Das sind die sieben schönsten Bahnstrecken durch Deutschland

Von: Maximilian Gang

Drucken Teilen

Die Elstertalbrücke ist die zweitgrößte Ziegelsteinbrücke der Welt – und gehört definitiv zu den schönsten Bahnstrecken Deutschlands. © Sylvio Dittrich/imago

Strecken mit besonderen Aussichten können die Fahrtzeit im Zug deutlich angenehmer machen. Hier einige der schönsten Bahnstrecken in Deutschland.

Mehr zum Thema Von NRW bis Sachsen: Die sieben schönsten Bahnstrecken Deutschlands

Köln – Im Vergleich zum Auto ist die Fahrt mit der Deutschen Bahn deutlich klimafreundlicher. Doch die Reise mit dem Zug hat noch mindestens einen weiteren Vorteil: Man muss sich nicht auf den Verkehr konzentrieren, sondern kann sich zurücklehnen und die Aussicht genießen. Das ist besonders dann der Fall, wenn man auf einer Strecke mit besonders schönen Aussichten unterwegs ist. Ob durch idyllische Natur, durch Orte mit Fachwerkhäusern oder vorbei an Sehenswürdigkeiten: es gibt Bahnstrecken, die zeigen, dass das Bahnfahren lohnen kann – in NRW und auch im Rest von Deutschland.

24RHEIN zeigt, was Reisende auf den sieben schönsten Bahnstrecken in Deutschland sehen können.