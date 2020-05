Corona in den USA: Trump mit riskantem Plan trotz finsterer Vorhersage - wird die „Task Force“ aufgelöst?

Nach Ansicht von Experten könnte die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA drastisch steigen. Präsident Donald Trump hat dennoch einen riskanten Plan.

Weltweit werden die meisten Corona-Todesfälle in den USA registriert.

in den USA registriert. Nun gibt es eine neue beunruhigende Prognose .

. US-Präsident Donald Trump hat dennoch einen riskanten Plan.



US-Vizepräsident: Regierung prüft Auflösung der Corona-Arbeitsgruppe

US-Vizepräsident: Regierung prüft Auflösung der Corona-Arbeitsgruppe

Update, 20.04 Uhr: Die US-Regierung prüft nach Angaben von Vizepräsident Mike Pence die Auflösung der ranghoch besetzten Coronavirus-Arbeitsgruppe im Weißen Haus. Dies könne Ende Mai oder Anfang Juni geschehen und sei ein Zeichen des „enormen Fortschritts“ im Kampf gegen das neuartige Coronavirus, sagte Pence am Dienstag. Wenn die von ihm geleitete Gruppe aufgelöst werde, würden die beteiligten Behörden, darunter der Katastrophenschutz (Fema), die Federführung übernehmen, sagte Pence. Zweck der Corona-Arbeitsgruppe („Task Force“) war es unter anderem, die nötigen Behörden der Regierung zu mobilisieren und deren Handeln zu koordinieren.

New Yorker Gouverneur kritisiert zu schnelle Öffnung von Bundesstaaten

Update, 20.04 Uhr: Nach dem Bekanntwerden deutlich nach oben korrigierter US-Prognosen in der Corona-Krise hat New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo die zu schnelle Öffnung von Bundesstaaten kritisiert. „Je mehr Leute in Kontakt mit anderen Leuten sind, desto höher ist die Infektionsrate durch das Virus. Je mehr Leute sich infizieren, desto mehr Leute sterben“, sagte Cuomo bei seiner täglichen Pressekonferenz am Dienstag. Dies sei der Grund für die drastisch höheren Prognosen. „Wenn wir schnell öffnen, hat das einen Preis.“

Zuvor waren zwei neue Rechenmodelle für den Verlauf der Pandemie in den USA öffentlich geworden, die von einem deutlichen Anstieg der Todeszahlen wegen der Öffnung einiger Bundesstaaten ausgehen. So rechnet das Institut IHME mittlerweile damit, dass die Zahl der Toten von aktuell rund 69 000 bis Ende des Monats auf rund 110 000 Tote ansteigen könnte. Erst ab Ende Juli soll sich die Opferzahl demnach bei rund 134 000 stabilisieren. Noch vor wenigen Wochen war die Universität davon ausgegangen, dass im Hochsommer bei etwa 90 000 Toten ein Plateau erreicht würde. US-Präsident Donald Trump dringt trotz dieser drohenden Zuspitzung wie auch einige Gouverneure auf eine rasche Wiedereröffnung der leidenden Wirtschaft.

Der besonders hart getroffene US-Bundesstaat New York hatte am Montag einen Plan für die Öffnung von Wirtschaft und Gesellschaft in mehreren Phasen vorgelegt. Zunächst sollen einige Läden und Produktionsstätten wieder unter strengen Auflagen öffnen dürfen, auch Bauarbeiten dürfen wieder aufgenommen werden. In Phase zwei folgen unter anderem Finanz- und Versicherungsdienste und der Rest der Läden. Danach sollten Restaurants und Hotels und ganz am Schluss Stätten für Kunst, Unterhaltung und Erholung sowie Bildungseinrichtungen wieder öffnen.

Corona in den USA: Trump präsentiert riskanten Plan - Trotz finsterer Vorhersage

Update, 16.30 Uhr: Trotz einiger Modelle, die den USA eine Verschlimmerung der Pandemielage vorhersagen, werden die Auflagen in einigen Bundesstaaten wieder gelockert - denn auch die Wirtschaft leidet massiv. In Florida, Utah, South Carolina und Texas etwa dürfen die Restaurants unter Auflagen wieder öffnen, sie sollen unter anderem nur ein Viertel der normalen Gästeanzahl bewirten dürfen.

+ Ocean City, Maryland - ein beliebter Touristenort in den USA während der Ausgangsbeschränkungen © AFP / Samuel Corum US-Präsident Donald Trump, der sich seit Ausbruch der Pandemie vorwiegend im Weißen Haus aufgehalten hatte, will seine Reisen durch das Land wieder aufnehmen. Unter anderem will er am Dienstag eine Fabrik in Arizona besuchen, in der Atemschutzmasken hergestellt werden.

Corona in den USA: Experten kontern krude Pompeo-Theorie

Update, 14.11 Uhr: Als „höchst unwahrscheinlich“ haben westliche Diplomaten die Theorie von der Entstehung des Coronavirus in einem Labor eingestuft. Eine Geheimdienstallianz der USA mit Großbritannien, Australien, Kanada und Neuseeland widerspricht damit US-Außenminister Mike Pompeo.

Der hatte am Wochenende gegenüber dem US-Sender ABC von „signifikanten Belegen“ für einen Laborunfall gesprochen.

Corona in den USA: Gesundheitsbehörde mit finsterer Vorhersage

Erstmeldung vom 05. Mai, 12.06 Uhr: New York - Die USA sind das mit Abstand am schwersten von der Corona-Pandemie* betroffene Land der Welt. Könnte die Zahl der verzeichneten Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2* auf 3000 pro Tag ansteigen? Laut einer internen Prognose der US-Gesundheitsbehörde CDC ja.

Corona in den USA: Studie offenbart erschreckende Zahlen

Sie rechnet vor, dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen bis Anfang Juni um das Achtfache steigen könnte - auf 200.000. Das berichten sowohl die New York Times als auch die Washington Post.

Die aktuelle Zahl von etwa 69.000 verzeichneten US-Corona-Todesfällen könnte sich bis zu diesem Zeitpunkt verdoppeln. Die Prognose ist damit düsterer als jene des von Präsident Donald Trump* geschaffenen Corona-Krisenstabes*.

Coronavirus in den USA: Trump hatte Opferzahl vorhergesagt - sie wurde schon überschritten

Das Weiße Haus versuchte, die CDC-Prognose zu relativieren. Es handle sich um ein „internes“ Dokument, das nicht mit anderen Behörden abgestimmt und auch nicht dem Krisenstab vorgelegt worden sei.

Erst kürzlich hatte Trump noch eine Opferzahl von rund 60.000 vorhersagt - die inzwischen deutlich überschritten wurde, wie er vor wenigen Tagen einräumen musste. Die Washington Post twitterte jetzt: „Trump verkündet immer wieder Corona-Todeszahlen, die dann übertroffen werden.“

Trump keeps predicting coronavirus death tolls the U.S. then surpasses pic.twitter.com/EIe47n4Uqi — The Washington Post (@washingtonpost) May 4, 2020

Corona-Prognose für die USA: Bundesstaaten bei Lockerungen zu schnell

Ihre Prognose begründet die CDC den Berichten zufolge damit, dass einige Bundesstaaten und Bezirke nicht schnell genug Anti-Corona-Maßnahmen ergriffen hätten - oder nun zu schnell mit Corona -Lockerungen seien.

Trump selbst dringt im Wahljahr 2020 auf eine möglichst rasche Rückkehr zur Normalität und das Wiederhochfahren der US-Wirtschaft*. Seine Regierung hat dafür einen Drei-Stufen-Plan vorgelegt, der aber nur den Charakter einer Empfehlung hat. Die Bundesstaaten gehen sehr unterschiedlich mit diesen Leitlinien um.

