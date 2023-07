„Doppelverfolgung“: Jetzt ermittelt deutsche Staatsanwaltschaft gegen mutmaßliche Mallorca-Vergewaltiger

Von: Victoria Krumbeck

Auf Mallorca wurde eine 18-jährige Frau mutmaßlich von einer Männergruppe vergewaltigt. Nun leitet auch die deutsche Staatsanwaltschaft Ermittlungen ein.

München/Hagen/Palma de Mallorca — Fünf deutschen Männern, die auf Mallorca Urlaub machten, wird eine Vergewaltigung vorgeworfen. Das mutmaßliche Opfer war eine 18-jährige deutsche Touristin aus Deutschland. Am 13. Juli wurden die Tatverdächtigen von der spanischen Polizei festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Hagen hat im Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vergewaltigung auf Mallorca — Deutsche Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Staatsanwaltschaft Hagen soll von den spanischen Behörden die erforderlichen Personalien der Beschuldigten erhalten haben, um offiziell die Ermittlungen einzuleiten. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur dpa. Weitere Informationen seien von den spanischen Stellen angefordert worden und würden noch erwartet. Seit über einer Woche befinden sich die Männer auf der spanischen Insel in Untersuchungshaft. Die fünf deutschen Tatverdächtigen stammen aus dem Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen.

Die Polizeizentrale, in welcher zunächst sechs Urlauber aus Deutschland wegen des Vorwurfs einer möglichen Gruppenvergewaltigung am Ballermann festgehalten wurden. © Clara Margais/dpa

In der Nacht zum Donnerstag soll die Tat stattgefunden haben. Die 18-jährige Urlauberin aus Hannover soll zunächst freiwillig mit einem der Männer, den sie am Abend zuvor kennengelernt hatte, in sein Hotel mitgegangen sein. Zwei weitere Freunde des Urlaubers sollen dann das Zimmer des Mannes betreten haben. Drei weitere folgten. Teile der Gruppe sollen die junge Frau zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Ein Handyvideo belastete die jungen Männer zwischen 21 und 23 Jahren schwer.

Mallorca: „Doppelverfolgung“ der mutmaßlichen Vergewaltiger

Es bestehe eine Verpflichtung zu Ermittlungen hierzulande, wenn deutsche Staatsangehörige im Ausland mutmaßlich eine Straftat begehen, erläuterte Oberstaatsanwalt Gerhard Pauli. Er sprach von einer „Doppelverfolgung“. Eine Doppelbestrafung - also eine rechtskräftige Verurteilung sowohl in Spanien als auch in Deutschland - sei hingegen unmöglich.

Zuvor kam es zu einem Wechsel des Ermittlungsrichters. Der bisherige Richter Antoni Rotger ist bekannt dafür, besonders streng und unnachgiebig zu sein. Den Wechsel hatte die Anwältin der verdächtigen Deutschen erwirkt. (vk mit dpa)