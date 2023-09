Discord-Störungen: Nutzer melden Probleme beim Anmelden und Senden von Nachrichten

Discord, einer der führenden Messenger-Dienste weltweit, steht seit dem Vormittag des 29. September 2023 vor erheblichen technischen Herausforderungen.

Tausende von Nutzern melden Probleme, die von Anmeldeproblemen bis hin zu Schwierigkeiten beim Senden von Textnachrichten reichen.

Discord-Störung: Hauptprobleme und betroffene Nutzer

Seit dem frühen Morgen des 29. September haben zahlreiche Nutzer von verschiedenen Schwierigkeiten berichtet. Ein Hauptanliegen ist das Problem beim Anmelden, insbesondere für PC-Nutzer. Beim Versuch, sich bei dem Dienst anzumelden, erhalten sie die Fehlermeldung „Sorry, you have been blocked“. Es scheint, dass diese Störungen nicht auf mobile Nutzer beschränkt sind, aber PC-Nutzer sind überproportional betroffen.

„Sorry, you have been blocked“ © Screenshot Discord App

Discord down: Geografische Verteilung der Störungen

Interessanterweise sind die technischen Probleme von Discord nicht auf eine bestimmte Region oder ein Land beschränkt. Es gibt Berichte über Störungen aus verschiedenen Großstädten in Deutschland, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Dortmund, Frankfurt am Main und Berlin. Es wird den Nutzern geraten, Geduld zu zeigen und es zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu versuchen. Für diejenigen, die weiterhin Probleme auf dem PC haben, könnte die mobile App von Discord eine vorübergehende Abhilfe bieten.

Offizielle Kommunikation von Discord bezüglich der Störung

Zum Glück bietet Discord eine offizielle Statusseite an, auf der Nutzer den aktuellen Zustand des Dienstes überprüfen können. Diese Seite informiert transparent über jegliche Störungen oder technische Probleme, die der Dienst derzeit erlebt. Bei auftretenden Problemen ist es ratsam, diese Seite als erste Anlaufstelle zu nutzen.

Zusätzlich zur Statusseite hat Discord über ihren offiziellen Twitter-Account die aktuellen Störungen bestätigt. Dies betont die Wichtigkeit, offizielle Kommunikationskanäle zu überprüfen, um sich über den neuesten Stand zu informieren. Einen offiziellen „Whats-App-Channel“ hat Discord bisher noch nicht.

Mögliche Lösungen und Ratschläge

Während einige Nutzer auf sozialen Medien wie Instagram und TikTok berichten, dass ein einfacher Neustart des Computers helfen kann, ist es wichtig zu beachten, dass dies nicht für alle funktionieren könnte. Es ist auch erwähnenswert, dass Discord bereits am Tag zuvor über ihren Kundendienst technische Probleme gemeldet hat.

Technische Störungen können frustrierend sein, insbesondere wenn sie einen so weit verbreiteten Dienst wie Discord betreffen. Es ist jedoch wichtig, geduldig zu bleiben und offizielle Kommunikationskanäle zu überprüfen, um aktuelle Informationen zu erhalten und mögliche Lösungen zu finden.