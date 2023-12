Mafia-Größe in Italien vor Gericht: „Van Gogh Boss“ bietet irren Deal an

Von: Kai Hartwig

In Neapel steht ein mutmaßlicher Ex-Mafia-Boss vor Gericht. Ihm droht eine lange Haftstrafe – die er nun mit einem ungewöhnlichen Schritt umgehen will.

Neapel – Der „Van Gogh Boss“ steht vor Gericht. Mafia-Größe Raffaele Imperiale muss sich in Italien für seine Machenschaften verantworten.

Seit März 2022 haben italienische Behörden Imperiale in Gewahrsam. Der frühere Mafia-Boss wurde nach einer etwa fünfjährigen Flucht im August 2021 in Dubai gefasst. Auch für einen weiteren Mafioso endete dessen jahrelange Flucht mit der Verhaftung. Imperiale wurde indes knapp ein halbes Jahr nach seiner Festnahme nach Italien ausgeliefert.

Italien: Mafia-Größe in Neapel vor Gericht – „Van Gogh Boss“ bietet irren Insel-Deal an

Imperiale erklärte am Montag (27. November) vor dem zuständigen Gericht in Neapel, an dem sein Fall verhandelt wird, dass er eine Insel an die italienischen Behörden übergeben wolle. Das berichtete unter anderem der britische Guardian. Der Ex-Mafiaboss besitzt offenbar eine kleine, künstlich erschaffene Insel vor der Küste von Dubai (Vereinigte Arabische Emirate). Sie gehört zu der Inselgruppe „The World“, deren einzelne Inseln in der Luftansicht gemeinsam eine Weltkarte nachzeichnen.

Nach Angaben der Ermittler habe Imperiale die Insel mit dem Namen Taiwan gekauft, als er untergetaucht war, um sich den Behörden zu entziehen. Der Wert der Insel soll demnach zwischen umgerechnet 60 und 70 Millionen Euro liegen. „Es ist klar, dass Imperiale eine Strafminderung anstrebt“, erklärte der ermittelnde Staatsanwalt Maurizio De Marco: „Wir prüfen die Stichhaltigkeit seiner Aussagen, aber es scheint keine Zweifel an ihrer Echtheit zu geben.“ Ob das irre Angebot des Ex-Mafiosos möglicherweise angenommen wird, blieb vorerst offen.

Imperiale droht dem Bericht zufolge eine Haftstrafe von 14 Jahren und zehn Monaten. Mit der Hilfe von etwa 20 Strafverteidigern will der „Van Gogh Boss“ offenbar sein Strafmaß noch erträglicher gestalten. Daher signalisierte er die Bereitschaft, mit den Ermittlern zu kooperieren. Einst hatte sich der Angeklagte laut Ermittlungsergebnissen als Drogenhändler für die Camorra verdingt. Innerhalb der neapolitanischen Mafia stieg er demnach immer weiter auf. Die kriminelle Organisation ist auch in Deutschland tätig.

Ex-Mafia-Boss Raffaele Imperiale besitzt eine Insel der Inselgruppe „The World" an der Küste vor Dubai.

Vom Cannabisdealer in Amsterdam arbeitete sich Imperiale nach Ansicht der Ermittler zum Anführer eines Super-Drogenkartells in den Niederlanden hoch. Die italienischen Behörden sind sicher, dass Imperiales Gruppe zu den 50 größten Drogenkartellen der Welt gehört und eine Art Monopolstellung bezüglich peruanischem Kokain innehat.

„Van Gogh Boss“ besaß zwei gestohlene Gemälde des berühmten Künstlers

Seinen Spitznamen „Van Gogh Boss“ verdankt Imperiale derweil seiner Leidenschaft für den berühmten niederländischen Künstler. Er besaß zwei Gemälde von Vincent van Gogh, die am 7. Dezember 2002 aus dem Van-Gogh-Museum in Amsterdam gestohlen worden waren. Dabei handelte es sich um die Werke „Strand von Scheveningen bei stürmischem Wetter“ (fertiggestellt 1882) und „Gemeinde verlässt die reformierte Kirche in Nuenen“ (1884).

13 Jahre lang galten die beiden van-Gogh-Gemälde als verschollen, ehe sie Anfang 2016 von der italienischen Zollpolizei nahe Neapel gefunden wurden. Die Werke wurden umgehend an das Van-Gogh-Museum zurückgegeben und seit 2017 wieder ausgestellt.

Unterdessen verstarb kürzlich ein gefürchteter Mafia-Boss in einem italienischen Gefängnis. Er hatte sich zuvor drei Jahrzehnte auf der Flucht vor den Behörden befunden, war aber schließlich gefasst worden. (kh)