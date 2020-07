Ballermann-Schock für deutsche Mallorca-Urlauber! Regierung schiebt Riegel vor: „Was wir nicht wollen, ist ...“

Deutschlands Ballermann-Fans stehen unter Schock. Die Regierung von Mallorca untersagt den Party-Tourismus. Die Clubs der Insel bleiben geschlossen.

Mallorca - Seit Jahren zieht es tausende deutsche Touristen nach Spanien. Auf Mallorca bieten sich den bierseeligen Partyurlaubern am Ballermann volle Clubs sowie beste Stimmung unter praller Sonne.

Doch 2020 fällt der Malle-Trip für die Party-Touristen endgültig ins Wasser. Die Regierung der Baleareninsel setzt sich wegen der Corona-Krise für einen absoluten Party-Stop am Ballermann ein.

Ballermann: Mallorcas Regierung macht Klubs für Party-Touristen dicht

Und es kommt für alle partywütigen Urlauber noch schlimmer. Die Ballermann-Pause könnte noch eine ganze Weile andauern, die verantwortlichen Behörden Mallorcas knüpfen die Wiedereröffnung der Party-Hochburgen am Ballermann an den Zugang zu einem Impfstoff gegen das Coronavirus.

Aktuell forschen Wissenschaftler weltweit nach einem Mittel gegen das gefährliche Virus. Doch bislang ist noch kein Impfstoff in Sicht.

Die knallharte Entscheidung der Balearen-Regierung sorgt für allgemeines Entsetzen - sowohl bei den Club-Betreibern als auch vielen deutschen Urlaubern, die sich nach den jüngsten Corona-Lockerungen schon auf ihrer Lieblingsurlaubsinsel wähnten. Auch Ballermann-Stars wie Jürgen Drews, der kürzlich mit einem nachdenklichen Auftritt für Schlagzeilen sorgte, dürften nicht begeistert sein.

Coronavirus: Angst vor zweiter Infektionswelle auf Mallorca

Doch Mallorcas Regierung handelt aus Verantwortungsbewusstsein. Laut spanischen Medien befürchtet das Land eine zweite Infektionswelle. Würde COVID-19 erneut ausbrechen, könnte dies für den Tourismus in Spanien noch katastrophalere Folgen haben.

Im Interview mit der Bild schilderte Francina Armengol, Ministerpräsidentin der Balearen, dass die Abschottung vom Festland und dem Tourismus nicht den gewünschten Erfolg brachte. Die Armut unter der Inselbevölkerung wuchs sogar.

Trotz aller Entbehrungen ist die Sommersaison 2020 nicht zu retten - zumindest was den Party-Tourismus angeht. Dieter Bohlen ist das aber egal - er genießt seinen Urlaub auf der Insel trotzdem, wie ein lustiges Video zeigt.

Wer abseits des Ballermanns auf den balearischen Inseln seinen Urlaub verbringen will, darf weiter hoffen. „Der Freizeittourismus wird auch wieder auf Mallorca, Menorca, Formentera und Ibiza sein, aber was wir nicht wollen, ist der exzessive Tourismus“, sagte Armengol gegenüber der Bild.

Mit Beifall werden die ersten deutschen Touristen an ihrem Hotel in #Mallorca empfangen... Fast wie beim Staatsbesuch pic.twitter.com/Pv5fF0BBgI — Stefan Schaaf (@schaafard) June 15, 2020

Clubbetreiber am Ballermann protestieren gegen Maßnahmen der Regierung von Mallorca

Die Branche der spanischen Clubbetreiber will die Entscheidung noch nicht hinnehmen. „Es kann nicht sein, dass unser Sektor so lange an Protokollen gearbeitet hat und wir jetzt ausgeschlossen wurden“, empörte sich Jesus Sanchez. Der Präsident des Branchenverbands hatte mit seinen Mitstreitern ab der Grenzöffnung zum 21. Juni eine zehntägige Testphase vorgeschlagen.

Durch Sperrung der Tanzflächen und die Reduzierung der Partygäste auf nur noch 30 Prozent der bisherigen Auslastung sowie deren Registrierung wollte man der Corona-Gefahr Rechnung tragen. Ob bei so spärlicher Kulisse aber Party-Stimmung aufkommen würde, scheint fraglich.

Schon in den vergangenen Tagen hatten Schlager-Promis dem Ballermann eine düstere Zukunft prophezeit.



