zahlen korrigiert. So sollen fast 2000 weniger Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Erreger SARS-CoV-2 verstorben sein. Man habe die Daten neu überprüft und gehe nun von einer Todeszahl von 26.834 aus.

Einige Todesfälle sollen doppelt in den Statistiken aufgetaucht sein. Bei anderen Fällen soll, anders als ursprünglich angenommen, keine Infektion mit dem neuartigen Virus vorgelegen haben. So wurde auch die Zahl aller registrierter Fälle um 372 auf 235.400 korrigiert.

Corona-Lockerungen: Corona-Hotspots Italien und Spanien lockern Lockdown-Maßnahmen

Madrid/Rom - Während die Corona-Pandemie in Brasilien und den USA weiter dramatische Ausmaße besitzt, kehren europäische Krisenherde langsam zur Normalität zurück. Spanien und Italien haben nun weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen.

Corona-Lockerungen: Spanien öffnet Strände - mit Bedingungen

Seit Montag, den 25. Mai darf wieder an den Stränden einiger Küstenregionen Spaniens gebadet werden, allerdings ist die Anzahl der Besucher begrenzt. Zudem muss ein Abstand von vier Metern zwischen den Sonnenschirmen eingehalten werden. Das vom Tourismus geprägte Land kündigte zudem jüngst an, ausländischen Besuchern ab dem 1. Juli wieder die Einreise zu erlauben. Die beiden größten Städte Spaniens, Madrid und Barcelona, öffneten zudem die Parks und Terrassen von Lokalen.

Die täglich gemessenen Infektions- und Todeszahlen in Spanien gingen stetig zurück, weshalb die strengen Maßnahmen des Corona-Hotspots gelockert werden konnten. Das Land meldete am Montag den neunten Tag in Serie mit weniger als 100 Covid-19-Todesfällen. Mit 50 Toten innerhalb von 24 Stunden registrierte das Gesundheitsministerium einen vergleichsweise niedrigen Wert. Angaben der Johns-Hopkins-Universität zufolge starben in Spanien bisher 28.752 Covid-19-Patienten.

Corona-Lockerungen: Italien will zehntausende Freiwillige Helfer für Abstandsregel-Einhaltung

Auch in Italien sind die Fallzahlen seit längerer Zeit rückläufig, weshalb man sich dafür entschied, die Maßnahmen weiter zu lockern. So nahmen Schwimmbäder und Fitnessstudios nach dem strengen Lockdown wieder den Betrieb auf. Italien galt wochenlang als am schwersten von der Corona-Pandemie* betroffenes Land der Welt, ehe die strikten Maßnahmen Wirkung zeigten. Bislang verstarben in Italien 32.877 Personen in Folge einer Corona-Infektion.

+ In Rom tummelten sich die Menschen wieder auf den Plätzen. © dpa / Cecilia F abiano

Zudem machte die italienische Regierung mit einer kuriosen Meldung auf sich aufmerksam. Rund 60.000 Freiwillige sollen der Bevölkerung nun dabei helfen, die Abstandsregeln während und nach den Ausgangsbeschränkungen einzuhalten. Grund dafür waren Bilder aus Mailand und Neapel, wo sich am ersten Wochenende nach den Lockerungen bereits erste Menschenansammlungen bildeten.

Francesco Boccia, Minister für die Angelegenheiten der Regionen, verurteilte dieses Verhalten gegenüber der Zeitung La Stampa. „Diejenigen, die sich jetzt ins Nachtleben stürzen, verraten die Opfer, die Millionen Italiener gebracht haben“, meinte Boccia.

