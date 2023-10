Nasa-Raumsonde ist auf dem Weg zum Metall-Asteroiden „Psyche“

Von: Tanja Banner

Mit mehr als einem Jahr Verspätung will die Nasa am Freitag eine Mission zum Asteroiden „Psyche“ schicken. Bis die Forschungsarbeit losgehen kann, vergehen noch Jahre.

Update vom Freitag, 13. Oktober 2023, 16.35 Uhr: Der Start ist gelungen, die Nasa-Raumsonde „Psyche“ ist auf dem Weg zum gleichnamigen Asteroiden. Beide Booster der „Falcon Heavy“-Rakete von SpaceX sind nach dem Start vom Kennedy Space Center in Florida wieder auf der Erde gelandet. Nur der letzte Schritt fehlt noch: Eine Stunde und zwei Minuten nach dem Start wird die Raumsonde von der zweiten Raketenstufe abgetrennt – das soll um 17.21 Uhr passieren. Dann ist „Psyche“ alleine im Weltall unterwegs, auf ihrem 3,5 Milliarden Kilometer langen Weg zum Asteroiden „Psyche“.

Erstmeldung vom Freitag, 13. Oktober 2023, 13.00 Uhr: Kennedy Space Center – Was lange währt, soll heute (13. Oktober) endlich gut werden: Die neueste Raumfahrt-Mission der US-Raumfahrtorganisation Nasa soll nach mehreren Verzögerungen um 16.19 Uhr vom Kennedy Space Center in Florida abheben. „Psyche“ ist die erste Mission zu einem metallreichen Asteroiden. Zum Einsatz kommt dafür eine „Falcon Heavy“-Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX. Ursprünglich sollte die Sonde bereits vor mehr als einem Jahr starten, zuletzt sorgte schlechtes Wetter für kleinere Verzögerungen.

Der Asteroid, der genau wie die Mission „Psyche“ heißt, befindet sich im Asteroidengürtel zwischen den Planeten Mars und Jupiter. Fachleute gehen davon aus, dass es sich bei dem Asteroiden um den Kern eines Planetesimals handelt, ein Himmelskörper, aus dem in der Frühzeit des Sonnensystems Planeten entstanden sind. Doch aus „Psyche“ ist nie ein Planet geworden. Stattdessen könnte der Himmelskörper mit anderen Körpern kollidiert sein und so seine äußere Hülle verloren haben.

Nun ist nur noch der Kern übrig. Und der ist für die Wissenschaft besonders spannend, denn auf der Erde ist es nicht möglich, bis zum metallischen Kern im Erdinneren vorzudringen. Der Asteroid „Psyche“ dagegen könnte ein einzigartiges Fenster in die Geschichte der brutalen Kollisionen sein, die zur Zeit der Planetenentstehung stattgefunden haben.

Mithilfe mehrerer Instrumente soll die Nasa-Raumsonde „Psyche“ den gleichnamigen Asteroiden untersuchen. Ein Magnetometer soll nach Hinweisen auf ein Magnetfeld Ausschau halten – ein solcher Fund wäre nach Nasa-Angaben ein wichtiger Hinweis darauf, dass „Psyche“ tatsächlich der Kern eines Planetesimals war. Ein Gammastrahlen- und Neutronen-Spektrometer soll die chemischen Elemente, aus denen der Asteroid besteht, analysieren. Außerdem soll eine multispektrale Kamera die mineralische Zusammensetzung sowie die Topografie von „Psyche“ untersuchen.

Raketenstart der „Psyche“-Mission

Sollte der Start der Nasa-Mission „Psyche“ am 13. Oktober am schlechten Wetter scheitern, gibt es einen Ersatz-Termin am 14. Oktober um 10.24 Uhr. Insgesamt ist das Startfenster für die Raumsonde noch bis zum 25. Oktober geöffnet, jeden Tag bis dahin ist ein Start möglich.