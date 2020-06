USA bekommen Corona-Epidemie nicht in den Griff - Trump verkündet Lösung: Weniger testen?

Präsident Donald Trump zieht in der Corona-Krise der USA weiter Kritik und Spott auf sich. Nun äußerte er einen weiteren zweifelhaften Vorschlag. Der News-Ticker.

Corona-Krise der USA: US-Präsident Donald Trump sorgt für Verwunderung und Spott.

sorgt für Verwunderung und Spott. Der Covid-19-Hotspot New York strebt in der Coronavirus-Pandemie* größere Lockerungen an (Erstmeldung vom 18. Juni, 22.20 Uhr).

strebt in der größere Lockerungen an (Erstmeldung vom 18. Juni, 22.20 Uhr). US-Präsident Donald Trump spielt die steigenden Fallzahlen derzweil herunter (siehe Update vom 23. Juni, 16.21 Uhr).

spielt die steigenden Fallzahlen derzweil herunter (siehe Update vom 23. Juni, 16.21 Uhr). Die Vereinigten Staaten sind das Land mit den meisten Corona-Toten und -Infizierten* weltweit.

Update vom 23. Juni, 16.22 Uhr: Obwohl die Corona-Zahlen in den USA extrem besorgniserregend sind, hat Präsident Donald Trump die Bedeutung der jüngsten Zunahme bekannter Coronavirus-Infektionen in den USA heruntergespielt. So schrieb Trump am Dienstag auf Twitter, es gebe mehr Fälle, weil in den USA so viele Tests durchgeführt würden. „Mit weniger Tests hätten wir weniger Fälle“, schlussfolgerte er.

Unterdessen brachte eine Studie aus China neue Erkenntnisse über den Verlauf der Krankheit bei Corona-Infizierten*.

Cases are going up in the U.S. because we are testing far more than any other country, and ever expanding. With smaller testing we would show fewer cases! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

Corona/USA: Trumps Erklärung für steigende Fallzahlen lehnen Experten ab

Die meisten renommierten Experten weisen Trumps Erklärung, derzufolge die Zunahme der Infektionen vor allem durch mehr Tests begründet sein soll, jedoch zurück. Die Zahl bekannter Corona-Infektionen stieg zuletzt in mehreren Bundesstaaten, darunter zum Beispiel Texas, Florida und Kalifornien, rasch an. In den Vereinigten Staaten werden aktuell rund 30.000 Neuinfektionen pro Tag gemeldet - fast so viel wie am Höhepunkt der Corona-Krise im April. Einige Experten machen die Lockerung der Corona-Beschränkungen für die Zunahme verantwortlich.

Der US-Präsident hatte sich bereits am Samstag dafür ausgesprochen, weniger im Land zu testen, um so weniger Corona-Fälle zu haben. Diesen Vorschlag bezeichnete er später aber als Scherz. Trump wirbt jedoch für eine rasche Wiedereröffnung der Wirtschaft und will - vermutlich auch mit Blick auf die Wahl im November - eine möglichst rasche Rückkehr zur Normalität. Seiner Darstellung nach ist das Coronavirus dabei, nach und nach aus den USA zu verschwinden.

Corona/USA: Trump verlängert Stopp legaler Einwanderung bis Jahresende

Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit infolge der Corona-Pandemie in den USA hat Trump allerdings den Stopp legaler Einwanderung bis zum Jahresende ausgeweitet. Er verlängerte am Montag eine im April zunächst für 60 Tage angeordnete Regelung, die im Wesentlichen Ausländer betrifft, die sich um eine Green Card für den dauerhaften Aufenthalt in den USA bemühen. Die von Trump unterzeichnete Verfügung sieht außerdem die Aussetzung von verschiedenen Arbeitsvisa vor.

Auch neue Beschränkungen für Reisende innerhalb der USA könnten in weiten Teilen des Landes wegen der deutlich ansteigenden Infektionszahlen verhängt werden. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo, in dessen Bundesstaat die Infektions- und Todeszahlen mittlerweile wieder gering sind, denkt über entsprechende Schutzmaßnahmen nach: „Wir erwägen ernsthaft eine Quarantäne, nur um sicherzustellen, dass Menschen, die aus Staaten mit höheren Infektionen kommen, unsere Infektionsrate nicht versehentlich erhöhen“, sagte er am Dienstag dem US-Sender NBC.

+ Der Gouverneur des Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, zieht strenge Regeln für die Einreise aus anderen US-Staaten in Betracht. © AFP / Jeenah Moon

Corona/USA: New Yorks Gouverneur denkt über Quarantäne für einreisende US-Bürger nach

Gemeint ist eine gewöhnlich zweiwöchige, verpflichtende Quarantäne, die Einreisenden aus entsprechenden Bundesstaaten auferlegt wird. Mit knapp 800 Toten und Zehntausenden Neuinfektionen pro Tag war New York noch vor einigen Monaten weltweites Epizentrum der Pandemie. Andere Bundesstaaten erließen damals Quarantäne-Vorschriften für einreisende New Yorker. Die Verbreitung des Virus konnte in dem Ostküstenstaat dank umfassender Maßnahmen schließlich eingedämmt werden. Doch in über 20 anderen Bundesstaaten steigen die Fallzahlen gerade deutlich. Viele der aktuell stärker betroffenen Staaten hatten, ermuntert vom Weißen Haus, ihre Wirtschaft wieder geöffnet und die Ausgangsbeschränkungen gelockert oder aufgehoben.

Corona-Krise in den USA: Situation ist weiter angespannt

Update vom 23. Juni, 10.34 Uhr: Die Corona-Lage in den USA ist weiter angespant. Das Land mit den weltweit meisten Infektionen (2.312.302*) scheint der Pandemie nicht ausreichend Herr zu werden. Das zeigt auch der Vergleich mit der Europäischen Union.

Während der Wert an Neuinfektionen innerhalb der EU täglich zwischen 3.000 und 5.000 schwankt und letztmals vor sechs Wochen über der 10.000er Marke lag, kommt die USA zuletzt auf mehr als 20.000 neue Fälle pro Tag. Am Wochenende wurden sogar mehr als 30.000 Neuinfektionen registriert.

Die Statistik wird umso prekärer, wenn man sich die Bevölkerungszahl der beiden Parameter vor Augen führt. Während in der EU rund 446 Millionen Menschen leben, kommen die Vereinigten Staaten auf 328 Millionen Einwohner. Trotz knapp 120 Millionen Einwohnern weniger zählen die USA deutlich mehr Fälle als die EU.

*Quelle: Johns-Hopkins-Universität; Stand: 23. Juni, 10.30 Uhr.



Corona/USA: Schwarzenegger ätzt gegen Trump-Partei - neue Lockerungen in New York

Update vom 22. Juni, 16.50 Uhr: Friseure, Büros und Außenbereiche von Restaurants: Nachdem die Corona-Fallzahlen in den vergangenen Wochen deutlich nach unten gegangen sind, hat in der Millionenmetropole New York am Montag die zweite Phase der Lockerungen begonnen. Damit dürfen unter Einhaltung von Masken-, Abstands- und Hygieneregeln unter anderem Büros, Friseure und Geschäfte wieder öffnen und Restaurants draußen Gäste bewirten. Außerdem dürfen beispielsweise Makler ihren Kunden Wohnungen und Häuser wieder vor Ort zeigen.

Seit dem Beginn der ersten Phase vor zwei Wochen darf bereits auf mehr als 32.000 Baustellen in der Stadt wieder gearbeitet werden. Außerdem konnten Einzelhändler telefonisch und online Bestellungen annehmen und ihren Käufern im Laden übergeben - jetzt ist in der zweiten Phase auch Publikumsverkehr erlaubt. Zwei weitere Phasen stehen noch aus, jede der vier Phasen des Lockerungsprozesses ist auf zwei Wochen angesetzt.

Update vom 22. Juni, 14.40 Uhr: Die USA ist von der Coronavirus-Pandemie das am stärksten betroffene Land der Welt. In den Vereinigten Staaten sind bisher 2.280.969 Corona-Infektionen registriert, darunter sind 119.977 Todesfälle nach Angaben der Johns Hopkins University (Datenstand: 22. Juni, 14.43 Uhr).

Demokrat führt Maskenpflicht ein: Schwarzenegger feiert Schritt - und ätzt gegen Trump-Partei

Update vom 21. Juni, 20.54 Uhr: Im April war bekannt geworden, dass der frühere Gouverneur von Kalifornien, Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger, während der Corona-Krise dem amtierenden Gouverneur Gavin Newsom als Berater zur Seite stehen soll.

Vor wenigen Tagen verkündete der Demokrat Newsom nun eine Maskenpflicht für den US-Bundesstaat - und Schwarzenegger, selbst Republikaner, feiert das auf Twitter als den „zu hundert Prozent richtigen Schritt“:

This is 100% the right move. This will help us beat this terrible virus. The science is unanimous - if we all wear masks, we slow down the spread and can reopen safely. It’s not a political issue. Anyone making it a political issue is an absolute moron who can’t read. https://t.co/N0FmCwDU5w — Arnold (@Schwarzenegger) June 18, 2020

Weiter schreibt der 72-Jährige: „Das wird uns helfen, dieses schreckliche Virus zu besiegen. Die Wissenschaft sagt einstimmig: Wenn jeder eine Maske trägt, werden wir die Verbreitung verlangsamen und können dann die Auflagen sicherer lockern.“

Schwarzenegger schließt seinen Tweet mit: „Jeder, der aus dieser Frage ein Politikum macht, ist ein Schwachkopf, der nicht lesen kann“ - was als Attacke auf den republikanischen US-Präsidenten Donald Trump gewertet werden kann. Vor seiner Rallye-Wiederaufnahme in Tulsa hatte dessen Wahlkampfteam sich rechtlich absichern wollen.

Teilnehmer der Wahlkampfveranstaltung sollten bei ihrer Anmeldung einer Verzichtserklärung zustimmen, dass sie die Veranstalter im Falle einer Sars-CoV-2-Infektion nicht verklagen. Angaben zu einer Maskenpflicht oder anderen Schutzmaßnahmen bei den Events fanden sich auf der entsprechenden Website nicht. Stern.de weist in dem Kontext auf eine absurde, aktuelle Erklärung Trumps gegenüber dem Wall Street Journal hin: Die Maske sei für viele Menschen nur ein Weg, um ihren Unmut gegen ihn selbst zum Ausdruck zu bringen, sagte Trump demnach.

+ Befürwortet die Maskenpflicht im US-Bundesstaat Kalifornien: Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger © dpa / Paul Bersebach

Corona in den USA: Für Trump ist Corona schon Geschichte

Update vom 20. Juni, 11.10 Uhr: Präsident Donald Trump sieht die USA in der Corona-Pandemie auf einem guten Weg. Corona gehört für Trump schon der Vergangenheit an - obwohl die Infektionszahlen rasant steigen.

„Es war eine interessante Zeit, es war schrecklich, so viele Leben sind verloren gegangen, wir werden diese unglaublichen Menschen nie vergessen. Aber sie werden nicht umsonst gestorben sein“, sagte Trump in einem Video, das er am Freitag bei Twitter veröffentlichte. Die USA würden nun stärker werden als jemals zuvor. Trump lobte zudem die seiner Ansicht nach großartigen jüngsten Daten vom Arbeitsmarkt.

In den USA ist die Corona-Pandemie jedoch lange nicht vorbei. In vielen US-Bundesstaaten erreichten die Zahlen der täglichen Neuinfektionen zuletzt Höchstwerte - darunter in den bevölkerungsreichen Bundesstaaten Texas oder Florida. Bisher sind 2,2 Millionen nachgewiesene Covid-19-Fälle nach Angaben der Johns-Hopkins-University registriert, darunter mehr als 119.100 Todesopfer.

Die Arbeitslosenquote vom Mai lag nach zahlreichen Entlassungen in den vergangenen Monaten bei 13,3 Prozent - zusammen mit dem Wert vom April der schlechteste Wert der vergangenen Jahrzehnte, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Bis Februar hatte sich die US-Wirtschaft auf Rekordkurs befunden.

Trotz der Corona-Pandemie wird Donald Trump vor Tausenden Menschen auftreten. Den Schauplatz sehen viele Schwarze als Provokation.

Coronavirus in den USA: Mehr als 23.000 weitere Corona-Infektionen

Update vom 19. Juni, 22.33 Uhr: Die Zahl der Corona-Infektionen in den USA ist nach Angaben der Zentren für Seuchenkontrolle (CDC) um 23.138 auf 2,178 Millionen gestiegen. Zudem seien 733 weitere Todesfälle und damit insgesamt 118.365 verzeichnet worden.

Die Vereinigten Staaten rangieren damit weiterhin auf dem traurigen ersten Platz in puncto Neuinfektionen. Dahinter folgt Brasilien, wo die Lage immer prekärer wird. Dies liegt auch am regierenden Präsidenten Jair Bolsonaro. Der 65-Jährige wird aufgrund einer Vielzahl an Parallelen gerne auch als „Tropen-Trump“ bezeichnet. Die Kritik an Bolsonaro wächst. Wieso der rechtspopulistische Politiker 2018 dennoch von einer Mehrheit im Land gewählt wurde, erklärt ein Brasilien-Experte gegenüber der Ippen-Digital-Redaktion.

Corona in den USA: Steile These von Donald Trump - Lockerungen in Covid-19-Hotspot

Erstmeldung vom 18. Juni: München/Washington - Donald Trump hat inmitten der weltweiten Coronavirus-Pandemie und der Corona-Krise der USA einmal mehr für Verwunderung gesorgt.

„Nein, sehen Sie, die Zahlen sind im Vergleich zu denen von vor einiger Zeit sehr gering. Es stirbt aus“, sagte Regierungschef Donald Trump in einem Interview* über die heimtückische Lungenkrankheit Covid-19 *.

Corona-Krise in den USA: Donald Trump irritiert mit Aussage zum Coronavirus

Der 74-Jährige war gefragt worden, ob er angesichts einer geplanten Wahlveranstaltung vor großem Publikum in Oklahoma Bedenken wegen der Ansteckungsgefahr habe.

REPORTER: Coronavirus cases are rising in 22 states, including Oklahoma, where you plan to hold a big rally this week. Aren't you worried about people getting sick?



TRUMP: No, because if you look, the numbers are very minuscule compared to what it was. It's dying out. pic.twitter.com/xWIOO3ja2c — JM Rieger (@RiegerReport) June 18, 2020

Im November wählen die Amerikaner ihren 46. Präsidenten - und der Amtsinhaber will sich erneut für die Republikaner aufstellen lassen.

Derweil strebt der Covid-19-Hotspot New York erhebliche Lockerungen seiner Corona-Beschränkungen* für kommenden Montag an. Laut Bürgermeister Bill de Blasio sollen in der zweiten Phase der Lockerungen die Arbeit im Büro und der To-Go-Verkauf im Einzelhandel wieder erlaubt sein.

Restaurants dürfen zumindest in den Außenbereichen Kunden empfangen und bedienen. Auch Friseure dürfen unter strengen Vorgaben wieder öffnen. Allerdings sollen überall strikte Abstandsregeln und Hygienevorschriften eingehalten werden.

Corona-Krise in den USA: New York strebt weitreichende Lockerungen an

Der Anteil positiver Corona-Tests im Bundesstaat New York liege bei nur noch 0,9 Prozent, erklärte derweil Gouverneur Andrew Cuomo.

New York galt lang als das Zentrum der Coronavirus-Pandemie* in den USA, während weltweit weiter nach einem Medikament gegen Covid-19 gesucht wird.

Nach strengen Corona-Schutzmaßnahmen liegt der Reproduktionswert in der Millionenmetropole an der Ostküste mittlerweile bei rund 0,8 Prozent - einer der niedrigsten Werte in den Staaten.

Verfolgen Sie alle Entwicklungen und Tendenzen zur Coronavirus-Pandemie in den USA hier im News-Ticker.

