Tödliche Kampfhund-Attacke in Österreich – Besitzerin drohen drei Jahre Gefängnis

Von: Martina Lippl

Teilen

Kampfhund beißt Joggerin in Österreich tot. Blumen und Kerzen liegen nach der tödlichen Hundeattacke auf dem Feldweg. © Team Fotokerschi/Kerschbaummay/APA/dpa

Nach der tödlichen Hundeattacke auf die Joggerin weitet die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aus. Der Hundehalterin droht jetzt eine längere Haftstrafe.

Naarn – Unzählige Bisswunden fügte ein Kampfhund einer Joggerin laut Polizeiangaben zu. Die 60-jährige Joggerin hatte offenbar keine Chance. Laut der Obduktion starb die Frau infolge der vielen Bisse an einem hohen Blutverlust, bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz Medienberichten zufolge am Donnerstag. Die Staatsanwaltschaft ermittelt zudem jetzt wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung, berichtet die Kronen Zeitung. Der Hundebesitzerin droht demnach eine Höchststrafe von bis zu drei Jahren.

Tödliche Kampfhund-Attacke in Österreich – Besitzerin drohen drei Jahre Gefängnis

Die Hundehalterin wurde bei der tödlichen Attacke auf dem Feldweg selbst verletzt, muss im Krankenhaus behandelt werden. Sie versuchte ihren American Staffordshire noch wegzureißen, so die österreichische Polizei. Bislang konnte die 37-Jährige noch nicht befragt werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die Frau am Montag (2. Oktober) gegen 9.15 Uhr mit ihrem Hund an der Leine auf einem Feldweg in Naarn (Bezirk Perg, Österreich) unterwegs. Als die 60-jährige Joggerin an den beiden vorbeilief, griff der American Staffordshire plötzlich an. Die Hundebesitzerin konnte ihren Hund nicht mehr unter Kontrolle bringen. Der Rüde trug keinen Maulkorb. Das ist in Oberösterreich keine Pflicht. Erst nach den tödlichen Bissen sei es der 37-Jährigen laut dem ORF gelungen, das Tier von der 60-Jährigen wegzuzerren und nach Hause zu bringen. Dann habe sie die Rettungskräfte alarmiert.

Tod von Joggerin nach Hundebissen – Staatsanwaltschaft weitet Ermittlungen aus

Gegen die Hundehalterin war anfangs laut Medienberichten ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eröffnet worden. Nun wurden die Ermittlungen auf grob fahrlässige Tötung erweitert. Falls es zu einer möglichen Anklage kommt, muss sich die Hundehalterin vor dem Landgericht verantworten.

Von dem Kampfhund „Elmo“ sind laut Kronen Zeitung unter anderem Fotos aufgetaucht, die das Tier beim Training vor drei Jahren zeigen. Darauf soll zu sehen sein, wie der Staffordshire Terrier auf einen Trainer losgeht und beißt. Die Hundehalter betonten dagegen, dass „Elmo“ ein reiner Familienhund gewesen und nicht als Schutzhund ausgebildet worden sei. Ob es tatsächlich zu einer Anklage vor Gericht und dann zu einem Urteil kommt, bleibt abzuwarten.

Nach tödlicher Hundeattacke auf Joggerin – Alle Hunde, auch die Welpen sind weg

Die Hundebesitzerin und ihre Lebensgefährtin züchteten offenbar American Staffordshire, wie das ORF berichtet. Fünf erwachsene Kampfhunde und aktuell ein Wurf Junge waren ordnungsgemäß an der Wohnadresse gemeldet. Es habe keine Beschwerden in der Gemeinde in Oberösterreich gegeben. Nach der tödlichen Attacke war der Rüde noch am Montagvormittag eingeschläfert worden. Die vier weiteren Hunde und sieben Welpen wurden am Dienstagabend freiwillig weggegeben.

„Ich bin froh, dass die Besitzerin auf die Forderung der Nachbarn eingegangen ist. Damit ist jetzt der größte Druck heraußen“, sagte Bürgermeister der Gemeinde Naarn Martin Gaisberger der Kronen Zeitung. Am Dienstag hatte die Gemeinde eine strikte Maulkorbpflicht für die noch verbliebenen Hunde erlassen.

Der schreckliche Vorfall entfachte in Österreich eine Debatte über strengere Gesetze zur Hundehaltung und einheitliche Regeln für Kampfhunde. Bisher ist die Hundehaltung in Österreich Ländersache. In Oberösterreich gibt es derzeit keine besonderen Auflagen für die Haltung von Hunden bestimmter Rassen. „Bei der Anmeldung eines Hundes, egal welcher Rasse, ist ein sechsstündiger Kurs zu absolvieren, um Sachkunde nachzuweisen“, ist auf der Webseite des Landes zu erfahren. Erst im Frühjahr ist in Deutschland ein Pitbull völlig außer Kontrolle geraten. Das aggressive Tier verletzte sechs Menschen, auch die Hundebesitzerin wurde ins Bein gebissen. Polizeibeamte griffen zur Waffe. (ml)