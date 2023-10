5 Dinge, die am Deutschlandticket problematisch sind

Von: Felicitas Breschendorf

Abo-Inhaber sind mehr in Bewegung und lassen ihr Auto öfter stehen. Doch diese Freiheit hat nicht nur positive Seiten.

„Ich liebe das Deutschlandticket. Ohne es wäre ich viel weniger unterwegs“, schreibt ein Nutzer auf X (ehemals Twitter). Er ist nicht der Einzige. Die Resonanz auf das Deutschlandticket, das am 1. November 2023 ein halbes Jahr alt wird, fällt insgesamt positiv aus. Nutzerinnen und Nutzer können damit für 49 Euro pro Monat bundesweit Bus und Bahn im Nah- und Regionalverkehr fahren. Über die unterschiedlichen Verbünde und Ticketkategorien müssen sie sich keine Gedanken mehr machen.

Studie: Ein Drittel der Befragten sind aufgrund des Deutschlandtickets mehr unterwegs

Die meisten Inhaber des Deutschlandtickets für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) haben einer Umfrage zufolge aufgrund des Abos ihr Mobilitätsverhalten geändert. „Vorgestern Potsdam, heute Krefeld, Freitag Berlin“, schreibt der begeisterte Nutzer auf X weiter. Wie er, sind rund ein Drittel (33 Prozent) der befragten Abonnenten und Abonnentinnen insgesamt mehr unterwegs als zuvor.



Fast ebenso viele (31 Prozent) lassen öfter das Auto stehen, seit sie das Deutschlandticket besitzen. Das geht aus der Umfrage der Meinungsforscher von YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) hervor.



Das klingt doch alles nach einer positiven Entwicklung, oder? Wer sich die Umfrage näher ansieht, bemerkt, dass das Deutschlandticket noch immer seine Probleme mit sich bringt. BuzzFeed News Deutschland zählt euch deshalb auf, was sich in Zukunft noch verbessern müsste.

5 Nachteile, die das Deutschlandticket (noch) hat:

1. Weniger Bewegung

Statt mit dem Skateboard zu fahren, kann das Deutschlandticket dazu verlocken, in der Bahn zu sitzen. (Symbolbild) © IMAGO / Westend61/ Collage BuzzFeed News Deutschland

Fast jeder zehnte Inhaber geht aufgrund des Deutschlandtickets seltener zu Fuß oder fährt weniger mit dem Rad, heißt es in der Umfrage. Weniger Bewegung ist kein gutes Zeichen für die Gesundheit. Wenn du am Tag 2.300 Schritte läufst, verringert sich dein Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben. Bei 4.000 Schritten, das Risiko eines frühen Todes. Das fanden Forschende einer Studie heraus, die im August 2023 im European Journal of Preventive Cardiology veröffentlicht wurde.

2. Wenig ländliche Anbindung

Etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmer (53 Prozent) der Umfrage hatte noch kein Abo und kann sich auch keinen Kauf vorstellen. Nach den Gründen dafür gefragt gaben 57 Prozent aus dieser Gruppe an, überwiegend Auto zu fahren. Rund ein Drittel vermisst wiederum ein ausreichendes ÖPNV-Angebot in der eigenen Region.



Tatsächlich ist in vielen ländlichen Regionen der öffentliche Nahverkehr noch nicht vollständig ausgebaut. Besonders Dorfkinder beklagen deshalb, dass sie ohne Auto fast nichts erreichen können.

3. Zu teuer

Das Deutschlandticket kostet im Monat 49 Euro – für Armutsbetroffene ist das viel Geld. Anders als das vergangene 9-Euro-Ticket ändert es wenig an der Situation, dass sich viele Menschen Bahnfahren nicht leisten können. Nur in manchen Regionen, zum Beispiel in Hessen, gibt es Vergünstigungen für Bürgergeld-Empfänger.



„Ob man ein günstigeres Ticket bekommt, wenn man Transferleistungen bezieht, hängt leider vom Wohnort und der jeweiligen Landesregierung ab. Das ist unfair“, kritisiert unter anderem Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.

4. Technische Probleme

Ein Klick und schon kannst du mit dem Deutschlandticket durchs Land düsen? Fehlanzeige! Seit der Einführung des Deutschlandtickets häufen sich technische Probleme. Viele Menschen tun sich schwer, das Ticket zu bekommen. Allein wo, ist die Frage: Du kannst es entweder bei Deutschlandticket.de oder digital bei deinem eigenen Nahverkehrsverbund besorgen. Am DB Fahrkarten-Automaten jedoch eher nicht.

5. Finanzierung in Gefahr

Mehrere Bundesländer befürchten, dass das Deutschlandticket Ende des Jahres auslaufen könnte. Die Verkehrsministerinnen und -minister der Länder forderten den Bund am Donnerstag, 28. September 2023, auf, sich unverzüglich auch an den Mehrkosten des Tickets bis einschließlich 2025 zur Hälfte zu beteiligen. Ohne die Bereitschaft des Bundes, ausreichende Mittel schon 2024 bereitzustellen, wäre schon kommendes Jahr eine „deutliche Preissteigerung“ erforderlich – noch eine Sache, die am Deutschlandticket problematisch ist.

