Dreijährige stellt Guinness Weltrekord auf: Mädchen gilt als intelligentestes Kind der Welt

Von: Julia Stanton

Isla McNabb stellt mit zwei Jahren ein verblüffenden Rekord auf. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Die dreijährige US-Amerikanerin Isla McNabb verblüffte nicht nur ihre Eltern mit ihrer hohen Intelligenz, sondern stellte damit sogar einen Weltrekord auf.

Crestwood — Die Eltern der dreijährigen Isla McNabb, bemerkten schon früh, dass ihre Tochter besonders ist: Als sie zu ihrem zweiten Geburtstag eine löschbare Schreibtafel geschenkt bekam, stellten Jason und Amanda McNabb überrascht fest, dass Isla lesen konnte. Jason schrieb die Wörter „blau“, „gelb“, „Katze“ und „Hund“ auf die Tafel und seine Tochter las alles ohne zu zögern vor. „Alles, was wir ihr vorschlugen, schien sie sofort zu begreifen. Es war unglaublich.“, sagte Jason in einem Interview mit der Washington Post.

Zur gleichen Zeit begann das Kleinkind außerdem Wörter aus Plastik-Buchstabenblöcken in ihrem Haus im US-Bundesstaat Kentucky verstreut liegen zu lassen. Neben der Couch waren sie so angeordnet, dass „Sofa“ zu lesen war. In der Nähe einer Fernbedienung stand „TV“ und nicht weit von der Katze der Familie, legte Isla das Wort „Katze“.

Ausnahmetalent: Isla ist das jüngste Mensa-Mitglied

Schließlich brachten ihre Eltern Isla zu einem Psychiater, der einen IQ-Test durchführte. Mit eindeutigem Ergebnis: Sie erreichte 99%. Eine Leistung, mit der sie sich für eine Mitgliedschaft in Mensa, einer internationalen gemeinnützigen Organisation für hochintelligente Menschen, qualifizierte. Es handelt sich dabei um die größte und älteste Gesellschaft für Menschen mit hohem IQ in der Welt. Doch Isla ist selbst in dieser elitären Gruppe eine Ausnahme: Von den 50.000 Mensa-Mitgliedern in den USA gibt es nur drei, die jünger als vier Jahre alt sind. Isla ist das jüngste Mitglied.

Am 2. Juni 2022 wurde sie für ihr Ausnahmetalent von Guinness World Records offiziell als das jüngste weibliche Mensa-Mitglied der Welt anerkannt. Isla hat begriffen, dass ihre Leistung zu einer Berichterstattung in den Medien geführt hat, weil sie sich im Fernsehen wiedererkannt hat. Größtenteils ist sie sich ihrem außergewöhnlich hohen IQ jedoch nicht bewusst.

Nach wie vor überrascht Isla mit ihrer Entwicklung ihre Eltern. „Sie spricht oft Wörter falsch aus, von denen wir nur annehmen können, dass sie sie durch Lesen gelernt hat“, sagt Jason. Vor Kurzem hat Isla begonnen, ihren Eltern das Alphabet in amerikanischer Zeichensprache zu zeigen.

Das klügste Kind der Klasse zu sein, bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich, da sie Probleme haben sich an das Bildungssystem anzupassen. Auch ihre Eltern sind teilweise überfordert. Denn gleichzeitig ist Isla immer noch ein Kleinkind, das bestimmte Bedürfnisse hat. Teile ihrer Persönlichkeitsentwicklung seien charakteristisch für ihr Alter, während andere so weit fortgeschritten seien, dass es Isla teilweise schwerfalle, diese miteinander zu vereinbaren, erklärte ihre Vater. (jus)