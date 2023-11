„Eine Herausforderung“: Netflix veröffentlicht eigene Spiele

Von: Henning Rosenstengel

Teilen

Netflixs ambitionierter Vorstoß ins Gaming: Trotz einer wachsenden Spielebibliothek bleibt die Nutzung durch Abonnenten gering.

Vor etwa zwei Jahren wagte sich der Streaming-Riese Netflix in den Gaming-Sektor. Trotz dieser Bemühungen zeigt sich, dass das Spieleangebot bei den Abonnenten bisher nicht besonders gut ankommt. Nur ein Prozent der Netflix-Kunden greift auf das Spieleangebot zu, wie NEXTG.tv berichtet.

Hintergrund und Strategie von Netflix im Gaming

Netflix hatte vor zwei Jahren den mutigen Schritt in den Gaming-Bereich angekündigt. Das Hauptziel dieses Vorstoßes war es, eine Basis für zukünftige Einnahmequellen zu schaffen. Insider-Intelligence-Analyst Ross Benes wurde von CNBC zitiert, dass je mehr potenzielle Einnahmequellen Netflix auf den Markt bringt, desto mehr können sie in zukünftigen Earnings Calls hervorheben. Zuletzt beschloss der Konzern, dass der DVD-Versand nach 25 Jahren eingestellt wird.

2021 hatte Netflix bereits betont, den Gaming-Bereich ernst zu nehmen und plante, Spiele als separate Apps für Mobiltelefone zu veröffentlichen. Die Idee dahinter war, die Abonnenten zwischen den Staffeln ihrer Lieblingsserien bei Laune zu halten. Trotz dieser Bemühungen zeigt sich, dass die Abonnenten bisher nur wenig Interesse an den Spielen zeigen.

Entwicklung und Herausforderungen von eigenen Spielen auf Netflix

Laut Netflix-Co-CEO Greg Peters war diese Entwicklung zu erwarten. Er verglich den Prozess mit einem Kleinkind, das zuerst krabbelt, dann läuft und schließlich rennt. Derzeit scheint Netflix jedoch noch im „Krabbel“-Stadium zu sein. Eine der größten Herausforderungen besteht darin, bestehende Abonnenten zum Herunterladen und Spielen von Mobilspielen zu bewegen. Daten des Videoanalyseunternehmens Conviva zeigen, dass mehr als drei Viertel aller Streamingdienst-Abonnements auf einem Fernsehbildschirm genutzt werden. Dies macht es für Netflix schwierig, seine mobile Spielebibliothek zu bewerben.

Nur 1% der Kunden des Streaming-Riesen nutzen Netflix-Gaming. © Fabian Sommer/dpa

Laut Daten von Apptopia wurden Netflix-Spiele im September weltweit 70,5 Millionen Mal heruntergeladen. Täglich spielten durchschnittlich 2,2 Millionen Nutzer ein oder mehrere Netflix-Spiele. Im Januar erreichte die tägliche Nutzerzahl mit 2,7 Millionen ihren Höhepunkt, fiel jedoch zwischen März und Juli wieder unter zwei Millionen. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass weniger als ein Prozent der insgesamt 247,15 Millionen Netflix-Abonnenten täglich ein Spiel von Netflix spielt. Trotz dieser Zahlen hat Netflix sein Spieleangebot im letzten Jahr von 24 auf 77 Spiele erweitert.

Neue Ansätze und Ideen für Gaming auf Netflix

Netflix hat begonnen, neue Spiele zu testen, die auf jedem Gerät gespielt werden können. Für Spiele auf dem Fernseher könnten Nutzer ihr Mobiltelefon als Controller verwenden oder eine separate Controller-App für iOS nutzen. Darüber hinaus plant Netflix, einige seiner beliebten Serien wie „Wednesday“, „Black Mirror“ und „Squid Game“ in mobile Spiele umzuwandeln.

In einer Telefonkonferenz betonte Co-CEO Peters, dass das Engagement im Gaming-Bereich das Kerngeschäft positiv beeinflusst. Mike Verdu, Netflix-Vizepräsident für Gaming, äußerte die Hoffnung, dass Gaming mit der Zeit zu einer natürlichen Art des Spielens wird, unabhängig vom Standort des Nutzers.

Während Netflix weiterhin in den Gaming-Bereich investiert und neue Strategien entwickelt, um seine Abonnenten zu erreichen, bleibt es eine Herausforderung, das Interesse der Nutzer zu wecken und sie zum Spielen zu bewegen. Es bleibt abzuwarten, wie sich dieser Sektor in den kommenden Jahren entwickeln wird. Netflix bietet uns nicht nur Unterhaltung, sondern auch Einblicke in Geschichten, die uns sonst verborgen geblieben wären. Ein solcher Fall ist die Geschichte von Maximilian S., besser bekannt als „Shiny Flakes“. Die Netflix-Doku führte zu einer erschreckenden Suche eines Nutzers auf der Plattform X, ehemals Twitter.