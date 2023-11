Wettlauf zum Mond: Dieses Mal geht es um mehr als eine Flagge

Der Mond. © Christian Grube/Imago

Die USA und China wollen Menschen auf den Mond bringen. Dieses Mal steht mehr auf dem Spiel als beim „space race“ im Kalten Krieg.

Beim modernen Wettlauf um den Mond steht etwas anderes auf dem Spiel als im Kalten Krieg zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten. Damals ging es bei dem Versuch, eine Flagge auf dem Mond zu platzieren, darum, die moralische und technologische Vorherrschaft eines politischen Systems zu sichern.

Dieses Motiv ist in der Rivalität zwischen den USA und China immer noch vorhanden, aber jetzt arbeiten beide Länder am Aufbau einer dauerhaften Präsenz auf dem Mond und im zislunaren Raum, dem Gebiet zwischen Mond und Erde. Und wer zuerst dort ist, könnte einen Präzedenzfall für die nächste Phase der Mondexpeditionen schaffen - wo Länder Ressourcen wie Wasser abbauen, Siedlungen errichten und wissenschaftliche Entdeckungen machen würden.

„Es wäre eine Art Angeberrecht für China“, sagte Bill Nelson, der Administrator der NASA, in einem Interview. „Es wäre ein Ritterschlag für sie. Und wir wollen natürlich nicht, dass das passiert.“

Die Spannungen kommen zu einer Zeit, in der mehrere Länder Raumfahrzeuge ohne Astronauten zum Mond fliegen und Koalitionen bilden, um dorthin zu gelangen. Im August gelang es Indien als erstem Land, ein unbemanntes Raumschiff in der Nähe des Südpols des Mondes, wo es Wasser in Form von Eis gibt, aufzusetzen. Dies geschah nach einem gescheiterten Versuch Russlands einige Tage zuvor. Auch Israel und Japan haben in letzter Zeit erfolglos versucht, Roboter-Raumfahrzeuge auf der Mondoberfläche zu landen.

China und die USA wollen Menschen auf dem Mond landen lassen

Wenn China die ersten Astronauten, auch Taikonauten genannt, auf dem Mond landen lässt, könnte es den Vorteil haben, „die Spielregeln für diese neue Ära der Erkundung festzulegen“, so Todd Harrison, ein nicht ansässiger leitender Mitarbeiter des Zentrums für strategische und internationale Studien.

„Wir wollen einen Präzedenzfall für den Abbau von Materialien auf dem Mond schaffen und festlegen, wie man Ansprüche auf Materialien und Eigentumsrechte erhebt“, sagte er. „Wir wollen das auf eine Weise tun, die mit unseren Werten und unserem Wirtschaftssystem vereinbar ist. Und wenn China zuerst dorthin kommt, werden sie einen Präzedenzfall schaffen, der auf ihren Werten und ihrem Wirtschaftssystem basiert.“



Chinas Raumfahrtprogramm hatte einen späten Start: Erst 2003, drei Jahrzehnte nachdem die Vereinigten Staaten das letzte Mal einen Menschen auf den Mond geschickt hatten, startete das Land einen Menschen ins All. Doch seither hat das Land eine langsame und stetige Reihe von Missionen durchgeführt, die China in die Spitzengruppe der Weltraummächte katapultiert haben, mit einer ständig bewohnten Raumstation in einer niedrigen Erdumlaufbahn und einer Roboterlandung auf dem Mars im Jahr 2021.



Der Mond war von besonderem Interesse. Nachdem China 2007 und 2010 eine Raumsonde in eine Mondumlaufbahn geschickt hatte, landete es 2013 die Raumsonde Chang‘e-3 und war damit nach den USA und der Sowjetunion die erste Nation, die auf der Mondoberfläche weich landete. Anfang 2019 war China das erste Land, das ein Raumschiff auf der Rückseite des Mondes landete. Und 2020 brachte es Proben von der Mondoberfläche zurück, eine weitere beeindruckende Demonstration seiner wachsenden Fähigkeiten und Ambitionen.



China hat drei Raumfahrzeuge auf der Mondoberfläche gelandet

China hat in diesem Jahrhundert bereits dreimal erfolgreich Raumfahrzeuge auf der Mondoberfläche gelandet, während die Vereinigten Staaten seit Apollo 17, der letzten Apollo-Mission, im Jahr 1972 nicht mehr auf dem Mond gelandet sind.



„Die Chinesen wissen, dass sie allein dadurch, dass sie es geschafft haben, nicht zum Sieger im laufenden, erneuten Wettbewerb im Weltraum werden“, sagte Dean Cheng, ein leitender Berater des China-Programms am U.S. Institute of Peace. „Was China jedoch zu tun scheint, ist deutlich zu machen, dass es ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Akteur bei der Festlegung der Normen und Standards für künftige Weltraumaktivitäten im zislunaren Raum sein wird.



Heute geht es nicht mehr um einen Wettlauf zum Mond. Es ist ein Wettlauf um den Wettlauf. Es geht darum, wie man dorthin kommt, welche Partnerschaften man eingeht, um dorthin zu gelangen, und welche Präzedenzfälle man schafft. Das ist etwas anderes als in den 60er Jahren, als es darum ging, eine Flagge zu hissen. Heute ist es komplizierter, und es steht mehr auf dem Spiel.

Um dem entgegenzuwirken, haben die Vereinigten Staaten eine internationale Koalition für ihre Mondkampagne aufgebaut, indem sie das Artemis-Abkommen entwickelt haben, einen rechtlichen Rahmen, der Regeln für die friedliche Nutzung des Weltraums aufstellt und das Verhalten auf der Mondoberfläche regeln soll.



Bislang haben 31 Länder das Abkommen unterzeichnet, das die ehrgeizigste internationale Weltraumpolitik seit dem Weltraumvertrag von 1967 darstellt. Im Rahmen des Artemis-Abkommens wären die Länder, die den Mond erforschen, beispielsweise verpflichtet, wissenschaftliche Forschungsergebnisse auszutauschen und offen und transparent darüber zu informieren, wo sie tätig sind und was sie tun. In den letzten Jahren hat sich die NASA - nach Erfolgen wie dem James-Webb-Weltraumteleskop und der Wiederaufnahme der bemannten Raumfahrt von amerikanischem Boden aus - zu einem diplomatischen Machtinstrument entwickelt, das das Weiße Haus unbedingt nutzen möchte.



Der Weltraum als außenpolitisches Werkzeug gegen Chinas Aggressivität

„Wenn wir jetzt ins Ausland gehen, wollen die Leute uns im Allgemeinen sehen“, sagte Nelson. In seinen Gesprächen mit dem nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan wurde Nelson klar, dass Sullivan „versteht, dass der Weltraum eines seiner außenpolitischen Werkzeuge sein könnte“. Und das würde helfen, sagte er, „als Bollwerk gegen den Expansionismus und die Aggressivität Chinas“.



Kurz vor Indiens erfolgreicher Mondlandung hat das Land das Abkommen unterzeichnet. China gehört jedoch nicht zu den Unterzeichnern, und der NASA ist eine Zusammenarbeit mit China bei Weltraummissionen aus Sorge vor Technologiediebstahl durch China praktisch untersagt.



„Heute geht es nicht mehr um einen Wettlauf zum Mond“, sagte Harrison vom CSIS. „Es ist ein Wettlauf um den Wettlauf. Es geht darum, wie man dorthin kommt, welche Partnerschaften man eingeht, um dorthin zu gelangen, und welche Präzedenzfälle man schafft. Das ist etwas anderes als in den 60er Jahren, als es darum ging, eine Flagge zu hissen. Heute ist es komplizierter, und es steht mehr auf dem Spiel.“

China und die USA wollen am Mond-Südpol Siedlungen bauen

Sowohl China als auch die Vereinigten Staaten streben den Bau von Siedlungen am Südpol des Mondes an, wo es in den ständig beschatteten Kratern Wasser in Form von Eis gibt. Während kein Land auf dem Mond Souveränität beanspruchen kann, könnte China sagen: „Wir beanspruchen kein Territorium, aber hier ist eine Sperrzone, in der niemand innerhalb von so vielen Meilen landen darf“, so Harrison. „Das wäre eine Erweiterung dessen, was sie im Südchinesischen Meer getan haben, nämlich Inseln aus Sand zu errichten und dann eine Sperrzone zu beanspruchen.“

2019 drängte Vizepräsident Mike Pence die NASA, seinen ehrgeizigen Zeitplan für die Mondlandung im Jahr 2024 einzuhalten, und zwar „mit allen Mitteln“, um China zu schlagen, das seiner Meinung nach versucht, „die strategische Vormachtstellung auf dem Mond einzunehmen und die führende Raumfahrtnation der Welt zu werden.“ Diese Frist wird nicht eingehalten werden. Aber die NASA hat einige Fortschritte gemacht.



Ende letzten Jahres schloss die NASA die Mission Artemis I erfolgreich ab, die erste im Rahmen ihrer erneuten Bemühungen um den Mond, bei der die Orion-Besatzungskapsel ohne eine Person an Bord auf eine Reise um den Mond geschickt wurde. Ende nächsten Jahres oder Anfang 2025 soll die Mission Artemis II durchgeführt werden, bei der die Orion erneut den Mond umrunden soll, diesmal mit einer vierköpfigen Besatzung: drei NASA-Astronauten - Christina Koch, Victor Glover und Reid Wiseman - sowie der kanadische Astronaut Jeremy Hansen.

Nächste US-Mondlandung: Zeitplan ist ungewiss

Der Zeitplan für eine menschliche Landung, bekannt als Artemis III, ist jedoch ungewiss. Die NASA verlässt sich darauf, dass SpaceX seine Starship-Rakete und sein Raumschiff einsetzt, um Astronauten zur und von der Mondoberfläche zu befördern. Das Fahrzeug ist jedoch nur einmal, im April, geflogen und musste zerstört werden, als es einige Minuten nach dem Flug außer Kontrolle geriet. Vor kurzem hat die Federal Aviation Administration ihre Untersuchung abgeschlossen, wartet aber noch auf eine separate Untersuchung des U.S. Fish and Wildlife Service über die Umweltauswirkungen der Starts, bevor sie SpaceX eine Startlizenz erteilt.

SpaceX drängt die Aufsichtsbehörden zu einem schnelleren Vorgehen, da das Unternehmen Starship viele Male starten muss, einschließlich einer unbemannten Testmission zum Mond, um der NASA zu beweisen, dass das Fahrzeug sicher und zuverlässig genug für die bemannte Raumfahrt ist. SpaceX beabsichtigt außerdem, Starship vor dem Flug zum Mond in einer niedrigen Erdumlaufbahn aufzutanken - eine anspruchsvolle Aufgabe, die bisher noch nicht durchgeführt wurde und eine Flotte von Tankraumschiffen erfordern würde.

Vor einem Unterausschuss des Senats sagte William Gerstenmaier, Vizepräsident für Bau und Flugzuverlässigkeit bei SpaceX und ehemaliger hoher NASA-Beamter, dass wir, wenn die Verzögerungen andauern, „letztendlich unseren Vorsprung verlieren und China vor uns auf dem Mond landen wird“.



Kürzlich bezeichnete der Generalinspektor der NASA die Rückkehr zum Mond als die größte Herausforderung für die Raumfahrtbehörde. „NASA-Beamte sind besorgt, dass die technischen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit SpaceX‘s Starship ... die Mission, die derzeit für Dezember 2025 geplant ist, auf irgendwann im Jahr 2026 verschieben werden“, so der IG in einem Bericht. „Das Ausmaß der Verzögerungen wird davon abhängen, wann SpaceX die Flugtests wieder aufnehmen kann.“



Nasa hat zwei Robotermissionen zum Mond geplant

Die NASA hat jedoch für die nächsten Monate zwei Robotermissionen zum Mond geplant. Bei der ersten Mission würde Astrobotic, ein in Pittsburgh ansässiges Unternehmen, seinen Lander Peregrine zum Mond schicken, der in den frühen Morgenstunden des Heiligen Abends starten soll. Sie würde eine Reihe von wissenschaftlichen Instrumenten und andere Nutzlasten aus sechs Ländern an Bord haben. Bei Erfolg wäre es das erste kommerzielle Raumfahrzeug, das auf der Mondoberfläche landet, und das erste der Vereinigten Staaten seit dem Apollo-Programm.



Es würde von Intuitive Machines, einem in Houston ansässigen Unternehmen, gefolgt werden, das beabsichtigt, sein unbemanntes Landegerät im Januar zu fliegen.



Aber China steht nicht still. Im nächsten Jahr soll die Mission Chang‘e-6 starten, die erneut die Rückseite des Mondes besuchen soll, um Proben zu sammeln und zur Erde zurückzubringen. Die Mission Chang‘e-7 soll 2026 in der Nähe des Südpols des Mondes landen und Teil der Bemühungen sein, eine Siedlung zu errichten, die China die Internationale Mondforschungsstation nennt.

Zum Autor Christian Davenport berichtet über die NASA und die Raumfahrtindustrie für die Finanzredaktion der Washington Post.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 14. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.