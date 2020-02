Nach mutmaßlichem Tötungsdelikt in Dortmund - Zeuge berichtet: "Er hat auch meine Schwester umgebracht"

In Dortmund wird ein Mann verdächtigt, seine Frau umgebracht zu haben. Nun berichten Zeugen aus seiner Vergangenheit: Er soll schon zuvor getötet haben.

Dortmund - Einige Tage nach der Tötung einer Frau in Dortmund haben sich nun neue Vorwürfe gegen den mutmaßlichen Täter ergeben. Nach Informationen von RUHR24.de* soll der Mann bereits vor 16 Jahren, im Jahr 2004, getötet haben. Das berichtet Maruan K. aus Augsburg, der nach eigenen Aussagen mit dem Tatverdächtigen entfernt verwandt sein will, im Gespräch mit der Redaktion. Auch der Dortmunder Staatsanwaltschaft liegen entsprechende Informationen vor. Sie werden jetzt in den Niederlanden geprüft.

