Kehrtwende betrifft Autofahrer: Kraftfahrt-Bundesamt stoppt digitale Zulassung

Von: Julia Stanton

Wegen Sicherheitsbedenken wird es in Zukunft bei den meisten Zulassungsstellen nicht mehr möglich sein, Autos online anzumelden.

Berlin — Die vereinfachte digitale Kfz-Zulassung (i-Kfz) ist größtenteils wieder gestoppt. Erst im September 2023 warb die Bundesregierung damit und versprach Großes: Die schnelle und effiziente An, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen, ohne Wartezeit und Behördengang.

Abschaffung der Digitalzulassung: Fatale Sicherheitslücken sind Schuld

Nun wird diese Möglichkeit bei fast 70 Prozent der deutschen Zulassungsstellen schon wieder abgeschafft, so unter anderem auch in Northeim. Der Grund: Die Behörden erfüllen nicht die Sicherheitsmindeststandards. Darüber berichtet die Automobilwoche unter Berufung auf Florian Cichon, Vorstandsvorsitzender der Kölner Premiumzulasser. Im Oktober 2023 hatten Sicherheitslücken im System Hackerangriffe auf verschiedene Verwaltungsstellen in Südwestfalen ermöglicht. Die Hacker-Gruppe „Akira“ legte dabei über 70 Kommunen lahm. Sämtliche Systeme mussten sofort abgeschaltet werden, ein Krisenstab wurde einberufen. Wann die digitale Zulassung wieder möglich sein wird, ist zurzeit noch unklar.

Die digitale Kfz-Zulassung ist in den meisten Zulassungsstellen nicht mehr möglich. (Symbolbild) © IMAGO/Foto: Frank Sorge

Eigentlich sind online Kfz-Zulassungen in Deutschland schon seit 2019 möglich. Wirklich genutzt wurde die i-Kfz bis vor Kurzem allerdings nicht. Wie das Nachrichtenportal heise.de berichtet, verzeichnete das Kraftfahrt-Bundesamt 2021 rund 20 Millionen Anträge, von denen nur 120.000 über das i-Kfz Portal gemacht wurden. Das lag auch daran, dass die Antragsstellung besonders für ältere Menschen recht kompliziert war. Im September 2023 wurde dann eine Betriebs-Vereinfachung vorgenommen. Diese ermöglichte Nutzern, ihr Fahrzeug direkt nach der Neuanmeldung mit einem digitalen Zulassungsbescheid zu nutzen. Vorher mussten diese vor der Nutzung auf ihre Stempelplakette warten. Durch die Abschaffung wird es Cichon zufolge nun wieder zu deutlich längeren Wartezeiten bei der Auftragsbearbeitung kommen.

Deutschland liegt bei Digitalisierung zurück

Der geringe Fortschritt bei der Digitalisierung wird hierzulande schon länger kritisiert. Denn wie der Rückschritt bei der Kfz-Zulassung zeigt, gibt es in diesem Bereich deutlichen Nachholbedarf. Laut dem E-Government Development Index der UN, der den Grad der Digitalisierung in der Verwaltung unter den UN-Mitgliedsstaaten misst, erreicht die Bundesrepublik im Ländervergleich Platz 22. Im EU-Ranking reicht es nur für Platz 13. Bis 2025 möchte die Regierung es allerdings in die Top 10 schaffen. Einen ersten Schritt in die richtige Richtung machen nun das E-Rezept und die Elektronische Patientenakte, die ab 2024 genutzt werden sollen. Laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach handelt es sich dabei um einen „Quantensprung“ in der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Doch Mediziner und auch Krankenkassen üben Kritik an der E-Patientenakte. (jus)