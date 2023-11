Eisige Polarluft-Peitsche kommt: Winter bricht mit Schnee über Deutschland herein

Von: Alina Schröder

Ein Winter-Tief bringt kalte Polarluft aus dem Norden nach Deutschland. Es wird kalt und stürmisch. In welchen Regionen Schnee fallen soll.

Kassel – Vom Winter fehlte in Deutschland zuletzt jede Spur. Der Herbst 2023 war der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und fiel besonders nass und mild aus. Doch nun die plötzliche Kehrtwende: Das Winter-Tief Niklas beschert Schnee-Wetter und Frost – darüber hinaus wird es in einigen Regionen ziemlich stürmisch.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net zufolge, erreicht Deutschland ab Freitag (24. November) Polarluft aus dem Norden, die winterliche Wetterbedingungen mit sich bringt. „Mit Pauken und Trompeten wird es kälter“, so Jung. Dabei falle die Schneefallgrenze drastisch – sogar im Flachland könnte eine Schneedecke entstehen.

Der Winter kehrt ein: Schnee-Wetter erreicht Deutschland bis ins Flachland

Der plötzliche Schneefall könnte insbesondere Autofahrer auf den Straßen überraschen – zudem besteht Glättegefahr. „Ab 400 bis 500 m sollte dann niemand mehr ohne Winter- oder Ganzjahresreifen unterwegs sein“, sagte der Wetter-Experte. In höheren Lagen sinken die Temperaturen nachts auf bis zu minus 15 Grad. Ein sogenannter „Arctic Outbreak“ steht an. Am Sonntag (19. November) wurden im Südwesten Deutschlands noch 17 Grad gemessen.

„Lange Zeit sah es danach aus, als würde die milde West- bis Südwestwetterlage gar nicht mehr aufgeben wollen und nun ist auf einmal der Winter vor der Haustür“, erläuterte der Meteorologe. Entgegen der ursprünglichen Prognosen könnte der Frühwinter sogar einige Tage in Deutschland verweilen. Ob die frostigen Wetterbedingungen jedoch bis Weihnachten anhalten, ist noch ungewiss.

So wird das Wetter die nächsten Tage:

Freitag (24. November): 4 bis 9 Grad, Wintergewitter möglich

Samstag (25. November): 2 bis 7 Grad, ab 400 Meter Schneeschauer, in niedrigeren Lagen Regen oder Schneeregen

Sonntag (26. November): minus 1 bis 5 Grad, ab 400 Meter beständiger Schneefall

Montag (27. November): minus 1 bis 4 Grad, bewölkt, Schneeregen und Schneefall

Dienstag (28. November): minus 1 bis 3 Grad, bewölkt, Schneefall möglich

Mittwoch (29. November): minus 1 bis 3 Grad, Sonne-Wolken-Mix, vereinzelt Schneeschauer

Wetter-Warnung vor Sturm und Frost im ganzen Land

Insbesondere im Mittelgebirge und am Alpenrand soll es dank Tief Niklas stark schneien. „In Lagen ab 400 bis 500 m kann man zumindest schon mal den Schlitten startklar machen.“ Allerdings könnten tiefere Lagen leer ausgehen. In Gebieten unter 300 Meter ist eher mit „nasskaltem Schmuddelwetter“ zu rechnen, wie Jung sagte. Lediglich nachts könnten hier einige Schneeflocken fallen.

Der Schlitten kann bereit gemacht werden: In Deutschland bahnt sich eine weiße Überraschung an. Tief Niklas bringt Schnee-Wetter und Sturm. © Montage: Screenshot/DWD/Moritz Frankenberg/dpa

Zu Frost und Schnee gesellt sich auch stürmisches Wetter. In Hamburg und an der Nordseeküste hat eine Sturmflut in der Nacht zu Freitag bereits viel Wasser an Land und Küsten gespült. Der Hamburger Fischmarkt wurde überflutet, Fährverbindungen zwischen den Nordseeinseln und dem Festland wurden gestrichen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat daraufhin eine landesweite Sturm-Warnung ausgegeben.

Neben den Küstenregionen sind vor allem der Südwesten, die Alpenregionen sowie Teile Thüringens und Sachsens besonders betroffen. Der Herbst gestaltete sich ohnehin ziemlich ungemütlich und stürmisch: Erst kürzlich tobte ein Orkantief in Deutschland mit Böen bis zu 110 Kilometer pro Stunde.

