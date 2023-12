Dutzende Tote nach schweren Unwettern in Südamerika – Video zeigt, wie Wind ein Flugzeug bewegt

Von: Julian Mayr

Argentinien und Uruguay werden von starken Winden und Regenfällen heimgesucht. Der Sturm fordert mindestens 17 Todesopfer, darunter auch Kinder.

Buenos Aires – Auf das politische Erdbeben der Präsidentschaftswahl Ende November folgten in Argentinien am dritten Adventswochenende heftige Unwetter. Ein Sturm mit Windgeschwindigkeiten bis zu 150 Kilometer pro Stunde und starke Regenfälle richteten vor allem an der Atlantikküste Argentiniens und Uruguays schwere Schäden an. Mindestens 17 Menschen sollen ums Leben gekommen sein.

Schwerer Sturm in Argentinien und Uruguay fordert mindestens 17 Todesopfer

In der rund 600 Kilometer südwestlich von Buenos Aires gelegenen Hafenstadt Bahia Blanca stürzte am Samstag (16. Dezember) das Dach einer Sporthalle ein. 13 Menschen starben bei dem Unglück und 14 weitere wurden verletzt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Der frisch gewählte Präsident Javier Milei drückte den Opfern „sein tiefstes Mitgefühl“ aus. Der Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Axel Kicillof, rief in der gesamten Provinz Buenos Aires den Notstand aus. In zahlreichen Städten und Gemeinden der Provinz blieben Schulen und Verwaltungen infolge des Unwetters geschlossen.

Argentinien (hier in Buenos Aires) und Uruguay wurden am dritten Adventswochenende von fatalen Unwettern heimgesucht. © Gustavo Garello/ap

Weitere Todesopfer waren in Coronel Rosales und Moreno zu beklagen, wie die Tageszeitung La Nación berichtete. Eine Person sei demnach ertrunken und eine 60-jährige Frau von herabstürzenden Ästen erschlagen worden. In Uruguay wurden laut Informationen von El Pais im besonders schwer getroffenen Bezirk Colonia ein achtjähriger Junge sowie ein junger Mann von umstürzenden Bäumen getötet.

Auf einer Party auf der Pferderennbahn von Buenos Aires wurden mindestens 15 Menschen verletzt, als eine Bühnenstruktur zusammenbrach und ein Zelt davonflog, wie La Nación unter Berufung auf die Rettungskräfte berichtete. Mehrere Menschen sind mit Brüchen und Schädel-Hirn-Traumata ins Krankenhaus gebracht worden. Im Großraum Buenos Aires waren vorübergehend 50.000 Haushalte ohne Strom.

Heftige Sturmböen setzen Flugzeug in Bewegung

An Flughäfen in der argentinischen Hauptstadt wurden am Sonntag (17. Dezember) zudem zahlreiche Flüge gestrichen. El Territorio berichtet von 120 ausgefallenen Flügen allein am Flughafen Jorge Newbery. Aufgrund der heftigen Winde kam es dort zu Schäden an der Infrastruktur und zum Herumfliegen von Gegenständen auf dem Flughafengelände.

Die Böen am Flughafen waren sogar so stark, dass sich ein stehendes Flugzeug der Fluglinie Aerolineas Argentinas in Bewegung setzte. Videoaufnahmen zeigen, wie die Boeing B737-76N infolge des Sturms ins Rollen gerät und sich um etwa 90 Grad dreht, während es eine Flugzeugtreppe rammt.

Für Montag gab der nationale meteorologische Dienst Argentiniens („Servicio Meteorológico Nacional“) für die Provinzen Catamarca, Córdoba, Santa Fe und Entre Ríos weitere Sturmwarnungen der Stufe orange heraus. Konkret wird Bürgern betroffener Gebiete empfohlen, sich in geschlossenen Räumlichkeiten aufzuhalten und von elektrischen Einrichtungen und kabelgebundenen Telefonen fernzubleiben. (jm/dpa)