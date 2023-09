E-Auto-Produzent, der Fahrzeuge für die Deutsche Post liefert, meldet Insolvenz an

Die B-ON GmbH, der Produzent von elektrischen Lieferfahrzeugen, hat einen Antrag auf Insolvenz beim Amtsgericht Aachen eingereicht. Die Deutsche Post nutzt ihre Fahrzeuge für Zustellungen.

Bonn/Aachen – Alles schien auf einem guten Weg für die B-ON GmbH, einen Produzenten von elektrischen Lieferfahrzeugen. Ende August besuchte sogar Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) das Werk in Düren. Nun hat das Unternehmen jedoch bekannt gegeben, am vergangenen Freitag einen Antrag auf Insolvenz beim Amtsgericht Aachen eingereicht zu haben.

Firma produzierte Zustellfahrzeuge für die Deutsche Post

Dirk Wegener, Rechtsanwalt und Partner von dhpg, wurde laut Mitteilung zum vorläufigen Insolvenzverwalter ernannt. Von der Insolvenz sind laut Angaben 78 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der B-ON GmbH und etwa 170 Beschäftigte des Neapco-Werks in Düren betroffen, das den Sherpa (früher StreetScooter WORK) für die B-ON GmbH herstellt. Der Streetscooter wird unter anderem von der Deutschen Post als Zustellfahrzeug eingesetzt.

Ein elektrisch angetriebener Pakettransporter „Streetscooter“ wird im Zustellstützpunkt der Deutschen Post an einer Ladestation mit Strom aufgeladen. © Jens Büttner/picture alliance/dpa

Die Idee für den Streetscooter entstand 2010 aus einer Forschungsinitiative der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. 2014 wurde das Start-up an die Deutsche Post DHL Group (DPDHL) verkauft, die ein eigenes Zustellfahrzeug entwickeln wollte. Allerdings machte sie dabei Verluste. 2022 übernahm die heutige B-ON GmbH, die ein vollelektrisches Flottenmanagement anbietet und auch Niederlassungen in anderen Ländern wie den USA und Japan unterhält.

In diesem Jahr schien B-ON auf einem guten Weg zu sein: Im April konnte das Unternehmen einen Umsatz von rund 114 Millionen Euro sowie Verträge und Absichtserklärungen für den Verkauf von insgesamt 11.000 Fahrzeugen im Jahr 2022 vorlegen, wie t-online.de berichtet. Zudem waren Verhandlungen für weitere 30.000 Fahrzeuge im laufenden Jahr weit fortgeschritten.

Gründe für Insolvenz: Lieferengpässe und Produktionsstopp

Trotz dieser positiven Entwicklung geriet das Unternehmen in Schwierigkeiten: Laut Mitteilung führten Lieferengpässe bei Bauteilen zu einem Rückgang der Produktion und in der Folge zu Zahlungsschwierigkeiten. Nun gibt es einen plötzlichen Produktionsstopp und die Insolvenz.

Dennoch will man nicht aufgeben: „Ziel ist es weiterhin, B-ON als führenden Anbieter von e-Mobility-Lösungen in Europa zu etablieren“, sagt Jörg Hofmann, Geschäftsführer von B-ON. Dirk Wegener, vorläufiger Insolvenzverwalter, fügt hinzu: „Die Produktion soll kurzfristig wieder aufgenommen werden. Hierzu haben wir bereits erste Gespräche mit Kunden und Lieferanten geführt, die in den nächsten Tagen intensiv fortgesetzt werden.“

Auch der Betriebsratsvorsitzende Jürgen Müller hofft, dass die Produktion in Düren erhalten bleibt und setzt dabei auf die Unterstützung der Deutschen Post. Diese sollte ein Interesse daran haben, dass es mit dem Streetscooter weitergeht, da sie regelmäßig Unterstützung benötigen, so Müller gegenüber der Aachener Zeitung.