DJ spielt Musik in Polizeifahrzeug: Oktoberfest-Besucher feiern Party an der Hackerbrücke - „Anderes Level“

Das Oktoberfest 2023 ist in vollem Schwung. Um die höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten, greift die Polizei auch in diesem Jahr zu unkonventionellen Methoden - und erntet dafür großen Zuspruch.

München - Wenn Millionen von Menschen zusammenkommen, um zu feiern, steht eines stets an erster Stelle: Die Sicherheit aller Anwesenden. Diesem Grundsatz folgt die Münchner Polizei jedes Jahr beim Oktoberfest. Denn es ist offensichtlich: Trotz der allgemeinen Fröhlichkeit und Feststimmung führt der reichlich konsumierte Alkohol auf der Wiesn immer wieder zu unschönen Vorfällen. Dennoch verfolgt die Polizei einen Ansatz, der bei vielen auf große Begeisterung stößt: Sie sorgt mit ausgelassener Atmosphäre für friedliche Veranstaltungen. Ein Video davon macht derzeit im Internet die Runde.

Die Münchner Polizei sorgt für Sicherheit auf dem Oktoberfest - auch mit Hilfe von einem „Partybus“, wie etwa auf der Hackerbrücke. © Screenshot TikTok „aus.muenchen“ / IMAGO / aal.photo

Oktoberfest 2023: Polizei-Partybus begeistert Festbesucher - „Anderes Level“

Das Video, welches auf „TikTok“ hochgeladen wurde, zeigt einen Polizisten, der als DJ in einem Polizeifahrzeug „Musik auflegt“. Die Szene spielt sich an der Hackerbrücke ab, einem Ort, der von zahlreichen Oktoberfest-Besuchern auf ihrem Weg zur und von der Wiesn frequentiert wird. Ausgestattet mit Kopfhörern und einem Laptop, ganz wie in einem Club, heizt er den Feiernden ein.

Und das kommt nicht nur bei den Menschen auf der Straße gut an - auch in den Kommentaren zeigt sich die Begeisterung vieler: „Hackerbrücke gestern war anderes Level“, schreibt beispielsweise eine Person. Eine andere meint: „Das sind wirklich coole Polizistinnen und Polizisten.“ Für einen weiteren ist „München einfach anders.“ Regelmäßig verbreiten sich „Polizeivideos“ auf Social-Media-Plattformen wie TikTok und Instagram.

Oktoberfest-Feier mit der Polizei: Hackerbrücke verwandelt sich in Tanzfläche

Der „Partybus“ der Polizei ist allerdings keine spontane Party-Idee gut gelaunter Polizisten. Hintergrund ist eine Kampagne der Beamten mit dem Namen „Sicher zur Wiesn und auch wieder nach Hause“. Wie bereits 2022 soll der Lautsprecherwagen - „LauKw“, oft auch „blauweißer Partybus“ genannt, für die ankommenden und abfahrenden Besucher Musik spielen und für gute Laune sorgen. Ganz nach dem Motto: „Wer tanzt, schlägt nicht!“. Und dieser Plan scheint bei den meisten gut anzukommen.

