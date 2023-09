Die lustigsten Memes und Videos zum Warntag September 2023 in Deutschland

Der Bundesweite Warntag ist ein regelmäßiges Ereignis, das die technische Warninfrastruktur testet und die Bevölkerung über Warnsysteme informiert.

Berlin – Während der Tag einen ernsten Hintergrund hat, sorgt er auch für einige humorvolle Momente. In diesem Artikel haben wir die lustigsten Reaktionen, Memes und Videos zum Bundesweiten Warntag 2023 zusammengestellt.

Der bundesweite Warntag 2023 findet am 14. September statt. Um 11 Uhr heulen bundesweit die Sirenen und auch alle Handys klingeln im Zuge der Probewarnung. © Daniel Kubirski/IMAGO

Der Ablauf des Warntags am 14. September 2023

Der Warntag fand am 14. September 2023 um 11 Uhr statt. Zu diesem Zeitpunkt wurden alle Bürger und Bürgerinnen in Deutschland über verschiedene Kanäle über den Probealarm informiert, darunter Radio, Fernsehen und das Cell Broadcast System. Um 11:45 Uhr gab es dann die Entwarnung. Auch wenn der bundesweite Warntag einen ernsten Zweck hat, verbreiten sich in den sozialen Netzwerken wie Instagram, TikTok und Twitter lustige Bilder und Videos, die den Test aus einer anderen, aber humorvollen Sicht zeigen.

Kreative Reaktionen und Social-Media-Highlights zum bundesweiten Warntag am 14. September 2023

Einer der Höhepunkte des Bundesweiten Warntags 2023 war definitiv ein Post auf der Plattform X (ehemals Twitter). Ein Nutzer hat ein SpongeBob-Meme geteilt, das perfekt die Reaktion vieler Menschen auf die laute Warnmeldung auf ihren Handys einfängt.

Ein kreativer Nutzer hat ein Meme mit Thaddäus aus der Serie SpongeBob Schwammkopf geteilt, das die abrupte Stimmungsänderung im Ruhebereich des ICEs darstellt, sobald die Warntöne auf den Handys losgehen.

Ein weiteres Highlight des Bundesweiten Warntags 2023 ist ein Meme, das die Herausforderungen für Eltern kleiner Kinder humorvoll auf den Punkt bringt. Ganz nach dem Motto: „Schlaf, Baby, Schlaf – oder auch nicht“

Lacher im Video: Karl Lauterbach wird während einer Pressekonferenz vom Warntag-Alarm unterbrochen

Ein besonderer Moment, der während des Bundesweiten Warntags 2023 für Aufsehen sorgte, war die Unterbrechung einer Pressekonferenz von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Mitten in seiner Ansprache löste der Warntag-Alarm aus, und es folgten viele Lacher sowohl im Raum als auch in den sozialen Medien.