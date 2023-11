Passagiere stehen vor dem Nichts: Dreijährige Kreuzfahrt plötzlich abgesagt

Eine dreijährige Kreuzfahrt wurde abgesagt. Einige Passagiere hatten sogar fast alle ihre Besitztümer für die Reise verkauft. Sie plagen nun Existenzängste.

Istanbul – Drei Jahre lang wollten sie mit einem Kreuzfahrtschiff die Welt bereisen. Jetzt ist dieser Traum für über 100 Passagiere geplatzt. Nach wochenlangem Schweigen gegenüber Kunden musste das Unternehmen Life at Sea Cruises die Reise absagen. Es hatte mit einer 1095 Tage langen Kreuzfahrt geworben, bei der über 375 Häfen und 135 Länder besucht werden sollten.

Grund für die Absage war ein fehlendes Schiff. Das Unternehmen hatte eigentlich geplant, die AIDAaura für das Vorhaben zu kaufen. Es handelt sich dabei um ein im Sommer 2023 von AIDA Cruises eingestelltes Schiff. Letztendlich musste die Geschäftsführung aber einräumen, sich die Investition nicht leisten zu können.

Abgesagte Kreuzfahrt: Passagiere gaben ihr Leben auf

Passagiere sollen alle entstanden Kosten zurückerstattet bekommen. Es handelt sich dabei teilweise um extrem hohe Geldsummen. Focus.de berichtet, dass die günstigsten Kabinen etwa 30.000 US-Dollar (circa 28.000 Euro) pro Jahr kosteten.

Ursprünglich sollte die Kreuzfahrt am 1. November in Istanbul beginnen. Kurz vor Reisebeginn wurde das Abfahrtsdatum und der Abfahrtsort allerdings mehrmals verschoben. Zuletzt hieß es, die Reise würde am 30. November von Amsterdam aus starten. Am Freitag (17. November) kapitulierte Life at Sea Cruises dann endgültig: Die Kreuzfahrt kann nicht stattfinden.

Für die Passagiere eine Katastrophe: Viele von ihnen befinden sich zurzeit in Istanbul, weil sie schon vor dem ursprünglichen Abreisetermin dorthin gereist waren. Manche von ihnen haben keine Möglichkeit mehr nach Hause zurückzukehren: Sie hatten ihr Haus und andere Besitztümer vor der Kreuzfahrt verkauft. Die Rentnerin Sharon Lane verkaufte sogar fast alles, was sie besaß, um sich den hohen Preis der Kreuzfahrt leisten zu können. Sie hatte sich von der Reise einen Neuanfang erhofft. Derweil erlebte eine andere Kreuzfahrt-Urlauberin kürzlich dramatische Szenen an Bord eines Schiffes.

Enttäuschte Kreuzfahrt-Passagiere müssen Monate auf Rückzahlungen warten

Ein Kunde, der anonym bleiben möchte, sagte gegenüber CNN: „Es gibt viele Menschen, die nicht wissen, wohin sie gehen sollen, und einige brauchen ihre Rückerstattung, um einen Ort zu finden, an den sie gehen können – das ist nicht gut.“

Die meisten Passagiere müssen wohl mehrere Monate warten, bis sie ihr Geld zurückbekommen. Das verantwortliche Unternehmen hatte angekündigt, die Rückzahlung in monatlichen Raten vorzunehmen. Zusätzlich hatte es angeboten, für Passagiere, die in Istanbul festsitzen, bis zum 1. Dezember die Kosten für deren Unterkunft und deren Heimflüge zu übernehmen. Für Menschen, die ihr Zuhause aufgegeben hatten, wie Sharon Lane, ist dies allerdings wenig hilfreich.

