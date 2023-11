Mysteriöses Phänomen am Nachthimmel: Weiße Feuerkugel rast über Norditalien

Von: Martina Lippl

Weiße Lichtkugel am Himmel über Italien: Fotos in den sozialen Netzwerken suchten nach Erklärungen. © Screenshot Facebook/ Centro Meteo Piemonte

In Italien beobachteten Augenzeugen eine leuchtend weiße Kugel am Himmel. Es war nicht der Mond. In den sozialen Medien sorgen Fotos davon für Furore.

Turin – Einen außergewöhnlichen Feuerschein beobachteten zahlreiche Menschen am Nachthimmel über dem Piemont (Italien) und anderen Gebieten Norditaliens. Neben dem Mond zog eine Kugel eine gleißende Lichtspur. Das seltsame Phänomen dauerte einige Minuten und verblasste dann am Himmel, bis es langsam verschwand, berichten italienische Medien übereinstimmend.

Mysteriöses Phänomen am Nachthimmel: Seltsames Licht am Himmel in Norditalien

Schnell kursierten Aufnahmen und Fotos von dem besonderen Lichtobjekt in den sozialen Netzwerken. Um welche Art von Himmelskörper es sich handelt, war zunächst noch unklar. Bei einer Feuerkugel über Deutschland zerbrachen sich anfangs auch schon Experten den Kopf.

In Italien versuchten neben Meteorologen und Ufologen auch Verschwörungstheoretiker das Phänomen am Himmel zu erklären, berichtet das italienische Nachrichtenportal today.it. Allerdings handelte es sich in diesem Fall weder um ein meteorologisches noch ein außerirdisches Phänomen. Auch kein Asteroid, wie beispielsweise „Sar2667“, dessen Verglühen zahlreiche Menschen im Februar 2023 begeisterte. Der Zauber am Himmel war jedoch von weltlicher Natur.

Weiße Feuerkugel am Nachthimmel – Jenseits der Alpen gibt es eine Erklärung dafür

Jenseits der italienischen Grenze meldete sich nämlich die französische Regierung zu Wort. Eine Rakete sei jenseits der Alpen abgefeuert worden, teilte der französische Minister der Streitkräfte Sébastien Lecornu auf X mit: „Erster erfolgreicher Testabschuss der strategischen ballistischen Rakete M51.3!“

Wie das Ministerium auf der Plattform X bestätigt, habe ein Raketentest einer M51-Rakete ohne Atomladung, im Zentrum von Biscarrosse an der Atlantikküste in der Nähe von Bordeaux, stattgefunden.

Himmelsspektakel in Italien zu sehen - es entpuppt sich als Raketentest in Frankreich

Laut Lecornu sei der erfolgreiche Start ein Teil eines Projekts, das darauf abziele, durch nukleare Abschreckung „die lebenswichtigen Interessen Frankreichs unter allen Umständen“ zu schützen.

Die Rakete sei während der gesamten Flugphase überwacht worden und stürzte dann mehrere hunderte Kilometer von der Küste entfernt in den Nordatlantik, heißt es in einer Pressemitteilung der französischen Streitkräfte. Indes endete der zweite Start einer „Starship“ von SpaceX am Samstag mit einer Explosion.

Dabei ist der Nachthimmel immer wieder faszinierend.