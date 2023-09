Cristiano Ronaldo in der Kritik: Fan-Schubser-Video sorgt für Aufsehen

Ein neues Video von Cristiano Ronaldo geht viral, und es zeigt eine andere Seite des Fußballstars. Der Al-Nassr-Spieler wird dabei gefilmt, wie er Fans abweist.

Bielefeld – Cristiano Ronaldo ist bekannt für seine Nähe zu den Fans, aber ein kürzlich veröffentlichtes Video auf Instagram zeigt eine andere Seite des Superstars. In dem Video wird ein Fan von Ronaldos Bodyguard weggeschubst, während Ronaldo selbst den Fan auf Abstand hält.

Der Vorfall: Was wirklich passiert ist

Ein Video, das in den sozialen Medien die Runde macht, zeigt Cristiano Ronaldo in einer ungewöhnlichen Situation. Ein Fan wird von Ronaldos Bodyguard zur Seite geschubst, um dem Star einen freien Weg am Flughafen zu ermöglichen. Ronaldo selbst hält den Fan gleichzeitig auf Abstand, da er bedrängt wird. Es ist unklar, ob Ronaldo den Fan schubst oder ihn sogar vor einem Sturz bewahren möchte. Ein Instagram-Nutzer schreibt: „Der Wachmann schiebt ihn und Cristiano packt ihn, damit er nicht fällt.“

Während Ronaldos Verhalten für Schlagzeilen sorgt, hat auch der Bodyguard von Lionel Messi in den letzten Wochen Berühmtheit erlangt. Seit Messis Wechsel zu Inter Miami steht sein Wachmann nicht nur abseits des Spielfelds, sondern sogar direkt am Spielfeldrand, um den Star zu beschützen. Dies ist ein ungewöhnlicher Schritt und zeigt, wie ernst die Sicherheitsbedenken im Profifußball genommen werden.

Cristiano Ronaldo steht vor den EM-Qualifikationsspielen in der Kritik. © IMAGO/Foto Olimpik

Die Reaktion: Kritik und Kontroverse

Das Video hat eine Welle der Kritik ausgelöst. Viele sind der Meinung, dass Ronaldos Verhalten im Video nicht akzeptabel ist. Er geht genervt an allen Fans vorbei und macht kein einziges Foto. Die Kritiker bezeichnen das Verhalten des Al-Nassr-Stars als arrogant. Normalerweise ist der Weltstar bekannt dafür, dass er sich oft Zeit für seine Fans nimmt.

Während die Sicherheit und das Verhalten der Spieler gegenüber den Fans in den Fokus rücken, kommt von Cristiano Ronaldo eine überraschende Ankündigung. Er hat kürzlich klargestellt, dass seine Rivalität mit Messi für ihn beendet ist. Beide Ikonen setzen ihre Karrieren außerhalb Europas fort und haben, wie Ronaldo betont, „die Geschichte des Weltfußballs verändert.“