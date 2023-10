7 Dinge, die Hoffnung machen, dass die DB doch nicht aufs Abstellgleis muss

Von: Friederike Hilz

Die Deutsche Bahn will in ihren Zügen für besseren Mobilfunkempfang sorgen. Ist die Zukunft des Schienenverkehrs doch nicht so düster, wie wir glauben?

Das Mobilfunknetz in Deutschland ist an vielen Orten noch sehr ausbaufähig, was du wahrscheinlich gerade auf Zugreisen immer wieder merkst. Damit du im Zug nicht bei jeder Nachricht auf das, zugegeben, eher wackelige WLAN im Zug angewiesen bist, will die Deutsche Bahn (DB) die Fenster in ICE- und IC-Waggons überarbeiten.



Denn bisher blockiert eine dünne Metallschicht auf dem Glas Licht, aber eben auch Mobilfunksignale. Um das zu ändern, soll in etwa 70.000 Fenster von 3300 Wagons ein Muster in das Metall eingearbeitet werden, sodass die Signale direkt in den Zug kommen und du auf Reisen endlich mal Empfang hast.



Obwohl wir bei BuzzFeed News Deutschland uns gerne mit Memes über die Deutsche Bahn lustig machen: Solche Nachrichten machen Hoffnung, dass die Deutsche Bahn doch nicht aufs Abstellgleis muss. Genauso wie diese sechs weiteren Dinge:

1. Social Media

Ganz ehrlich: Wenn die Deutsche Bahn überall so gut unterwegs wäre wie auf ihren Social Media Kanälen, wäre sie quasi unschlagbar.

2. Familienbereich

Mit Kindern reisen ist in etwa so entspannt wie einen Sack Flöhe hüten und je mehr es sind, desto stressiger wird es. (Hazel Brugger freut sich trotzdem mehr auf ihr zweites Kind, als auf das erste.) Da ist es für Eltern in der DB deutlich angenehmer als im engen Auto. Im Familienbereich mit unter anderem Kleinkind-Abteilen, Sitzplatzreservierungen für die ganze Familie, Spielfahrkarten und Kinderwelten ist die Reise mit den Kids entspannter und macht sogar Spaß.

3. Veggie-Currywurst

Wo sind die Vegetarier und Veganer unter uns? Wenn du nicht gerade selbst zu Hause kochst, kann es ganz schön schwierig sein, etwas Leckeres zu finden. Die DB geht mit der Zeit und bietet mittlerweile dauerhaft die vegane Currywurst an – auch wenn den Gästen das Wurscht ist. So können vegetarische und vegan lebende Fahrgäste auf Zugfahrten auch mal etwas Anderes essen als Gemüsesticks.

4. Der Ideenzug

Okay, der Ideenzug an sich war vielleicht nicht gerade die Wahnsinnsidee. Aber er zeigt uns, dass die Deutsche Bahn (zumindest manchmal) versucht, die Wünsche der Fahrgäste umzusetzen. Wenn sie das jetzt noch etwas schneller und effizienter machen könnte, wäre die Welt perfekt.

5. Der Robo-Hund

Im September stellte die Deutsche Bahn ihren gruseligen Robo-Hund „Spot“ auf Instagram vor. Eigentlich soll er bei der DB Cargo einige Wartungsarbeiten übernehmen, doch BuzzFeed News Deutschland hat ein paar andere Vorschläge, wie der Roboterhund auch im DB-Personenverkehr hilfreich sein könnte. Stell dir mal vor, wie cool es wäre, wenn der Robo-Hund dir Kaffee vorbeibringen würde...

6. DB-Mitarbeiter

Seien wir ehrlich, die Arbeit mit Kunden ist manchmal verdammt stressig und anstrengend – unsere Autorin hat im Supermarkt ganz eigene Erfahrungen dazu gemacht. Bei der Deutschen Bahn sind oft die Mitarbeiter ein Lichtblick und schaffen es, die Reise für die Gäste so angenehm wie möglich zu gestalten. So wie eine mega gut gelaunte Zugführerin, die bei der Zugfahrt einer unserer BuzzFeed-Kolleginnen richtig fröhliche Ansagen gemacht und die Fahrgäste unglaublich herzlich behandelt hat.

