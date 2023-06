Drei Tote im Zentrum von Nottingham

Polizisten sperren eine Kreuzung im Zentrum der englischen Stadt Nottingham. © Jacob King/PA Wire/dpa

Ein „schwerwiegender Vorfall“ sorgt am Morgen in Nottingham für Aufregung. Straßen sind gesperrt, die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Bald ist klar: Es gibt Tote und Verletzte.

Nottingham - Im Zentrum der englischen Stadt Nottingham sind drei Menschen getötet worden. Am frühen Dienstagmorgen seien zwei Tote in einer Straße gefunden worden, teilte die Polizei mit. Bald darauf habe ein Lieferwagen versucht, drei Menschen zu überfahren. Die Opfer würden in Kliniken behandelt. Zudem sei in einer anderen Straße ein dritter Toter gefunden worden.

Die Tatorte sind über die ganze Stadt verteilt. Ein 31 Jahre alter Mann wurde wegen Mordverdachts festgenommen, wie die Behörde weiter mitteilte.

„Dies ist ein schrecklicher und tragischer Vorfall, bei dem drei Menschen ums Leben gekommen sind“, sagte Chief Constable Kate Meynell. Die Polizei vermute, dass alle Taten miteinander zusammenhängen. „Die Ermittlungen befinden sich noch in einem frühen Stadium, und ein Team von Ermittlern arbeitet daran, genau herauszufinden, was passiert ist“, sagte Meynell. „Wir bitten die Öffentlichkeit um Geduld, während die Untersuchungen andauern.“

Zuvor hatte die Polizei mitgeteilt, dass es in der mittelenglischen Stadt einen „andauernden schwerwiegenden Vorfall“ gebe, aber keine weiteren Details genannt. Mehrere Straßen im Stadtzentrum waren gesperrt, Straßenbahnen wurden gestoppt und Buslinien umgeleitet. Die Sperrungen würden noch einige Zeit andauern, sagte Meynell. dpa