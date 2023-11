Strände an der Costa Blanca verlieren Sand: Ein Grund sind die Häfen

Von: Sandra Gyuratis

Strände an der Costa Blanca verlieren an Sand: Die Buchten in Pilar de la Horadada werden immer schmaler. © Rathaus Pilar de la Horadada

Das Meer an der Costa Blanca ist ungerecht. Während ein Strandabschnitt dramatisch an Sand verliert, wird ein anderer dafür überfhäuft. Warum der Sand so ungleich verteilt wird und was helfen könnte, steht in diesem Artikel:

Pilar de la Horadada – Die Situation an zwei benachbarten Stränden im Süden von Spanien könnte unterschiedlicher kaum sein. Während der Strand in Pilar de la Horadada an der Costa Blanca immer mehr Sand verliert, überhäuft das Meer den Strand in San Pedro del Pinatar an der Costa Cálida. Der Grund für das Ungleichgewicht sind die Sport- und Fischereihäfen, die die Meeresströmungen verändert haben, wie costanachrichten.com berichtet.

Seit vielen Jahrzehnten werden die leergefegten Strände an der Küste mit Sand aufgeschüttet, der beim nächsten Regen wieder im Meer verschwindet. Damit soll nun Schluss sein. Ein Wellenbrecher an der richtigen Stelle soll Abhilfe schaffen.