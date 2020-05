Corona in den USA: Bewaffnete Protestierer dringen in Parlament ein - Senatorin schildert heftige Szenen

Das Coronavirus breitet sich in den USA massiv aus. Präsident Donald Trump übt sich dennoch in Optimismus. In New York gibt es Wirbel um eine große Trauerfeier, worauf der Bürgermeister Kritik erntet.

Die USA haben weltweit die meisten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus .

haben weltweit die meisten Todesfälle im Zusammenhang mit dem . Dennoch können sich viele US-Bürger offenbar nicht an die geltenden Beschränkungen halten.

Eine Studie der Yale-Universität legt unterdessen nahe, dass es mehr Corona-Tote gibt als bislang angenommen .

Eine Studie der Yale-Universität legt unterdessen nahe, dass es mehr Corona-Tote gibt als bislang angenommen.

Update vom 1. Mai, 12.00 Uhr: Die Wut einiger Bürger über Corona-Schutzmaßnahmen führt in den Vereinigten Staaten teils zu bedrückenden bis bedenklichen Szenen: Im US-Bundestaat Michigan sind bewaffnete Protestierer am Donnerstag ins Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Lansing eingedrungen.

Mehrere Hundert Menschen versammelten sich US-Medien zufolge im Zuge einer Demonstration im Eingangsbereich des Amtssitzes der Gouverneurin Gretchen Whitmer. Zum Teil bewaffnet und Plakate sowie Fahnen schwenkend forderten sie das Ende des Notstandes im Bundesstaat. „Direkt über mir schreien uns Männer mit Waffen an“, schilderte die anwesende Senatorin Dayna Polehanki die Situation in einem Tweet. Einige Senatoren trügen gar schusssichere Westen. Abgeordnete waren am Donnerstag zu einer Parlamentssitzung in dem Gebäude zusammengekommen, die Gouverneurin war nach Angaben ihres Büros jedoch nicht im Haus.

Directly above me, men with rifles yelling at us. Some of my colleagues who own bullet proof vests are wearing them. I have never appreciated our Sergeants-at-Arms more than today. #mileg pic.twitter.com/voOZpPYWOs — Senator Dayna Polehanki (@SenPolehanki) April 30, 2020

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat Michigan wie andere US-Bundesstaaten weitreichende Ausgangsbeschränkungen verhängt. Allerdings muss die Demokratin Whitmer die Bestimmungen gegen den zunehmend erbitterten Widerstand der republikanischen Mehrheit im Parlament durchsetzen. Die Ausgangssperre war zunächst bis Ende April festgesetzt, aber schon in der vergangenen Woche bis Mitte Mai verlängert worden. Am Freitag unterschrieb Whitmer eine Exekutivorder für eine Ausweitung des Notstands bis zum 28. Mai.

Corona-Krise in den USA: New Yorks Bürgermeister entschuldigt sich

Update vom 30. April, 15.33 Uhr: Nach harscher Kritik an einer mitten in der Corona-Krise von sehr vielen Menschen besuchten orthodox-jüdischen Beerdigungsfeier hat sich New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio entschuldigt. „Wenn ich in meiner Leidenschaft und meiner Emotion etwas gesagt habe, das auf irgendeine Art und Weise verletzend war, dann tut mir das leid“, sagte de Blasio bei einer Pressekonferenz. „Das war nicht meine Absicht. Aber ich will auch deutlich sein: Ich bereue nicht, das als eine Gefahr bezeichnet zu haben und gesagt zu haben, dass wir damit sehr aggressiv umgehen werden.“

De Blasio hatte die große Trauerfeier zuvor als „absolut inakzeptabel“ kritisiert (siehe unten). Mehrere Vertreter jüdischer Verbände hatten den Bürgermeister daraufhin selbst attackiert, den Vorfall so herauszustellen und „die jüdische Gemeinschaft“ als dafür verantwortlich zu verallgemeinern.

Coronavirus in den USA: New Yorker Bestatter nicht auf große Zahl an Leichen vorbereitet

Update vom 30. April, 9.45 Uhr: Die Stadt New York ist mit mehr als 14.000 Todesfällen in Zusammenhang mit dem Coronavirus einer der Krisenherde in den Vereinigten Staaten. Nachdem New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio am Mittwoch eine Beerdigung auflösen lassen musste (Update 29. April), folgt nun der zweite Eklat innerhalb kürzester Zeit. Nahe einer Bestattungsfirma im Stadtteil Brooklyn sind Medienberichten zufolge Dutzende Leichen in mehreren Transportern gefunden worden.

Die Bestattungsfirma hatte die Fahrzeuge gemietet, da die räumlichen Kapazitäten in der Firma durch die vielen Toten bereits ausgeschöpft waren. Zudem sei der Kühlraum des Bestatters ausgefallen, wie die New York Times am Mittwoch die Polizei zitierte. Aufgefallen war die Leichenansammlung, da Anwohner Verwesungsgeruch aus den Lastern bemerkten und meldeten.

Was die genaue Anzahl der Leichen angeht, gibt es mehrere Zahlen. Fernsehsender CNN spricht von bis zu 60 leblosen Körpern, ABC berichtete von 100 Toten. Auf Eis liegend seien die Leichensäcke in den Transportern gestapelt worden und sollten wohl eingeäschert werden. Ob die verstorbenen Personen am Coronavirus* gestorben seien, stehe jedoch nicht genau fest. Der Bestattungsfirma sei es zudem angesichts der aktuellen Lage erlaubt, die Leichen in Kühllastern zu lagern, jedoch sei mindestens ein Fahrzeug ungekühlt gewesen. Später wurden die Körper in einen gekühlten Truck verlagert, wie die New York Times berichtet.

Update vom 29. April, 21.20 Uhr: New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio hat eine von sehr vielen Menschen besuchte orthodox-jüdische Beerdigung mitten in der Corona-Krise als „absolut inakzeptabel“ kritisiert. Nachdem er davon gehört hatte, sei er in der Nacht zum Mittwoch selbst in das Viertel Williamsburg in Brooklyn gefahren, um sich davon zu überzeugen, dass die Massenansammlung aufgelöst werde, schrieb de Blasio bei Twitter.

„Was ich gesehen habe, wird nicht toleriert werden, solange wir das Coronavirus bekämpfen.“ Die Zeit der Warnungen sei vorbei, Menschen in größeren Ansammlungen würden nun verwarnt oder festgenommen.

Coronavirus in den USA: New York blickt mit „Sorge“ nach Deutschland - „... wenn man zu schnell öffnet“

Update vom 29. April, 19.44 Uhr:Der besonders heftig von der Coronavirus-Pandemie betroffene US-Bundesstaat New York schaut bei der zukünftigen Lockerung seiner Ausgangsbeschränkungen auch nach Deutschland. „In Deutschland gibt es eine Situation, die wir beobachten sollten und von der wir lernen sollten“, sagte Gouverneur Andrew Cuomo am Mittwoch bei seiner täglichen Pressekonferenz.

Cuomo verwies auf die sogenannte Reproduktionszahl, die in Deutschland nach Lockerungen wieder leicht gestiegen war. „Das bereitet uns Sorge, es zeigt einem, dass die Infektionsrate steigen kann, wenn man zu schnell öffnet“, sagte Cuomo. „Man muss vorsichtig vorgehen.“ Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele Menschen im Schnitt von einem Infizierten angesteckt werden. Sie war nach dem leichten Anstieg in Deutschland zuletzt aber auch wieder leicht gesunken.

Coronavirus in den USA: Traurige Schallmauer durchbrochen - Trump verkauft Zahlen trotzdem als Erfolg

Update vom 29. April, 14.42 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat auf die dramatischen Zahlen der Coronavirus-Infektionen in den USA reagiert. Am Dienstagabend hatten die Fallzahlen eine Million überschritten - und stellen damit ein Drittel der weltweiten Fälle. Kein Grund zur Panik, scheint das Motto des US-Präsidenten zu sein. Vielmehr seien die Corona-Tests in den USA „sooo viel besser als in jedem anderen Land der Welt“, schreibt Trump auf Twitter. Andere Länder hinkten den USA in der Testung hinterher und verzeichneten deshalb auch weniger Fälle.

The only reason the U.S. has reported one million cases of CoronaVirus is that our Testing is sooo much better than any other country in the World. Other countries are way behind us in Testing, and therefore show far fewer cases! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 29, 2020

Auf wirtschaftspolitischer Ebene gibt es ebenfalls dramatische Zahlen. Aufgrund der Corona-Krise ist die US-Wirtschaft im ersten Quartal um fast fünf Prozent eingebrochen. Die Wirtschaftsleistung ging auf das Jahr hochgerechnet im Vergleich zum Vorquartal um 4,8 Prozent zurück, wie das Handelsministerium am Mittwoch mitteilte.

Corona-Krise in den USA: Mehr als eine Million Fälle - ein Drittel der weltweiten Infektionen

Update vom 28. April, 20.40 Uhr: In den USA hat es Wissenschaftlern zufolge seit Beginn der Corona-Pandemie bereits mehr als eine Million nachgewiesene Infektionen mit dem neuartigen Virus gegeben. Das ging am Dienstagnachmittag (Ortszeit) aus den Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Demnach starben bereits mehr als 57.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus.

Update vom 28. April, 16.08 Uhr: Die USA sind das Land mit den weltweit meisten Corona-Todesfällen. Und möglicherweise ist diese Zahl sogar noch höher, als bislang angenommen. Einer neuen Studie der amerikanischen Elite-Universität Yale zufolge ist die Zahl der Todesfälle in den Vereinigten Staaten seit März diesen Jahres stark angestiegen. Viele dieser Toten wurden bisher aber nicht mit dem Coronavirus in Zusammenhang gebracht.

Corona in den USA: Studie legt nahe, dass es mehr Covid-19-Tote gibt, als bisher angenommen

Grundlage für die Studie der Wissenschaftler aus New Haven waren Daten des US-Gesundheitsministeriums. Demnach seien von Anfang März bis 4. April etwa 15.400 Menschen mehr gestorben als in den Jahren zuvor, berichtete die Washington Post am Montag. In diesem Zeitraum waren jedoch nur 8128 Coronavirus-Todesfälle gemeldet worden.

Bislang sei allerdings nicht bekannt, ob die zusätzlichen Todesfälle wirklich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 in Zusammenhang stehen, sagte Dan Weinberger, ein Epidemiologe der Yale-Universität, der an der Studie beteiligt ist. Die Daten legten ihm zufolge aber nahe, dass die Zahl der Todesopfer „bedeutend höher als bisher berichtet“ ist. Es sei wichtig, ein kompletteres Bild der wahren Auswirkungen der Pandemie zu bekommen, um der Politik eine solide Entscheidungsgrundlage zu geben, betonte er.

Erstmeldung vom 28. April, 10.15 Uhr:

Sacramento - Abstand halten, Ausgangsbeschränkungen und mancherorts gilt Maskenpflicht* - wegen der Corona*-Krise müssen sich Menschen überall auf der Welt derzeit an strikte Maßnahmen halten, um die Ausbreitung des neuartigen Virus* so gut es geht einzudämmen. Doch gerade in den USA, dem Land, das bisher die höchste Corona-Todeszahl aufweist, sind vielen Menschen die Beschränkungen offenbar relativ egal.

Coronavirus in den USA: Viele Menschen sitzen trotz Pandemie dicht gedrängt am Strand

Anders sind die Szenen, die sich am vergangenen Wochenende beispielsweise am Huntington Beach in Kalifornien abspielten, wohl kaum zu erklären. Die Sommertage verbrachten viele Menschen dort dicht gedrängt am Strand - von Masken und der Einhaltung von Abstandsregeln keine Spur, wie in einem Video von Bild.de zu sehen ist.

Dieses Verhalten ist für viele wohl absolut unverständlich. Laut aktuellen Daten der Johns-Hopkins-Universität haben sich in den USA bislang 988.469 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 56.253 Personen sind nach einer Corona-Infektion* gestorben.

Coronavirus in den USA: Auch auf Coney Island halten sich viele nicht an die Abstandsregel

Dennoch scheinen unzählige Menschen auf die Corona-Regeln zu pfeifen. Und zwar nicht nur in Kalifornien, sondern auch in anderen Teilen der Vereinigten Staaten. Denn ähnliche Bilder wie am Huntington Beach gab es auch auf Coney Island im besonders schwer von der Pandemie getroffenen US-Bundesstaat New York zu sehen.

Zwar sind einige Strände in den USA mittlerweile auch offiziell wieder geöffnet worden, allerdings wollte damit sicherlich niemand einen Massenansturm mit Zehntausenden Badegästen am Huntington Beach provozieren. Und damit nicht genug: Vielen Amerikanern fällt es offenbar nicht nur schwer, sich an die geltenden Corona-Beschränkungen zu halten - manche von ihnen demonstrieren auch noch dagegen. Und US-Präsident Donald Trump hat diese Proteste zwischenzeitlich sogar angeheizt.

Ob nach dem sommerlichen Wochenende die Covid-19-Infektionszahlen wieder in die Höhe schnellen werden, bleibt nun abzuwarten.

