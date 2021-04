US-Behörde entzieht Antikörper-Mittel Bamlanivimab Notfallzulassung

Ein Antikörper-Medikament für Covid-19-Patienten enttäuscht. Die US-Arzneimittelbehörde FDA reagiert konsequent auf aktuelle Daten zu Bamlanivimab.

Washington - Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Antikörper-Medikament Bamlanivimab die Notfallzulassung für die Covid-19-Behandlung wieder entzogen. Es handele sich um einen vom US-Pharmaunternehmen Eli Lilly entwickelten sogenannten monoklonalen Antikörper. Das Antikörper-Medikament Bamlanivimab war im November bedingt für die Behandlung von milden bis moderaten Covid-19-Erkrankungen zugelassen worden war, wie die FDA am Freitag (Ortszeit) mitteilte.

Antikörper-Medikament Bamlanivimab resistent gegen Corona-Mutationen

Nach der Auswertung weiterer Daten habe sich herausgestellt, dass Virus-Varianten* gegen diesen Antikörper resistent seien und der Nutzen des alleinigen Einsatzes dieses Präparats nicht mehr größer sei als mögliche Risiken. Die Zulassungen für andere, auch kombinierte Antikörper-Präparate würden aber aufrechterhalten. In den USA sind solche Präparate schon länger im Einsatz, bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA laufen derzeit Prüfverfahren.

„Das ist nicht der Blockbuster“

Die Bundesregierung hatte Ende Januar mitgeteilt, 200.000 Dosen entsprechender Präparate für 400 Millionen Euro gekauft zu haben. Laut dem Infektiologen Clemens Wendtner von der München Klinik kommt zumindest Bamlanivimab aber in der Realität kaum in den Kliniken zum Einsatz. „Das ist nicht der Blockbuster, der ständig aus dem Apotheken-Schrank gezogen wird.“ Das Mittel dürfe nur ganz bestimmten Patienten verabreicht werden und könne eine schwere Immunreaktion bis zum allergischen Schock auslösen.

Monoklonale Antikörper werden im Labor hergestellt und sollen das Virus nach einer Infektion außer Gefecht setzen. Monoklonal bedeutet, dass die eingesetzten Antikörper alle gleich sind und das Virus an einem fest definierten Ziel angreifen.

Laut Bundesministerium für Gesundheit (BMG) wurden im Januar zwei verschiedene monoklonale antikörperhaltige Arzneimittel US-amerikanischer Hersteller gekauft:

Antikörper-Medikament Bamlanivimab der Firma Eli Lilly

der Firma Eli Lilly und die gleichzeitig zu verabreichenden Antikörper Casirivimab und Imdevimab des Produzenten Regeneron

Die Hamburger Virologin Marylyn Addo warnte in den ARD-Tagesthemen vor allzu großen Hoffnungen. Die Daten aus den USA seien zwar vielversprechend, sagte sie am Sonntag (24. Januar) bei den ARD-„Tagesthemen“, allerdings merkte sie auch an: „In der Experten-Gemeinschaft geht keiner davon aus, dass das das Medikament ist, das in der Pandemie jetzt den Schalter umlegt, also dass es der Heilsbringer oder das heilsbringende Medikament ist.“dpa *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA