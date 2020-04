Coronavirus trifft Metropole in Ecuador extrem: Leichen liegen tagelang auf der Straße

Das Coronavirus sorgt in der ecuadorianischen Stadt Guayaquil für katastrophale Zustände: Leichen liegen teils tagelang auf der Straße. Ein Video zeigt schreckliche Szenen.

In Südamerika ist die ecuadorianische Millionenmetropole Guayaquil zum Coronavirus-Brennpunkt geworden.

ist die zum geworden. Videoaufnahmen zeigen menschenunwürdige Szenen: Tote Körper liegen teils tagelang auf der Straße.

Krankenhausmitarbeiter und Bestatter sind überfordert. Nun hat die Regierung reagiert .

Guayaquil - Leichen auf offener Straße und völlig hilflose Krankenhausmitarbeiter - die Hafenstadt Guayaquil in Ecuador trifft die Corona*-Pandemie mit voller Wucht. Ein schockierendes Video bei n-tv dokumentiert die dortigen Zustände. „Seit Tagen liegen die Leichen in den Straßen, der Geruch drinnen sei einfach zu stark geworden“, sagen die Anwohner. Als das Kamerateam filmt, winken die Menschen sie heran. Überall liegen tote Körper einfach so herum.

Coronavirus in Südamerika: Familie verbrennt Leiche eines Corona-Opfers

Die Szenen sind unwirklich, wie aus einem Katastrophenfilm. Die Kamera fängt auch ein, wie eine Familie die Leiche eines über 80-jährigen Corona-Opfers wegen der starken Verwesung anzündet. Daraufhin ist im Video Mara Peafiel, die Angehörige eines Verstorbenen, zu sehen: „Viele hier haben die Bestatter schon angerufen, aber die sagen immer nur: Wir kommen schon“, berichtet sie.

+ Medienberichten zufolge liegen Corona-Tote in Ecuador teilweise mehrere Tage lang auf der Straße. © AFP / STR

Weil die Bestatter offenbar angesichts der vielen Corona-Todesopfer nicht hinterherkommen, bringen nun die Angehörigen selber ihre Toten in die Leichenhallen. Oder stellen die Verstorbenen in Pappkartons auf die Straße. Die Regierung ist offensichtlich völlig überfordert. Von ihr heißt es, es werde daran gearbeitet, dass jeder ein würdiges Begräbnis bekomme. Doch die Mediziner hätten „unglücklicherweise“ erklärt, dass sie die Todeszahl wegen Corona auf 2500 bis 3500 schätzen. Die Regierung versuche sich nun darauf vorzubereiten.

In der Hafenstadt Guayaquil leben 2,7 Millionen Einwohner - und bereits jetzt gibt es dort mehr Corona-Tote als in Kolumbien und Argentinien zusammen. Das habe verschiedene Gründe, heißt es im Video von n-tv: Zum Einen seien unter den fast 4000 Infizierten knapp 1600 Ärzte, Pfleger und Krankenhausmitarbeiter - also gut 40 Prozent. „Ich fühle mich angeschlagen aber ich bin noch nicht getestet worden*“, erzählt eine Krankenhausmitarbeiterin. „Ich bin schon 59 Jahre alt* und eigentlich durch meine Arbeit hier einem Risiko ausgesetzt“, sagt sie weiter. Die Frau arbeite schon seit 35 Jahren in dem Krankenhaus in Guayaquil, aber niemand könne ihr und ihren Kollegen eine Lösung geben, wie sie mit den Covid-19-Fällen umgehen sollten.

Coronavirus in Südamerika: Ecuadorianische Regierung hat die Lage nicht unter Kontrolle

Noch dazu komme, dass die Regierung in Ecuador als korrupt und unfähig gelte, wird im Video erklärt. So habe das Militär nun eine Lieferung von fast 40.000 Masken an sich genommen. Das lebenswichtige medizinische Material* habe daraufhin tagelang in einem Lagerhaus gelegen - offenbar nur, weil mit den Papieren etwas nicht stimmte.

Inzwischen fliehen die Menschen vor dem Virus schon ins Nachbarland Peru. Dort wurden allerdings die Grenzen mittlerweile komplett dicht gemacht. Die Regierung lässt die „Virusflüchtlinge“ niederstrecken. Den Ecuadorianern wurde zudem auch die große Einwanderergemeinde zum Verhängnis. Patientin 0* war eine Frau, die ihre Verwandten in Spanien* besucht hatte. Sie und ihre Schwester seien mittlerweile tot. Und in Guayaquil leben die Menschen nun unter katastrophalen Umständen.

Coronavirus in Südamerika: Ecuador rekrutiert 606 zusätzliche medizinische Fachkräfte

Doch die Regierung versucht einzuschreiten. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, würden in Ecuador insgesamt 606 zusätzliche Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger eingestellt. 99 Landärzte würden aus den Provinzen nach Guayaquil versetzt, hieß es weiter. Bislang haben sich in ganz Ecuador 4450 Menschen nachweislich mit Corona infiziert. 242 Patienten sind gestorben. Präsident Lenín Moreno räumte außerdem ein, dass die offiziellen Zahlen deutlich hinter den tatsächlichen Fällen zurückbleiben dürften.

Weitere Coronavirus-Entwicklungen in Europa und dem Rest der Welt* lesen Sie in unseren News-Tickern.

