User ekeln sich vor Video: Frau verspeist lebendige Taranteln – „schluck‘s halt runter“

Von: Nico Reiter

Eine TikTokerin teilt ihren Nachmittags-Snack. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, wenn nicht lebendige Spinnen auf dem Speiseplan stehen würden.

Kassel – Ein Video zeigt eine Frau, die genüsslich einen Snack isst. Aber statt Chips oder Schokolade beißt die Dame in eine lebendige Spinne. Hinter dem Video steckt die kambodschanische TikTokerin, die sich im Video nur als „Miss Salt and Chili“ vorstellt. Ihr Gimmick sind „Mukbang-Videos“. Mukbang bezeichnet einen Video-Trend, bei dem die gezeigten Personen große Mengen von Essen vor der Kamera verspeisen. Im Gegensatz zu anderen TikTokern, die Fast Food essen, hat sie einen besonderen Geschmack. Miss Salt and Chili isst lebendige Spinnen.

Virales Video zeigt, wie Frau lebendige Taranteln isst

Eine Spinnenphobie hat sie auf keinen Fall. Ein virales Video zeigt, wie die TikTokerin in eine sich bewegende Tarantel beißt. Passend zu ihrem Namen taucht sie die Spinnen in Salz und Chili. „Angst vor Spinnen? Schluck‘s halt runter“, schreibt der Nutzer, der das Video entdeckt und auf X hochgeladen hat, über den Post.

Die X-Nutzer zeigen sich bestürzt: „Ist diese Frau eine Kandidatin beim Dschungelcamp? So hungrig kann ich gar nicht sein, solch ein Tier lebendig zu essen.“ Ein weiterer Kommentar stimmt zu: „Ich glaube, ich würde eher verhungern, bevor ich sowas esse.“ „Sie spinnt“, schließt ein anderer User.

Aber das ist nicht das einzige Video, in dem sie Spinnen als Snack isst. „Früher habe ich sie gekocht und gegessen, aber jetzt esse ich sie am liebsten frisch“, sagt die TikTokerin in einem weiteren Video und hält eine lebendige Tarantel in die Kamera. Sie stupst sie an, um zu zeigen, dass sich die Spinne bewegt. „Jetzt nehme ich sie und tauche sie in Salz und Chili Soße“. Die Spinne versucht aus dem Topf mit Soße zu entwischen, doch sie wird festgehalten.

TikTokerin Miss Salt and Chili isst lebendige Spinnen © Screenshot tiktok: @kimjhon1212

Gebratene Spinnen als kambodschanische Delikatesse

Gebratene Spinnen gelten in einigen Regionen Kambodschas als Delikatesse. Diese werden mit Gewürzen und Knoblauch in Öl angebraten, bis die Beine knusprig sind. Das Fleisch soll wie eine Mischung aus Hühnchen und Kabeljau schmecken. Besonders beliebt ist der Snack in der Stadt Skuon. Dort werden die Spinnen als Attraktion für Touristen angeboten.

In der Regel sind die Spinnen beim Verzehr also bereits tot. Die TikTokerin nennt den Geschmack als Grund, warum sie die Tiere lebendig ist. „Der Geschmack ist ein ganz anderer, je nachdem, ob sie gekocht oder frisch sind.“ Da die Spinnen bereits für den Verzehr vorbereitet wurden, können sie die TikTokerin nicht verletzen. Ob sie wirklich besser schmecken oder, ob die TikTokerin sie nur für Klicks lebendig isst, sei dahingestellt. Nicht nur Taranteln, aber auch Vogelspinnen und andere Tiere werden gegessen. So gab es beispielsweise deine Debatte, ob Heuschrecken koscher sind.