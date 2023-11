Doppelte Schwangerschaft: Frau mit zwei Gebärmüttern gilt als medizinische Sensation

Von: Ana Wetherall-Grujic

Teilen

Zwei Gebärmütter, zwei Babys, eine Schwangere: Es ist eine medizinische Sensation, die die behandelnden Ärzte so noch nie gesehen haben.

Frankfurt – Kelsey Hatcher aus den USA bereitet sich auf eine äußerst seltene Weihnachtsüberraschung vor. Die dreifache Mutter ist wieder schwanger. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Auch die Tatsache, dass Hatcher voraussichtlich am 25. Dezember 2023 zwei Babys in Alabama, USA, zur Welt bringen wird, ist zunächst nicht besonders bemerkenswert. Die medizinische Besonderheit liegt darin, wo die Kinder heranwachsen: in zwei Uteri, jedoch im selben Bauch.

Zwei Babys in zwei Gebärmüttern haben Chance von „eins in einer Million“

Das Phänomen eines doppelten Uterus ist ungewöhnlich und die Gründe dafür sind laut Mayo Clinic noch unklar. Die Tatsache, dass eine Frau gleichzeitig in beiden Organen Kinder trägt, hat eine Wahrscheinlichkeit von „eins in einer Million“, so Richard Davis bei Good Morning America. Davis ist ein Experte für Perinatalmedizin und Geburtshilfe in Birmingham und betreut Hatcher.

Die beiden Mädchen werden voraussichtlich noch 2023 auf die Welt kommen – unklar ist aber, ob sie am selben Tag geboren werden. © IMAGO / Science Photo Library

Hatcher kam mit dem ungewöhnlichen Phänomen Uterus Didelphys zur Welt. Dies bedeutet, dass die US-Amerikanerin über zwei Gebärmütter verfügt. Laut der Cleveland Clinic ist ein doppelter Uterus eine angeborene Anomalie und gehört zu den Fehlbildungen des sogenannten Müller-Gangs. Das heißt, dass sich das Gewebe von Hatcher während ihrer fötalen Entwicklung nicht korrekt verbunden hat. Anstatt zu einer einzigen Gebärmutter zu verschmelzen, bildeten sich zwei separate Organe. Nur 0,3 Prozent der Bevölkerung besitzen eine doppelte Gebärmutter. Manche Betroffene haben auch zwei Vaginen und zwei Gebärmutterhälse.

Zwei Gebärmütter mit zwei Babys sind auch für Mediziner neue Erfahrung

Shweta Petal ist die Gynäkologin, die Hatcher betreut. Sie betrachtet Hatchers Babys als zweieiige Zwillinge. „Wahrscheinlich hat sie zweimal ovuliert und je ein Ei ist einen Eileiter hinuntergekomen“, sagt Petal über den Verlauf der außergewöhnlichen Schwangerschaft. Die Spermien seien in beide Gebärmütter aufgestiegen und die Befruchtung habe separat stattgefunden. Diese Art von Schwangerschaft sei definitiv „sehr, sehr selten“. Es gebe Gynäkologen, die in ihrer gesamten Laufbahn nie einen solchen Fall erleben, sagt Petal dem lokalen Sender WVTM. Immer häufiger werden in Deutschland hingegen Schwangerschaftsabbrüche.

Die Ärzte Davis und Petal sind beide Mitglieder des Teams, das Hatcher bis zur Geburt der ungewöhnlichen Zwillingsmädchen begleitet. Für das medizinische Team ist es ebenfalls eine neue Erfahrung: Kein Mitglied hat bisher eine Zwillingsgeburt in zwei separaten Gebärmüttern miterlebt. Immer häufiger ist hingegen, dass Arbeitgeber sich finanziell am Kinderwunsch ihrer Mitarbeiter beteiligen.

Zwei Gebärmütter sind für die Mutter von außen sichtbar

Die Geburt von Hatchers Babys ist für den 25. Dezember 2023 geplant. Andere Eltern fiebern ihren Neujahrsbabys entgegen. Es besteht die Chance, dass die Zwillingsmädchen durch zwei separate vaginale Geburten zur Welt gebracht werden könnten, wobei sie unterschiedliche Geburtstage haben könnten. „Sie könnten ein paar Minuten oder Tage getrennt geboren werden“, erklärt Petal. Bei Komplikationen könnten die Kinder jedoch auch durch einen Kaiserschnitt entbunden werden. Geburten sind nicht für jede Mutter der glücklichste Tag, wie Mutterberichte belegen.

Trotz der außergewöhnlichen und als riskant geltenden Schwangerschaft, verlief sie für Hatcher bisher ohne Probleme. „Ziemlich wild“ stellt für Hatcher jedoch eine sichtbare Konsequenz dieser Schwangerschaft dar. Wenn die werdende Mutter sich hinlegt, kann sie die beiden Schwangerschaften getrennt in ihrem Bauch sehen: eine Gebärmutter auf jeder Seite. Hatcher beschreibt es sogar als ein „Loch“. Dennoch wird dies ihre letzte Schwangerschaft sein. „Obwohl wir dankbar für diesen Segen sind, wird das definitiv das Ende sein“, verkündet Hatcher. (anwe)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Ana Wetherall-Grujić sorgfältig überprüft.