CSI-Miami-Star ist tot: Autopsie zeigt – Schauspieler stirbt an gefährlicher Zombie-Droge

Von: Robin Dittrich

Bereits vor einem Monat verstarb der ehemalige Schauspieler Evan Ellingson. Jetzt steht die Todesursache fest: Es war eine Überdosis Fentanyl.

Los Angeles – Immer wieder wird über berühmte Persönlichkeiten berichtet, die ihrem starken Drogenkonsum zum Opfer gefallen sind – besonders in den USA. Anfang November traf es den Schauspieler Evan Ellingson – er war aus einigen Serien bekannt.

Ehemaliger Schauspieler von CSI-Miami stirbt an Überdosis der Zombie-Droge

Vor allem als Jugendlicher trat er immer wieder in bekannten Produktionen wie „24“ oder „CSI: Miami“ auf. Bereits am 5. November wurde der Schauspieler leblos in einem Schlafzimmer in der Stadt Fontana in Kalifornien gefunden. Bekannt wurde sein Tod, weil der Name des Schauspielers im Sterbe-Register des zuständigen Sheriff-Büros aufgeführt wurde.

Zunächst war die Ursache noch ungeklärt, weil die Obduktion ausstand. Jetzt wurde bekannt, dass Ellingson an einer Überdosis Fentanyl starb – das bestätigte ein Sprecher der zuständigen Gerichtsmedizin gegenüber E! News. Erst Ende Oktober starb der beliebte Schauspieler Matthew Perry, der seit Jahrzehnten mit seiner Drogensucht zu kämpfen hatte – Drogen hatten bei seinem Ableben allerdings keinen akuten Einfluss.

Schauspieler stirbt an Fentanyl-Überdosis: So gefährlich ist die Zombie-Droge

Der Tod von Evan Ellingson wurde als Unfall eingestuft, wie die Gerichtsmedizin bestätigte. Bereits in den vergangenen Jahren war immer wieder über die Drogensucht des Schauspielers berichtet worden. Seit seines Auftretens bei CSI-Miami, wo er den Sohn des Hauptdarstellers David Caruso gespielt hatte, war es allerdings ruhig um Ellingson geworden. Seit dem 2010 veröffentlichten Drama „Beim Leben meiner Schwester“ hat der Schauspieler in keiner Produktion mehr mitgewirkt.

Wie sein Vater nach dem Tod von Ellingson gegenüber NBC News erzählte, war der Schauspieler erst kürzlich rückfällig geworden und gab sich seiner Drogensucht hin. „Am Ende fiel er in seinem Kampf gegen die Sucht.“ Fentanyl gilt als eine der gefährlichsten Drogen der Welt. Immer mehr Menschen sterben daran, auch in Deutschland breitet sie die „Zombie-Droge“ aus. Ihren Namen verdankt die Droge der zusammengesackten Haltung und den unkontrollierten Bewegungen, die durch die Einnahme entstehen. Bereits zwei Milligram Fentanyl reichen aus, um als Mischung tödlich zu wirken. Auch der bekannte Rapper Mac Miller war an einer Überdosis Fentanyl gestorben.