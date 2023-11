Suche nach Feuerwehrmann in Italien: Augenzeugen sahen, wie ihn die Fluten mitrissen

Von: Teresa Toth, Bettina Menzel

Teilen

Italien, Campi di Bisenzio: Ein Mann bahnt sich seinen Weg auf einer überfluteten Straße. Das Unwetter forderte mindestens fünf Tote und zahlreiche Vermisste (Symbolbild). © Gregorio Borgia/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die heftigen Regenfälle in Italien verwandeln Straßen in reißende Flüsse. Ein Feuerwehrmann, der selbst außer Dienst gegen die Überschwemmungen ankämpfte, wird vermisst.

Belluno - Mindestens fünf Menschen sind in Italien aufgrund der schweren Unwetter, die durch das Sturmtief „Ciaran“ verursacht wurden, gestorben. Die starken Regenfälle verwandelten in der Nacht zum Freitag (3. November) einige Straßen in reißende Wasser- und Schlammmassen. Mehrere Menschen werden noch vermisst, einschließlich eines Feuerwehrmannes. Der 44-Jährige war zwar nicht im Einsatz, aber er setzte sich auch in seiner Freizeit gegen die Fluten ein – bis er stürzte.

Sturmtief „Ciaran“ verwüstet Europa: Aufnahmen verdeutlichen die Wucht des Orkans Fotostrecke ansehen

Feuerwehrmann in Belluno von Fluten mitgerissen

Seit Donnerstag, dem 2. November, wird ein Feuerwehrmann aus der Provinz Belluno, nördlich von Venedig, vermisst. Der 44-Jährige war an diesem Tag nicht im Dienst, half jedoch in der Ortschaft Puos bei den Vorbereitungen für das herannahende Unwetter. Gemeinsam mit seinem Vater stapelte er Sandsäcke entlang des Kanals, der durch das kleine Dorf fließt. Laut der lokalen Zeitung Il Gazzettino rutschte der Feuerwehrmann auf dem nassen Untergrund aus und fiel in den Kanal. Der Vater hörte seinen Sohn noch schreien, konnte jedoch nur um Hilfe rufen, berichtete Corriere Alpi. Augenzeugen berichteten, dass der 44-Jährige etwa 600 Meter flussabwärts kurz gesehen wurde, wie er von den Fluten mitgerissen wurde.

Suchaktion in Belluno: Taucher, Flussretter und Hundeführer im Einsatz

Die Feuerwehr in Belluno startete unverzüglich eine weitreichende Suchaktion, die sich über die gesamte Nacht erstreckte. „Die Arbeit der Feuerwehr geht mit 60 Einheiten weiter, darunter Bodenteams, Taucher, Flussretter und Hundeführer“ war die Nachricht, die am Freitagnachmittag auf der Plattform X (ehemals Twitter) veröffentlicht wurde. Die Fahndung nach der vermissten Person erstreckte sich über eine Distanz von 2,5 Kilometern entlang des Kanals und am Santa Croce See, in den der Fluss einmündet. Es wurde zudem berichtet, dass entlang des Sees Fußpatrouillen im Einsatz waren.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Teresa Toth sorgfältig überprüft.