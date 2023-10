Tötete eine apokalyptische Staubwolke die Dinosaurier?

Staub in der Luft und die folgende Dunkelheit könnte zum Aussterben der Dinosaurier geführt haben. © Catmando/Panthermedia/Imago

Nicht der Asteroiden-Einschlag selbst hat die Dinosaurier ausgelöscht. Doch er war wohl trotzdem indirekt dafür verantwortlich, wie eine neue Studie zeigt.

Die mächtigen Dinosaurier könnten durch Staub ausgelöscht worden sein, so eine neue Studie in Nature Geoscience.

Seit Jahrzehnten wissen Wissenschaftler, dass ein riesiger Asteroid vor etwa 66 Millionen Jahren auf der heutigen Halbinsel Yucatán einschlug. Die meisten Experten sind sich einig, dass dieses Ereignis ein Massenaussterben auslöste, das drei Viertel aller Arten, darunter fast alle Dinosaurier, auslöschte.

Doch wie genau der Einschlag zu einer Apokalypse führte, ist nach wie vor ungeklärt, wobei sich viel Aufmerksamkeit auf den „Einschlagswinter“ konzentrierte, der danach eintrat - eine Periode kalter, globaler Dunkelheit.



1980 vermuteten Wissenschaftler, dass der Asteroid eine große Wolke aus pulverisiertem Gesteinsstaub aufgewirbelt hat, die den Pflanzen das Sonnenlicht entzogen hat. Neuere Untersuchungen konzentrierten sich jedoch auf den sonnenblockierenden Ruß des ursprünglichen Einschlags und der anschließenden globalen Waldbrände oder auf langlebige Schwefelaerosole, die durch den Kataklysmus freigesetzt wurden.



Wie und wie lange wurde die Sonne nach dem Asteroiden-Einschlag blockiert?

Die Frage, wie und wie lange die Sonne blockiert wurde, ist von entscheidender Bedeutung, da sie die Entwicklung des Lebens auf dem Planeten auf grundlegende Weise beeinflusst hat. Eine längere Periode der Dunkelheit, die die Fähigkeit der Pflanzen, Sonnenlicht in Energie umzuwandeln, außer Kraft setzte, könnte zum Zusammenbruch der gesamten Nahrungskette geführt haben. Zu verstehen, wie das Leben auf ein solches extremes Klimaereignis reagierte und es in einigen Fällen überlebte, könnte Aufschluss über künftige Aussterbeereignisse geben.



Für die neue Studie kombinierten die Forscher Computersimulationen mit einer Analyse der Sedimentschichten in der paläontologischen Stätte Tanis, in der die Folgen des Chicxulub-Einschlags außergewöhnlich detailliert erhalten sind. Die Arbeit zeigt, dass eine gewaltige Wolke feinkörnigen Staubs den Planeten bedeckte und 15 Jahre lang in der Atmosphäre verweilte, die Erdoberfläche um 60 Grad abkühlte und die Fotosynthese für zwei Jahre zum Erliegen brachte.

„Der Staub könnte die Fotosynthese für eine so lange Zeit lahmlegen, dass dies eine ernsthafte Herausforderung darstellen würde“, sagte Cem Berk Senel, Planetenforscher am Königlichen Observatorium von Belgien, der die Studie leitete. „Es könnte zu einer Kettenreaktion des Aussterbens aller Arten in der Nahrungskette führen.“

Neue Anhaltspunkte aus North Dakota

Viele Forschungsteams haben versucht, die Folgen des Chicxulub-Einschlags zu modellieren. Die neue Studie zeichnet sich dadurch aus, dass das Team auf Daten aus der Fundstelle Tanis im heutigen North Dakota zurückgriff, die 2019 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Tanis ist einzigartig unter den Fossilienfundorten und zeigt die unmittelbare Zeit nach dem Einschlag so detailliert, dass die Wissenschaftler sagen können, zu welcher Jahreszeit die Dinosaurier starben. (Es war ein Frühlingstag in der späten Kreidezeit.)

Das Team von Senel entdeckte, dass die feinen Staubkörner von Tanis etwa so groß sind wie mikroskopisch kleine Bakterien, ein kleiner, aber nicht zu winziger Größenbereich, der es dem Staub ermöglicht hätte, 15 Jahre lang in der Atmosphäre zu verbleiben. Das bedeutet, dass der Staub einen größeren Beitrag dazu geleistet hätte, das Sonnenlicht daran zu hindern, die Oberfläche zu erreichen, als Rußpartikel oder Schwefelaerosole, berichten sie.



„Es ist eine faszinierende Studie“, schrieb Clay Tabor, Assistenzprofessor im Fachbereich Geowissenschaften an der Universität von Connecticut, in einer E-Mail. Tabor hatte 2020 in der Zeitschrift Geophysical Research Letters eine Arbeit veröffentlicht, in der er zeigte, dass Ruß aus Bränden eine Hauptursache für die Abschaltung der Fotosynthese gewesen sein könnte.

Laut Tabor werden die neuen Informationen über die Staubgröße dazu beitragen, die Simulationen des Klimas nach dem Einschlag zu verbessern. Die von den Forschern entdeckten Staubkörner könnten nach dem von den Forschern verwendeten Modell lange in der Atmosphäre verblieben sein und zu einer stärkeren Abnahme des Sonnenlichts auf der Oberfläche geführt haben als andere sonnenblockierende Partikel.



Wie erklären sich die Unterschiede zwischen den verschiedenen Studien?

Er stellte jedoch die Frage, ob Unterschiede in den Klimamodellen die Unterschiede zwischen den verschiedenen Studien erklären könnten. So sagte das neue Modell beispielsweise voraus, dass eine ähnliche Menge Ruß eine geringere Auswirkung auf das Sonnenlicht gehabt hätte als einige frühere Modelle.



Das Verhalten winziger Partikel in der Atmosphäre ist kompliziert, und „diese Prozesse lassen sich nur schwer genau simulieren, insbesondere im Extremfall des Chicxulub-Einschlags“, so Tabor.



Kunio Kaiho, Planetenforscher an der Tohoku-Universität, hat Forschungsergebnisse veröffentlicht, die zeigen, dass der Asteroid genau an der richtigen Stelle auf der Erde einschlug, um ein Massenaussterben auszulösen, indem er ölhaltiges Gestein traf und sonnenblockierenden Ruß erzeugte.



Kaiho sagte, die neue Studie sei „von großer Bedeutung für unser Verständnis der Mechanismen, die für die globale Abkühlung und Massenaussterben verantwortlich sind.“



Ein „Potpourri“ von Katastrophen

Der gigantische Einschlag hat nicht nur eine Staubwolke verursacht. Der sechs Meilen breite Asteroid hat die Erde erschüttert und Tsunamis ausgelöst. Er schleuderte Trümmer aus, die dann wieder auf die Erde fielen und beim Wiedereintritt die Atmosphäre aufheizten, was zu weltweiten Waldbränden führte. Er warf Gesteinsstaub und andere Arten von Aerosolen auf und setzte Treibhausgase frei, die eine spätere Periode der globalen Erwärmung einleiteten, die möglicherweise Zehntausende von Jahren andauerte.



David Kring, ein Planetenforscher am Lunar and Planetary Institute in Houston, der nicht an der Studie beteiligt war, sagte, die neue Arbeit bestätige die ursprüngliche Hypothese des Massenaussterbens, die den Stillstand der Photosynthese auf Staub zurückführte.



„Die Dauer der Dunkelheit ist wirklich wichtig, denn wenn die Photosynthese tatsächlich abgeschaltet wurde und das Aussterben verursacht hat, muss es für eine ziemlich lange Zeit dunkel sein“, sagte Kring.



Er fügte jedoch hinzu, dass die weitreichenden Umweltfolgen - von den weltweiten Waldbränden über den schwefelsauren Regen bis hin zu den großen klimatischen Veränderungen - es schwierig machen, eine einzelne Ursache für das weit verbreitete Sterben herauszufiltern.



„Jede dieser Umweltfolgen betraf unterschiedliche Teile der Welt und dauerte unterschiedlich lange“, sagte er. „Eines der Dinge, die wir im Allgemeinen verstehen, aber noch nicht im Detail, ist, dass es wirklich dieses Potpourri von Umwelteinflüssen ist, das zu den Aussterbeereignissen führte. Es gibt keinen einzigen Königsweg.“

