Die USA sind von der Corona-Krise schwerer betroffen als jedes andere Land- Das lässt sich an den Zahlen der Infizierten und der Toten ablesen. Hier gibt es alle Entwicklungen aus dem Land.

In keinem anderen Land wütet das Coronavirus* derart folgenschwer wie in den USA.

Die stolze Nation verzeichnet weltweit die meisten Infizierten und Todesopfer.

Präsident Donald Trump* wirkt oftmals überfordert - doch er könnte der große Gewinner der Krise werden.

Update, 13.45 Uhr: Als die Polizei einem anonymen Hinweis nachging, machte sie laut einem Bericht der New York Times in einem Pflegeheim im US-Bundesstaat New Jersey einen schrecklichen Fund.

In dem größten Pflegeheim des Bundesstaates fanden die Polizisten 17 Tote - als „Stapel“ in einem Leichenschauhaus gelagert, in dem eigentlich nur Platz für vier Tote ist. „Sie waren einfach mit der Menge an Verstorbenen überfordert“, wird ein Polizei-Sprecher in der New York Times zitiert.

Insgesamt sind damit bereits 68 Menschen innerhalb der Einrichtung seit Ausbruch der Corona-Pandemie gestorben, darunter zwei Pflegekräfte. Bei 26 Toten konnte das Coronavirus nachgewiesen werden, weitere 76 Bewohner sind positiv getestet worden.

Corona in den USA: Plötzliche Wende in New York? Statistik lässt hoffen

Update, 16. April, 6.32 Uhr: Im besonders stark von der Corona-Pandemie betroffenen US-Bundesstaat New York mehren sich die Anzeichen für eine Trendwende. Die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern sei rückläufig, sagte Gouverneur Andrew Cuomo am Mittwoch (siehe unten).

Cuomo warnte aber davor, dass der Staat noch nicht aus dem Gröbsten raus sei, man befinde sich nach wie vor in einer „monumentalen Gesundheitskrise“. Er wies New Yorker an, an Orten mit Kontakt zu anderen Menschen eine Maske oder eine andere Art von Gesichtsschutz zu tragen. Die Zahl der Toten pro Tag hält sich derweil konstant auf einem hohen Level. Von Dienstag auf Mittwoch (15. April) starben in dem Bundesstaat mit 19 Millionen Einwohnern demnach 752 Menschen.

Ein Großteil dieser Toten kommt aus der Millionenmetropole New York City. Dort könnten bislang sogar deutlich mehr Menschen gestorben sein als bisher angenommen. Die Großstadt an der US-Ostküste fügte ihrer Statistik über die Todesopfer am Dienstag (14. April) 3778 „wahrscheinliche“ Covid-19-Tote hinzu. Damit steigt die Gesamtzahl an Todesopfern in New York City auf mehr als 10.000 - diese wahrscheinlichen Toten sind in der offiziellen Statistik des Bundesstaates aber noch nicht eingerechnet. Die zusätzlichen Zahlen enthalten unter anderem Kranke, die in der Notaufnahme, daheim oder in einer Pflegeeinrichtung gestorben waren, aber nicht offiziell positiv auf das Virus getestet wurden.

Als eine schwangere Frau positiv auf das Coronavirus getestet wird, müssen Ärzte in den USA eine Entscheidung treffen.

Coronavirus in den USA: Krankenhäuser im Bundesstaat New York bislang noch nicht überfordert

Update vom 15. April, 19.35 Uhr: Im besonders heftig von der Corona-Pandemie betroffenen US-Bundesstaat New York sind die Krankenhäuser anders als zuvor befürchtet bislang nicht überfordert worden. „Das Gesundheitssystem hat sich stabilisiert“, sagte Gouverneur Andrew Cuomo am Mittwoch bei seiner täglichen Pressekonferenz. „Die Furcht vor einer Überforderung des Gesundheitssystems hat sich nicht verwirklicht.“ Das liege vor allem an riesigen Anstrengungen aller Beteiligten. Die Krankenhäuser hätten beispielsweise mehr als 50 Prozent zusätzliche Kapazitäten für Patienten innerhalb von nur einem Monat geschaffen.

Die Gesamtzahl der Patienten, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind und im Krankenhaus liegen, sei in dem Bundesstaat mit 19 Millionen Einwohnern erneut gesunken und liege nun bei 18.335, sagte Cuomo weiter. Allerdings seien zwischen Dienstag und Mittwoch erneut rund 2250 Menschen hinzugekommen. 752 Menschen seien in diesem Zeitraum gestorben. Insgesamt sind es nun bereits mehr als 11.000. Mehr als 500.000 Menschen sind in New York bereits auf eine Infektion getestet worden, deutlich mehr als im Rest der USA.

Corona-Krise in den USA: Hopkins vermeldet nie dagewesene Rekordzahl - doch Trump hält an Plan fest

Update vom 15. April, 9.50 Uhr: In den USA sind den Angaben der Johns Hopkins Universität zufolge innerhalb von 24 Stunden so viele Menschen infolge einer Coronavirus-Infektion gestorben wie noch nie zuvor. Bis Dienstagabend (Ortszeit) verzeichneten die Experten der Universität in den Vereinigten Staaten 2228 Todesfälle. Der bisherige Höchstwert war mit 2108 Toten am vergangenen Freitag erreicht worden. Seit Beginn der Epidemie waren der Universität zufolge in den USA fast 26.000 Menschen infolge einer Covid-19-Infektion ums Leben gekommen.

+ Die USA sind vom Coronavirus mit am stärksten betroffen. © AFP / SPENCER PLATT

Trotz der schockierenden Corona-Zahlen hat US-Präsident Donald Trump eine abgestufte und baldige Lockerung der Corona-Beschränkungen in Aussicht gestellt. Am Dienstagabend (Ortszeit) kündigte Trump bei seinem täglichen Briefing an, dass einige Bundesstaaten schon vor Monatsende ihre Beschränkungen des öffentlichen Lebens wieder aufheben könnten. In anderen schwerer betroffenen Staaten werde es wohl länger dauern, sagte er weiter. Trump kündigte zudem an, dass die neuen Richtlinien dafür in Kürze veröffentlicht werden sollen. Die Entscheidung liege dann bei den Gouverneuren der Bundesstaaten.

Der US-Präsident räumte allerdings ein, dass die Sicherheit und Gesundheit der Menschen bei der Aufhebung der wegen der Corona-Epidemie erlassenen Beschränkungen Vorrang hat. In weiten Teilen des Landes gebe es bislang aber kaum Probleme mit dem Coronavirus, sagte Trump. Die Zahlen der bestätigten Neuinfektionen und Todesfälle „beginnen runterzugehen“, behauptete er weiter. Derzeit gelten die von der Regierung in Washington empfohlenen Schutzmaßnahmen noch bis Ende April. Trump will die Beschränkungen jedoch möglichst bald wieder lockern, um den bereits dramatischen Einbruch der amerikanischen Wirtschaft abzubremsen. Bis Dienstagabend (Ortszeit) gab es in den USA laut Informationen der Johns Hopkins Universität rund 600.000 Infektionen.

Coronavirus in den USA: Trump empfängt genesene Covid-19-Patienten

Update von 22.25 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat im Weißen Haus mehrere genesene Corona-Patienten empfangen und sie zu ihrem jeweiligen Krankheitsverlauf befragt. „Sie haben viel durchgemacht“, sagte Trump zu Beginn des Treffens am Dienstag und bezeichnete das Coronavirus als „gemeine Seuche“.

„Ich hatte Angst um mein Leben“, berichtete Karen Whisett, eine demokratische Abgeordnete in Michigan. Sie erzählte dem Präsidenten auch, dass Familienangehörige trotz einer Infektion mit dem Coronavirus von mehreren Krankenhäusern abgewiesen worden seien.

Ein anderer Betroffener, Darshin Patel, berichtete, er habe im Laufe seiner Erkrankung gelernt, bestimmte Reizwörter wie „Fieber“ zu benutzen, um von den Ärzten ernstgenommen zu werden und um schließlich einen Test zu bekommen. „Zu akzeptieren, dass ich es hatte, war, denke ich, das schwierigste“, sagte er.

Update von 19.30 Uhr: Die Kritik an Donald Trump wegen seines Krisenmanagements in der Corona-Krise wird in den USA immer lauter.

Unter anderem, weil der US-Präsident nach dem Coronavirus-Shutdown seine Tochter Ivanka in ein Expertenteam holen will - aber keinen einzigen Virologen.

Eine Pressekonferenz Trumps im Weißen Haus eskalierte nun vollends.

Corona in den USA: Mehr als 550.000 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert

Update vom 14. April: In den USA sind nach der aktuellen Zählung der Johns-Hopkins-Universität in einem Zeitraum von 24 Stunden erneut mehr als 1500 Menschen mit einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Die USA sind inzwischen das am stärksten von der Pandemie betroffene Land. Mehr als 550.000 Menschen sind demnach mit dem neuartigen Erreger Sars-Cov-2 infiziert.

Die im internationalen Vergleich sehr hohen Infektionszahlen sind aber auch darauf zurückzuführen, dass in den USA besonders viel getestet wird. Am schlimmsten hat es den US-Bundesstaat New York getroffen, wo bereits mehr als 10.000 Menschen an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 starben.

Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo liefert sich mit US-Präsident Donald Trump, der in der Frage der Shutdown-Lockerungen „allumfassende Macht“ beanspruchte, gerade einen heftigen Disput.

Derweil will Trump ein Experten-Team benennen, das helfen soll, die US-Wirtschaft nach dem Corona-Shutdown wieder ins Laufen zu bringen. Einen Virologen sucht man dabei vergeblich - dafür ist Töchterchen Ivanka dabei.

Corona/USA: Trump-Freund stirbt an Covid-19 - er soll deshalb seine Taktik überdenken

Update von 22.55 Uhr: Donald Trump hat in der Corona-Krise einen offenbar guten Freund verloren. Der Unternehmer Stanley Chera starb bereits am Samstag an den Folgen des weltweit grassierenden Virus, wie mehrere US-Medien berichten. Er wurde 78 Jahre alt und machte sein Vermögen in der Immobilienbranche. Wie Trump wurde Chera in New York City geboren, er unterstützte den US-Präsidenten mit Spenden.

Der Republikaner hatte zuletzt darüber gesprochen, dass ein guter Freund von ihm, der etwas älter als er sei, erkrankt und ins Koma gefallen sei.

Der Republikaner hatte zuletzt darüber gesprochen, dass ein guter Freund von ihm, der etwas älter als er sei, erkrankt und ins Koma gefallen sei. Politico zitiert den 73-Jährigen so: „Ich habe einige Freunde, die unglaublich krank sind. Wir dachten, es wäre nur eine milde Version. Aber einer wurde sogar bewusstlos und liegt im Koma. Und man fragt sich: ‚Wie konnte das passierten?‘“ Offenbar sprach der mächtigste Mann der Welt hier über Chera. Um den er nun trauert. Wie dessen drei Söhne und zahlreiche andere Menschen.

Der Krankheitsverlauf von Chera soll Trump sogar bewogen haben, von seiner Taktik der baldigen Lockerungen abzusehen. Womöglich nimmt der streitbare Politiker das Virus nun ernster als jemals zuvor.

Update von 21.58 Uhr: US-Außenminister Mike Pompeo hat im Bild-Talk zur Corona-Krise klargestellt, dass die Pandemie auch Folgen für die Verursacher haben muss. „Es wird eine Zeit geben, in der die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das passieren wird“, erklärte der 56-Jährige, der seit knapp zwei Jahren im Amt ist.

Zugleich betonte er die enge und fruchtbare Verzahnung mit Deutschland: „In Zeiten wie diesen arbeiten tolle Partner wie Deutschland und Bundeskanzlerin Merkel an der Seite der Vereinigten Staaten, um gute Ergebnisse zu erzielen.“

Die Berichte über eine Konfiszierung einer für Berlin bestimmten Ladung Schutzmasken durch die USA kritisierte Pompeo deutlich: „Wir haben - nicht nur in diesem Fall - Falschnachrichten und Desinformation in den Medien gesehen. Einiges davon war sicherlich unbeabsichtigt, Leute, vielleicht auch unter den deutschen Regierungsvertretern, wussten möglicherweise einfach nicht genau Bescheid. Aber einiges von der Desinformation war beabsichtigt. Das ist gefährlich.“

Coronavirus in den USA: Mehr als 10.000 Tote im Bundesstaat New York

Update von 20.30 Uhr: Die Zahl der Todesopfer im besonders betroffenen Bundesstaat New York ist mittlerweile fünfstellig. Gouverneur Andrew Cuomo erklärte auf seiner täglichen Pressekonferenz, bislang seien 10.065 Menschen in dem 19 Millionen Einwohner starken Staat an der Ostküste an den Folgen des Coronavirus gestorben. Zwischen Sonntag und Montag habe es 671 neue Opfer gegeben, weniger als in den Tagen zuvor. „Die Zahl ist praktisch flach, aber auf einem schrecklichen Level von Schmerz, Trauer und Sorge.“ Die Gesamtzahl der Infektionen liegt in New York inzwischen bei 195.031.

Update von 20.13 Uhr: Auf dem US-Flugzeugträger "USS Theodore Roosevelt" ist das erste Corona-Opfer zu beklagen. Ein Besatzungsmitglied sei im Laufe des Tages an den Folgen von Covid-19 gestorben, teilte die US-Marine mit. Der positiv Getestete, dessen Identität nicht genannt wurde, war demnach am Freitagmorgen bewusstlos aufgefunden und auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht worden.

Coronavirus in den USA: Trump wird bloßgestellt - könnte aber zum Gewinner werden

Erstmeldung vom 13. April, 19.29 Uhr:

München - Vom Selbstverständnis her sehen sich die USA an der Spitze der Welt. In jeglicher Hinsicht. In der Corona-Krise führt das Land der unbegrenzten Möglichkeiten tatsächlich zwei Statistiken an, die die Nation alles andere als stolz macht - sondern vielmehr Verzweiflung und Ängste schürt. Denn in keinem Land gibt es offiziell auch nur annähernd so viele mit dem Coronavirus Infizierte, nirgendwo sonst starben mehr Menschen an Covid-19.

Coronavirus in den USA: Trump soll zu spät auf Entwicklung reagiert haben

Die erschreckenden Zahlen von mehr als einer halben Million Erkrankten und mehr als 20.000 Todesopfern muss sich auch Präsident Donald Trump ankreiden lassen. Der starke Mann im Weißen Haus beweist nicht nur bei vielen Auftritten seine Wissenslücken in virologischen und epidemiologischen Fragen, sondern soll im Wahljahr auch viel zu spät auf die Entwicklung reagiert und damit die Verbreitung des Virus nicht schnell genug unterbunden haben. Dabei habe es viel früher entsprechende Warnsignale gegeben.

Diesen Vorwurf erhob zuletzt die New York Times, was Trump selbst via Twitter brüsk als „Fake News“abtat. Allerdings: Anthony Fauci, Berater des Präsidenten in Corona-Fragen, bestätigte bei „CNN“: Ja, es hätten Menschenleben gerettet werden können, wenn öffentliche Einrichtungen früher geschlossen worden wären. Damit stellte er Trump regelrecht bloß.

+ Kennt sich wirklich mit Viren aus: Trump-Berater Anthony Fauci ist Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten. © dpa / Alex Brandon

Corona in den USA: Donald Trump vermutete zunächst Wahlkampf-Taktik der Demokraten

Virologe Fauci verriet zudem, es habe im Staatsapparat zu Beginn große Vorbehalte dagegen gegeben, das öffentliche Leben herunterzufahren. Trump hatte die ersten Meldungen einer Corona-Epidemie als Hirngespinst abgetan und den Demokraten vorgeworfen, ihn mit diesem falschen Spiel aus dem Amt treiben zu wollen. Doch dann zeigte sich: Das Virus ist real und keineswegs Teil einer fragwürdigen Wahlkampf-Taktik.

Trump - diesen Eindruck machte sein zögerliches Verhalten in der Krise - ging es jedoch zuallererst um seinen Machterhalt und erst dann um Menschenleben. White House first, sozusagen. Ironischerweise folgen die Wähler in diesen schwierigen Stunden seinem streitbaren Weg mehr denn je: Trumps Beliebtheitswerte sind besser als je zuvor in seiner Amtszeit*. Die US-Bürger scheinen sich an die Staatsmacht zu klammern - selbst, wenn diese zuweilen überfordert und planlos wirkt. Da sein sehr wahrscheinlicher Konkurrent im Kampf um das Präsidentenamt, Joe Biden, vorerst weitestgehend von der Bildfläche verschwunden ist, könnte folglich ausgerechnet die Corona-Krise Trump vier weitere Jahre im Oval Office sichern.

+ Wettlauf mit der Zeit im Corona-Kampf: In New York droht ein Massensterben. © AFP / SPENCER PLATT

Corona USA: Trump kokettiert mit Lockerungen der Einschränkungen

Immerhin erweckt der milliardenschwere Unternehmer* aus dem besonders arg gebeutelten New York City längst nicht mehr den Eindruck, die Lage zu unterschätzen. Auch wenn er immer wieder mit der Möglichkeit baldiger Lockerungen der aktuell geltenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens kokettiert. Einen kleinen Knochen muss man seinen Wählern schließlich schon hinwerfen - egal, wie abgenagt dieser ist. Doch längst scheint sich Trump seiner besonderen Verantwortung in der Krise wirklich bewusst zu sein: Als erster Präsident rief er in allen 50 Bundesstaaten gleichzeitig den Notstand aus.

Was ihm jedoch noch auf die Füße fallen könnte, ist die für Millionen US-Bürger schlicht nicht vorhandene, gesetzlich vorgeschriebene Krankenversicherung. Ein unpopuläres, weil enorm kostspieliges Thema, dessen sich Trump nur einmal angenommen hatte: Als er das von seinem Vorgänger Barack Obama verabschiedete Gesetz - bekannt als „Obamacare“ - wieder abschaffen wollte. Bislang vergebens.

Dennoch wird befürchtet, die Dunkelziffer der Infizierten sei in den USA besonders groß, weil viele Bürger schlicht die Zahlungen für eine Behandlung nicht aufbringen wollen oder zumeist auch gar nicht können. So wird das Coronavirus gleich zum doppelten Schreckgespenst - aus gesundheitlichen und finanziellen Gründen.

Alle bisherigen Entwicklungen in den USA finden Sie in unserem stillgelegten News-Ticker.

Auf merkur.de finden sich weitere Informationen zu den Symptomen*, der Ansteckungsgefahr*, den Tests* sowie den Quarantäne-Maßnahmen*.

Ein Münchner Mediziner räumt mit falschen Corona-Infos auf und erklärt den Stand bei Themen wie Immunität, Dunkelziffer und Ausstiegsszenario.

Ein Münchner Mediziner räumt mit falschen Corona-Infos auf und erklärt den Stand bei Themen wie Immunität, Dunkelziffer und Ausstiegsszenario.*

