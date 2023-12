13 verwirrende Bilder, die dein verschlafenes Hirn richtig in Fahrt bringen

Von: Michelle Anskeit

Drucken Teilen

Wenn du noch keine Kraft dafür hast, die Yogamatte rauszuholen, dann lass uns doch einfach zusammen deine grauen Zellen ein bisschen anstrengen.

Egal, welcher Wochentag ist: Ich bin mir sicher, du bist wie viele andere jetzt schon bereit fürs Wochenende. Vielleicht bist du einfach geschafft von der Arbeit oder eins der wirklich müden Elternteile, über die wir schon ein paar Tweets gesammelt haben.



So oder so können wir uns bestimmt alle darauf einigen, dass mehr Schlaf nicht verkehrt wäre … aber weil das nun mal leider nicht geht, müssen wir dich jetzt aufwecken. Und wie geht das besser, als mit ein paar Bildern, die deinem Hirn ein richtiges Workout geben werden?

1. Na, kannst du erkennen, ob das Eis hier wirklich fliegen gelernt hat?

2. Wieso ist die Katze so groß? Oder ist der Mann einfach nur sehr klein?

3. Wem gehört denn jetzt welche Nase?

4. Verlier‘ bitte nicht gleich deinen Kopf, wenn du dieses Bild anguckst:

5. Hast du schon mal einen echten Zentauren gesehen? Falls nicht, here you go:

6. Die Braut ist vor lauter Freude abgehoben! Oder doch nicht?

7. Nein, keine Sorge, hier wurde keine Katze verletzt! Eigentlich geht hier alles ganz ruhig und gemütlich zu:

8. Zentauren, Hundemenschen ... heute lernst du ganz neue Spezien kennen:

9. Oh und Goblins haben wir auch noch! Oder was siehst du hier?

10. Das ist ein wirklich laaanger Arm. Oder gehört er jemand anderem?

11. Hey, der Kranich hat einfach die Schuhe dieses armen Typen geklaut! Nein, Spaß. Er ist unschuldig:

12. Kleines Baby, riesiges Bein?

13. Und zuletzt, dieser vermeintliche Dämon:

Lust auf mehr? Hier sind nochmal 13 verwirrende Bilder, die du erst auf den zweiten Blick verstehst.



Das Beste von BuzzFeed Deutschland gibt es jetzt auch auf WhatsApp. Hier kannst du unseren Kanal abonnieren.