Eisige Abenteuer am Ende der Welt: Expeditions-Kreuzfahrt in die Antarktis

Von: Kai Struthoff

Eisige Abenteuer am Ende der Welt - bei einem Urlaub der etwas anderen Art kann man die Schönheit der antarktischen Gewässer erkunden.

Gaaaanz langsam schiebt sich die SH Vega in die eisige Meerenge des „Gullet“. Haushoch ragen schroffe Felswände neben dem Schiff auf. Auf der Brücke herrscht Totenstille. Gespannt verfolgen Dutzende Passagiere das gewagte Manöver. „Starboard 10“, ordnet Kapitän Roman Obrist an. „Wir versuchen es auf der Ostseite“.

Mit präzisen Bewegungen korrigiert der Steuermann den Kurs. Leise knirschend schiebt sich der aquamarin-farbene Rumpf des Expeditionskreuzfahrtschiffes mit 0,5 Knoten Geschwindigkeit zwischen den Eisschollen und -bergen in die schmale Wasserstraße im Norden der Antarktischen Halbinsel.

Nur die erfahrensten Kapitäne mit einem speziellen „Polarwater-Certificate“ wagen diese Passage am Ende der Welt. „Die Wetter- und auch die Eissituation ändern sich ständig“, sagt Kapitän Obrist. Wenn Eis den Kanal blockiert, sitzt das Schiff fest. Doch die Vega kommt durch. „Wir fahren immer wieder an Orte, wo wir noch nie waren, und probieren es einfach aus“, schmunzelt Roman Obrist. Deshalb lautet das Motto der Kreuzfahrtveranstalters Swan Hellenic: „See what others don’t.“

Die SH Vega, eines von drei Schiffen der noch jungen Swan Hellenic-Flotte, ist für solche nautischen Meisterstücke gebaut. Erst vor einem Jahr ist das 113 Meter lange Kreuzfahrtschiff mit 76 Kabinen für maximal 152 Gäste in Helsinki vom Stapel gelaufen. Mit ihrer Eisklasse PC 5 ist die Vega nur eine Stufe unter einem Eisbrecher angesiedelt und kann selbst unzugängliche Passagen wie den „Gullet“ wagen.

Auf der Abenteuer-Kreuzfahrt durch die Antarktis bekommen die Urlauber einiges zu sehen. © Benn Berkeley/Swan Hellenic/NH

Antarktis-Kreuzfahrt: Start in Feuerland

In Ushuaia in Feuerland, der südlichsten Stadt der Welt, hat die Reise der SH Vega begonnen. Bevor der erste Eisberg vor dem Bug des Schiffes auftauchte, gilt es die Drake-Straße – das sturmgepeitschte Seegebiet zwischen Kap Horn und der Antarktischen Halbinsel – zu passieren. „Shake the Drake“ nennen die Seeleute die turbulente Überfahrt. Bis zu neun Meter hohe Wellen und Windstärke 8 schütteln das Schiff auf diesem eisigen Ritt. Als die Vega den 66 Breitengrad überquert, steigen Neptun und sein Gefolge aus dem eisigen Meer und lassen die Passagiere bei der Polarkreistaufe einen Fisch als Tribut an die See küssen.

Nur 85 Reisende und rund 100 Besatzungsmitglieder sind bei dieser Reise an Bord. Viele Amerikaner, einige Brasilianer, eine paar Russen, Holländer, Schweizer und nur wenige Deutsche. Die Bordsprache ist Englisch. Jeden Tag stehen Vorträge des Expeditionsteams auf dem Programm. Es sind erfahrene Abenteuer und Naturkundler, die anschaulich über Wale, Pinguine, Vögel, die Historie des 7. Kontinents und seine Helden, wie die Polarforscher Sir Ernest Shackleton oder Roald Amundsen, berichten. Der Leiter des Expeditionsteams, Antony „AJ“ Jinman, gehört zu den ganz wenigen Menschen weltweit, die beide Pole der Erde auf Skiern erreicht haben.

Vor acht Jahren hat er zum ersten Mal auf einem Kreuzfahrtschiff angeheuert. „Das ist der beste Job der Welt“, sagt AJ. „Hier kann ich wählen, wohin ich gehen will, weg von den ausgetretenen Pfaden“. Als Expeditionsleiter erarbeitet er gemeinsam mit dem Kapitän je nach Wetterlage die genaue Route und umschifft dabei Stürme und Hindernisse. Jedes Ziel ist eine neue Überraschung für die Passagiere an Bord.

Abenteuer-Kreuzfahrt durch die Antarktis - Erstes Ziel nach drei Tagen ist Stonington Island

Nach drei stürmischen Tagen auf See erreicht die Vega ihr erstes Ziel: Stonington Island – „beyond the Antarctic Circle“ – wie das Motto der Reise heißt. Eingepackt in dicke Parkas, Regenhosen, Gummistiefel und Rettungswesten wagen die Passagiere den Schritt auf die schwankenden Zodiac-Boote. Gischt spritzt auf und der schwarze Bug der wendigen Schlauchboote hebt sich aus dem Wasser, wenn die Skipper am Außenborder Gas geben.

Bizarre Eisformationen in unterschiedlichsten Blautönen ziehen vorbei. Auf Eisschollen dösen Robben vor sich hin. Ein Seeleopard reißt gähnend das Maul auf. Seine scharfen Zähne können so manchem Pinguin zum Verhängnis werden. Sogar Wale tauchen prustend aus den eisigen Tiefen auf und zeigen den Zodiac-Fahrern die Fluke.

Dabei achtet das Expeditionsteam peinlich genau darauf, dass die Tiere möglichst unbehelligt bleiben und nichts verunreinigt wird. Es gelten die strengen Vorgaben der International Association of Antarctica Tour Operators, kurz IAATO, die einen sicheren, verantwortungsbewussten und umweltverträglichen Tourismus in der Antarktis garantieren sollen. Durch die Brandung watend, über schroffes Geröll, geht es von den Zodiacs an Land: In Stonington Island stehen verlassene Hütten und künden vom einsamen Leben der Polarforscher im vergangenen Jahrhundert.

Im Laufe der Reise steuert die Vega noch weitere entlegene Ort mit abenteuerlichen Namen an: Red Rock Ridgde, Horseshoe Island, Walker Bay oder Skontrop Cove. An manche dieser Strände hat vielleicht noch nie ein Mensch seinen Fuß gesetzt. Walskelette und andere Knochen im Sand sind Relikte des darwinistischen Kampfes, der sich im ewigen Eis abspielt.

Am Beascochea Bay gab es für die Urlauber auf der Antarktis-Kreuzfahrt viele Tiere zu entdecken. © Benn Berkeley/Swan Hellenic/NH

See-Elefanten, Pinguine und Co. - Kreuzfahrer bekommen einiges zu sehen

See-Elefanten wuchten ihre gewaltigen Leiber schnaufend aus dem Wasser, alles aufmerksam beäugt von Scharen von Pinguinen, die munter durch den Schnee watscheln. In Port Lockroy besucht die SH Vega das südlichste Postamt der Welt. Vier Wissenschaftlerinnen verbringen den Sommer in der früheren britischen Polarstation, studieren die Pinguin-Population – und stempeln im kleinen Andenkenladen auch Postkarten ab.

Nach den Landgängen kehren die Passagiere durchgefroren und zuweilen durchnässt zurück zur Vega. Die ganz Hartgesottenen wagen danach noch den „Polar-Plunge“, den Sprung von Bord ins knapp über Null Grad kalte Eiswasser. Die anderen steigen lieber in den geheizten Whirlpool oder in das kleine Schwimmbad an Deck.

Obwohl die SH Vega auf ihrer Fahrt fern ab der Zivilisation unterwegs ist, wird an Bord ein 5-Sterne-Service geboten. „Bei Antarktis-Kreuzfahren kommt es allein auf die Logistik und gute Organisation an“, sagt Hotelchef Oliver, der aus Kalkutta stammt. Sein Küchenchef Eddy aus Goa kann mit seinem Team aus 15 Köchen bis zu 1000 Gerichte täglich bereiten. Alle Menüs sind minutiös im Voraus geplant.

In Ushuaia werden frische Waren an Bord genommen, um zwölf Tage auf hoher See zu überstehen. Die Speisen sind so international wie die Crew: Mal gibt es indisches Curry, mal Bouillabaisse mit frischem Fisch und Muscheln aus Ushuaia. Und an sonnigen Tagen wird zwischen den Eisbergen auf dem Achterdeck gegrillt. Die Abende auf der Vega klingen an der Bar in der Observation-Lounge – dem Wohnzimmer der Vega – aus. Expeditionsteam und Schiffsoffiziere mischen sich unter die Passagiere. Es herrscht eine familiäre Atmosphäre. Barkeeper Francis mixt Drinks. An Bord ist alles inklusive. Leise spielt Angela am Piano Songs von Sinatra oder Billy Joel. Sonst gibt es kein Unterhaltungsprogramm. Doch wer braucht das schon, wenn vor den Panorama-Fenstern Eisberge vorbeiziehen, Wale blasen und Albatrosse im Wind ihre Kreise ziehen?

Reise-Infos Die beschriebene 13-tägige Reise „Beyond the Antarctic Circle“ auf der SH Vega kostet ab 13.500 Euro pro Person in der Zwei-Bett-Kabine inklusive Flug via Buenos Aires mit einer Übernachtung in einem Luxushotel und Weiterflug nach Ushuaia in Feuerland. Die britische Reederei Swan Hellenic bewirbt ihre in Helsinki gebaute Flotte, die neben der SH Vega noch die baugleiche SH Minerva und die etwas größere SH Diana umfasst, mit skandinavischem Design, weitläufigen Decks, Kabinen mit großen Balkonen, hervorragenden Lektoren und Gastrednern sowie einem All-Inclusive-Konzept. Swan Hellenic setzt auf Eleganz im 5-Sterne-Bereich. Die SH Vega hat einen diesel-elektrischen 5-Megawattantrieb. Für einen Hybridantrieb können Batterien eingebaut werden. Das Schiff ist zum Schutz der Tierwelt besonders leise. Alle Abwässer werden im schiffseigenen Klärwerk aufbereitet. Es wird kein Schweröl verwendet, Papier, Plastik und andere Abfälle werden vermieden. Bis zu 40 Tagen kann die Vega autark auf hoher See sein und dadurch besonders entlegene Ziele ansteuern. Die Bordsprache ist Englisch, es sind allerdings auch deutsch-sprechende Reiseleiter an Bord. Im Sommer ist die SH Vega rund um Afrika unterwegs, für den europäischen Winter sind weitere Reisen in die Antarktis vorgesehen.