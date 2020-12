Ladesäulen-Irrsinn: Paar im Porsche Taycan braucht neun Stunden für 210 Kilometer

Ein britisches Paar hat mit seinem Porsche Taycan 4S einen schlimmen Tag auf der Straße verbracht. Für die 210 Kilometer nach Hause waren die beiden neun Stunden unterwegs. Probleme mit der E-Mobilität gibt es auch in Deutschland.

Kent (Großbritannien) – Ein Ehepaar aus der Grafschaft Kent im Südosten Englands musste jüngst eine unglaubliche Irrfahrt in seinem Porsche* Taycan 4S erleben. Eigentlich wollten sich Linda Barnes und ihr Mann mit ihrem neu gekauften Elektroauto lediglich auf den Heimweg aus dem 210 Kilometer entfernten Bournemouth machen. Doch die Reise aus dem für seine Strände berühmten Urlaubsort an der Südküste Großbritanniens entpuppte sich als blanker Horror. Als die beiden losfuhren, zeigte das Elektrofahrzeug allerdings nur noch 72 Kilometer Restreichweite an. Ein Fakt, bei dem sich die Eheleute aber nichts dachten – bis sie für die sonst vielleicht etwas mehr als zweistündige Fahrt letzten Endes geschlagene neun (!) Stunden brauchten.

Linda Barnes sagt, sie wisse jetzt, warum die meisten Fahrer ihre Autos über Nacht zu Hause aufladen und das öffentliche Netzwerk meiden würden: „Unser Porsche Taycan ist wirklich schön zu fahren und Elektroautos sind die Zukunft. Aber jemand muss die Ladeinfrastruktur in den Griff bekommen." In diesem Punkt wird ihr auch aus Deutschland beigepflichtet: „Die Lademöglichkeiten der vielen neuen E-Autos sind der Schlüssel zum Erfolg der Elektromobilität", betont Hildegard Müller, die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA): „Um das staatlich vorgesehene Ziel zu erreichen, wären 2.000 neue öffentliche Ladepunkte pro Woche nötig. Aktuell werden aber nur rund 200 dieser neuen Ladestationen installiert."