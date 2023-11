„Könnte ein Teil des großen Puzzles sein“: Deutscher Ermittler mit neuen Details im Fall Maddie McCann

Von: Romina Kunze

Was ist mit Maddie McCann passiert? Die Frage beschäftigt die Welt noch immer. 16 Jahre nach ihrem Verschwinden zeichnet sich nun eine Antwort ab.

Braunschweig – Mittlerweile wäre Madeleine McCann eine erwachsene Frau, würde womöglich studieren oder einem Job nachgehen. Vielleicht hätte es sie aber auch in die weite Welt verschlagen. Sofern sie denn noch am Leben ist. Denn was mit der damals dreijährigen Maddie 2007 passiert ist, konnte bis heute nicht geklärt werden.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ist sich schon seit Jahren sicher, im 46-jährigen Deutschen, Christian B., den Verantwortlichen gefunden zu haben. Nun liegt ihr wohl neues, belastendes Beweismaterial vor, die ihn überführen soll.

Hauptverdächtiger im Fall der vermissten Maddie McCann seit 2020 im Visier der Ermittler

Der Verdacht, dass Christian B. hinter dem Verschwinden Maddies stecken könnte, verdichtet sich. Immer mehr Indizien sprechen dafür. So konnten Ermittler aus Portugal feststellen, dass er zum Zeitpunkt des Verschwindens von Maddie unweit von ihrem Aufenthaltsort im Funknetz eingeloggt gewesen ist. Gegenüber einem langjährigen Weggefährten soll er sich versehentlich verraten haben. In einem Exklusiv-Interview mit der Bild erzählte der Bekannte, Christian B. habe im angetrunken Zustand über das vermisste Mädchen gesagt, dass sie „nicht geschrien“ hätte.

Ist Christian B. für das Verschwinden von Maddie verantwortlich? Chatverläufe aus dem Darknet sollen ihn jetzt belasten, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt.

Seit Juni 2020 wird der mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vorbestrafte 46-jährige Deutsche offiziell verdächtigt, laut Bild-Informationen habe der Weggefährte bereits 2008 Scotland Yard seinen Verdacht gegen Christian B. geäußert. Im September desselben Jahres erklärte der ermittelnde Staatsanwalt Hans Christian Wolters, er habe Beweise für Maddie McCanns Tod. Nun legt Wolters nach.

„Was kleines einfangen und tagelang benutzen“: Chatnachrichten sollen Maddie‘s Entführer überführen

Verschlüsselte, pädophile Nachrichten aus Chatverläufen im Darknet sollen Christian B. demnach belasten. „Es könnte ein Teil des großen Puzzles sein“, sagte Staatsanwalt Wolters gegenüber dem britischen Nachrichtensender BBC. Unter dem Pseudonym „Wahnsinn-der-holger“ hat der Hauptverdächtige offenbar einem anderen Pädophilen geschrieben: „Etwas Kleines einfangen und tagelang benutzen, das wär‘s.“

Außerdem entgegnete „Wahnsinn-der-holger“ auf den Einwand seines Gegenübers, sein Vorhaben würden juristische Konsequenzen für ihn haben, salopp: „Och, wenn die Beweise hinterher vernichtet werden“. In seinen Nachrichten im Chatverlauf findet sich ebenfalls die Buchstaben „mm“, was ein verschlüsselter Hinweis auf Madeleine McCann sein könnte.

Eine Anfrage durch IPPEN.MEDIA ließ die Staatsanwaltschaft Braunschweig unbeantwortet. Im Interview mit der BBC bekräftigte Wolters allerdings nochmals seinen Verdacht, dass die vermisste Maddie bereits tot sei. „Ich kann sagen, dass wir im Moment nur einen Verdächtigen haben. Sie ist in Portugal gestorben und wir glauben, dass wir vielleicht wissen, wo es passiert ist.“

Seit 2007 wird Maddie McCann vermisst – Hauptverdächtiger mehrfach wegen Missbrauch vorbestraft

Im Frühjahr 2007 war Maddie mit ihren Eltern und ihren beiden Geschwistern im Portugal-Urlaub. Am Abend des 3. Mai verschwand das dreijährige britische Mädchen spurlos aus dem Apartment der Ferienanlage „Ocean Club“ in Praia da Luz, während sich die Eltern unweit mit Freunden trafen. Das Bild des kleinen blonden Mädchens mit aufgerissenen gräunen Augen ging um die Welt, eine internationale Suchkampagne folgte, die Spur führte mehrfach zurück in die portugiesische Küstenregion Algarve. Trotzdem wird Maddie McCann weiter vermisst.

Gewissheit über das Schicksal ihrer Tochter haben Kate und Gerald McCann auch nach 16 Jahren nicht. Mehrfach betonte das britische Ärztepaar ihre Überzeugung, dass Maddie noch am Leben sei. Zwischenzeitlich gerieten sie sogar selbst in Verdacht. Im November 2022 folgte ein weiterer Haftbefehl gegen Christian B., der momentan eine siebenjährige Freiheitsstrafe wegen Vergewaltigung in einem deutschen Gefängnis absitzt. Dieses Verbrechen soll er 2005 in Portugal begangen haben. Eine Anklage gegen ihn im Fall von Maddie McCann gibt es bislang nicht. (rku)