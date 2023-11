„Starship“ explodiert nach dem Start – SpaceX mit positivem Fazit, FAA will ermitteln

Von: Tanja Banner

Die größte Rakete der Welt, das „Starship“ von SpaceX, ist wieder gestartet – und erneut explodiert. Auch Nasa-Verantwortliche wurden Zeuge der Explosion.

Das „Starship“ von SpaceX, die weltgrößte Rakete, ist am 18. November 2023 zum zweiten Mal gestartet.

Kurz nach der Trennung der beiden Raketenstufen explodierte die erste Stufe, der Booster namens „Super Heavy“.

Die zweite Raketenstufe, das Raumschiff „Starship“ schien noch eine Weile unterwegs zu sein, dann verlor SpaceX den Kontakt. Offenbar wurde das „Starship“ im Flug von Selbstzerstörungsmechanismus gesprengt.

Update vom Sonntag, 19. November 2023, 15.30 Uhr: Egal, wie positiv der Testflug des „Starship“ für SpaceX verlaufen ist – am Ende gab es eine Explosion und das muss untersucht werden. Auf X teilt die Flugaufsichtsbehörde FAA deshalb mit: Beim „Starship“-Start habe es „ein Missgeschick“ gegeben. „Die Anomalie führte zu einem Verlust des Fahrzeugs. Es wurden keine Verletzungen oder Schäden an öffentlichem Eigentum gemeldet.“ Die FAA werde die von SpaceX geleitete Untersuchung des Vorfals überwachen, um sicherzustellen, dass SpaceX seinen von der FAA genehmigten Plan zur Untersuchung des Vorfalls und andere behördliche Vorschriften einhält“.

Auch nach dem ersten „Starship“-Testflug, der in einer Explosion endete, wurde die FAA tätig und untersuchte den Vorfall. Tatsächlich hatte SpaceX erst kurze Zeit vor dem zweiten Testflug die Lizenz dafür erhalten.

„Starship“-Start endet in einer Explosion – SpaceX zieht positives Fazit

Update vom Samstag, 18. November 2023, 16.40 Uhr: SpaceX selbst zieht auch ein eher positives Fazit auf X: „Bei einem Test wie diesem kommt der Erfolg von dem, was wir lernen, und der heutige Test wird uns helfen, die Zuverlässigkeit von Starship zu verbessern, da SpaceX danach strebt, das Leben auf mehreren Planeten zu ermöglichen“, heißt es auf der Plattform von SpaceX-Gründer Elon Musk.

Das „Starship“ von SpaceX hebt am 18. November 2023 ab. Der zweite Testflug endet mit einer Explosion. © Eric Gay/dpa

Update vom Samstag, 18. November 2023, 15.05 Uhr: Auch von der Nasa wurde der SpaceX-Raketenstart genau beobachtet. Nasa-Chef Bill Nelson gratulierte anschließend auf X: „Herzlichen Glückwunsch an die Teams, die bei den heutigen Flugtests Fortschritte gemacht haben. Die Raumfahrt ist ein kühnes Abenteuer, das Einsatzbereitschaft und kühne Innovation erfordert. Der heutige Test ist eine Gelegenheit, zu lernen - und dann wieder zu fliegen. Gemeinsam werden Nasa und SpaceX die Menschheit zum Mond, Mars und darüber hinaus bringen.“

Und auch Jim Free, bei der Nasa gerade erst zum stellvertretenden Administrator in Washington D.C. ernannt, ist auf X positiv gestimmt. Er schreibt zum „Starship“-Start: „Jeder Test ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur ersten Frau auf dem Mond mit dem Artemis-Raumschiffsystem für Menschen. Wir freuen uns darauf, zu sehen, was wir aus diesem Test lernen können, der uns dem nächsten Meilenstein näher bringt.“

Die Mega-Rakete „Starship“ von SpaceX durchbricht die Schallmauer, als sie am 18. November 2023 zu einem Testflug startet. © dpa/AP/Eric Gay

„Starship“ von SpaceX ist wieder bei einem Testflug explodiert

Update vom Samstag, 18. November 2023, 14.24 Uhr: Aus der Perspektive von SpaceX dürfte der zweite Testflug des „Starships“ ein Erfolg gewesen sein. Immerhin hat man es bis zum „Hot Staging“ geschafft und konnte zu diesem neuen Vorgang sicherlich viele Daten sammeln. Das war das Ziel des Testflugs gewesen.

Update vom Samstag, 18. November 2023, 14.17 Uhr: Offenbar wurde das „Starship“-Raumschiff, also die zweite Raketenstufe vom „Flight Termination System“ gesprengt. Deshalb kann es keinen Kontakt mehr geben.

Update vom Samstag, 18. November 2023, 14.15 Uhr: SpaceX hat keinen Kontakt zum „Starship“ und vermutet, dass das Raumschiff verloren ist. Details sind noch nicht bekannt.

„Starship“-Start: Booster ist explodiert, Kontakt zum Raumschiff verloren

Update vom Samstag, 18. November 2023, 14.13 Uhr: Derzeit gibt es kein Signal vom „Starship“, das war aber erwartet worden. SpaceX versucht, über das firmeneigene „Starlink“-Netz Kontakt zum Raumschiff zu bekommen.

Update vom Samstag, 18. November 2023, 14.08 Uhr: Während der Booster eben explodiert ist, ist die zweite Raketenstufe noch unterwegs. Das „Starship“ fliegt weiter und alles ist „nominal“, wie es bei SpaceX heißt.

Da war noch alles in Ordnung: Das „Starship“ von SpaceX hob am 18. November 2023 zum zweiten Testflug ab. Nachdem sich die beiden Raketenstufen voneinander getrennt hatten, explodierte der Booster (erste Stufe). Etwas später soll sich das „Starship“ (zweite Stufe) automatisch zerstört haben, wie SpaceX vermutet. © dpa/AP/Eric Gay

Update vom Samstag, 18. November 2023, 14.06 Uhr: Die beiden Raketenstufen haben sich erfolgreich getrennt. Jetzt ist der Booster allerdings explodiert

Update vom Samstag, 18. November 2023, 14.04 Uhr: Die Rakete ist gestartet, bisher sieht alles gut aus.

SpaceX-Rakete „Starship“ ist unterwegs

Update vom Samstag, 18. November 2023, 14.02 Uhr: Countdown läuft!

Update vom Samstag, 18. November 2023, 14.00 Uhr: Offenbar arbeitet man bei SpaceX an einem kleinen Problem mit der Rakete. Noch ist es möglich, dass die Rakete heute im Startfenster startet.

Update vom Samstag, 18. November 2023, 13.59 Uhr: Jetzt wurde der Countdown doch angehalten.

Update vom Samstag, 18. November 2023, 13.58 Uhr: Bisher muss der Countdown nicht angehalten werden, heißt es bei SpaceX. Der Start rückt näher...

Update vom Samstag, 18. November 2023, 13.56 Uhr: In weniger als vier Minuten könnte es soweit sein, dann soll das „Starship“ starten.

Update vom Samstag, 18. November 2023, 13.52 Uhr: Gelingt die Entwicklung des „Starships“, soll die Rakete mit dem Raumschiff künftig sowohl Menschen als auch Fracht transportieren können. Hintergrund ist Elon Musks Vision, eines Tages den Mars zu kolonisieren. Vorher soll das „Starship“ jedoch zum Mond fliegen und im Auftrag der Nasa die nächsten Menschen dorthin befördern.

Doch zurück zum aktuellen Testflug: Bisher ist das „Starship“ noch nie im Erdorbit geflogen und auch heute soll das nicht der Fall sein. Im besten Fall wird die Rakete knapp eine Erdumrundung machen und bei Hawaii wassern. Dabei wird die Rakete den Erdorbit absichtlich knapp verfehlen.

„Starship“-Landung im Zeitplan von SpaceX:

00:00:00 Start 00:00:52 Max Q (mechanische Spitzenbelastung für die Rakete) 00:02:39 Booster MECO (die meisten Triebwerke des Boosters schalten ab) 00:02:41\t Hot-staging (die Triebwerke der zweiten Raketenstufe starten, die erste Raketenstufe trennt sich ab) 00:02:53\t Booster boostback burn startup (der Booster startet einige Triebwerke, um sich auf die Landung vorzubereiten) 00:03:47 Booster boostback burn shutdown (die Triebwerke des Boosters schalten ab) 00:06:30\t Booster landing burn startup (der Booster startet die Triebwerke, um sich für die Landung in Position zu bringen) 00:06:48\t Booster landing burn shutdown (die Booster-Triebwerke schalten ab) 00:08:33\t Starship engine cutoff (die Triebwerke der zweiten Raketenstufe, des Raumschiffs Starship schalten ab) 01:17:21\t Starship tritt wieder in die Erdatmosphäre ein 01:28:43\t Starship reduziert die Geschwindigkeit bis es nicht mehr über Schallgeschwindigkeit ist 01:30:00\t Geplante Landung im Ozean bei Hawaii Quelle: SpaceX

Größte Rakete der Welt soll heute starten

Update vom Samstag, 18. November 2023, 13.46 Uhr: Offenbar plant SpaceX, das „Starship“ direkt um 14 Uhr zu starten. Darauf deutet zumindest der Countdown im Liveticker hin. Es ist aber immer möglich, dass der Countdown angehalten wird, um noch kurzfristig auftretende Probleme zu lösen.

Update vom Samstag, 18. November 2023, 13.42 Uhr: Auf X betont SpaceX, dass das wichtigste heute sei, Daten zu sammeln, um das „Starship“ weiterzuentwickeln. Der Start zieht auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit auf sich: Ein Flugzeug, mit dem die US-Raumfahrtorganisation Nasa Raketenstarts beobachtet, soll bereits auf dem Weg sein. Kein Wunder: Die Nasa will das „Starship“ nutzen, um damit die nächsten Menschen zum Mond zu befördern.

Update vom Samstag, 18. November 2023, 13.33 Uhr: Beim zweiten Testflug ist das wichtigste Ziel für SpaceX, das „hot staging“ zu schaffen, also das Abschalten der Triebwerke der ersten Raketenstufe (Booster), das Aktivieren der Triebwerke des „Starships“ (obere Raketenstufe) sowie das Trennen der beiden Stufen.

„Starship“-Start heute im SpaceX-Livestream

Update vom Samstag, 18. November 2023, 13.30 Uhr: Der offizielle Livestream von SpaceX ist jetzt online.

Update vom Samstag, 18. November 2023, 13.22 Uhr: Das „Starship“ wird weiter betankt, mittlerweile zeigt der Himmel hinter der Rakete deutlich, dass der Sonnenaufgang bevorsteht. Die Rakete steht vor einem rosa Himmel. In wenigen Minuten startet auch der offizielle Livestream von SpaceX, dann gibt es offizielle Informationen. Bisher kann man nur sagen: Alles scheint nach Plan zu verlaufen, die Rakete wird betankt und momentan sind keine Probleme zu erahnen.

Das „Starship“ von SpaceX wartet auf den Start. © Screenshot SpaceX/X

Bleibt die Frage: Was ist vom heutigen „Starship“-Start zu erwarten? Das ist schwer abzuschätzen. Geplant ist, dass die Rakete zwischen 14.00 und 14.20 Uhr abhebt. Die wichtigsten und kritischsten Punkte des Starts im Überblick:

Update vom Samstag, 18. November 2023, 13.00 Uhr: In einer Stunde könnte es so weit sein: Um 14 Uhr öffnet sich das Startfenster für den zweiten Testflug des „Starship“ von SpaceX. Das Fenster ist nur zwanzig Minuten geöffnet, das heißt, relativ bald wird man wissen, ob die riesige Rakete heute tatsächlich startet. Die Betankung des „Starship“ hat bereits begonnen.

In Boca Chica im Süden von Texas, wo die Rakete bald abheben soll, wird es langsam hell. Etwa um 13.50 Uhr (MEZ) soll die Sonne aufgehen – startet das „Starship“ heute, könnte es direkt in den Sonnenaufgang starten. Dieser Liveticker hält Sie auf dem Laufenden über alle Ereignisse rund um das „Starship“ – egal, ob der Start gelingt oder wieder in einer Explosion endet.

SpaceX will die größte Rakete heute starten – Liveticker hält Sie auf dem Laufenden

Erstmeldung vom Samstag, 18. November 2023, 06.40 Uhr: Boca Chica – Etwas mehr als ein halbes Jahr ist vergangen, seit die „Starship“-Rakete von SpaceX bei ihrem Jungfernflug explodierte. Nun steht der zweite Startversuch der größten Rakete der Welt unmittelbar bevor. Das Raumfahrtunternehmen von Milliardär Elon Musk hat von der zuständigen Flugaufsichtsbehörde FAA die Lizenz erhalten, um das „Starship“ erneut starten zu lassen. Geplanter Termin: Der 18. November 2023, zwischen 14 und 16 Uhr MEZ.

Seit dem ersten Start hatte SpaceX alle Hände voll zu tun: Nicht nur, dass der völlig demolierte Startplatz repariert und besser ausgerüstet werden musste. Auch am sogenannten „Staging“ wurde gearbeitet, der Trennung der beiden Raketenstufen im Flug. Ab dem zweiten Testflug soll die obere Raketenstufe bereits vor der Trennung von der unteren Raketenstufe ihre Triebwerke zünden, um einen Geschwindigkeitsverlust zu vermeiden. Dieses „Hot Staging“ soll künftig auch höhere Nutzlasten ermöglichen.

„Starship“ von SpaceX: Größte Rakete der Welt soll heute starten

Doch bevor SpaceX über Nutzlasten für das „Starship“ nachdenken kann, muss die Rakete problemlos abheben. Beim ersten Testflug ist das zwar gelungen, allerdings gab es bereits kurz nach dem Start Probleme. Bis zu sechs der 33 „Raptor“-Triebwerke der ersten Raketenstufe fielen aus, die meisten anderen Triebwerke waren nicht mehr steuerbar. Die Rakete geriet aus diesem Grund außer Kontrolle und musste durch das Selbstzerstörungssystem zur Explosion gebracht werden. Doch auch dabei lief nicht alles glatt, denn das System löste erst 40 Sekunden nach der Zündung aus.

Name: Starship von SpaceX 1. Stufe: Booster (Super Heavy) 2. Stufe: Raumschiff (Starship) Gesamthöhe: 121 Meter Nutzlast: mehr als 100 Tonnen (nach Auftanken im Erdorbit) Ziele: u.a. Mond, Mars Quelle: SpaceX

SpaceX hat am „Staging“ und dem Startplatz des „Starship“ gearbeitet

Beim zweiten Testflug soll nun alles besser laufen. Geplant ist, dass die zweite Stufe des „Starships“, ein Raumschiff, das ebenfalls „Starship“ heißt, knapp ein Mal die Erde umrundet und etwa eineinhalb Stunden nach dem Start bei der hawaiianischen Insel Kauai im Wasser landet. Die erste Stufe der Rakete, der sogenannte Booster, soll bereits mehrere Minuten nach dem Start in den Golf von Mexiko fallen. Für die Zukunft ist geplant, dass sowohl der Booster als auch das Raumschiff selbst wiederverwendet werden können.

Das Raumschiff „Starship“ soll in Zukunft Menschen transportieren – im ersten Schritt im Auftrag der Nasa zum Mond, aber später auch bis zum Mars. Außerdem soll das „Starship“ zum Einsatz kommen, um mehr „Starlink“-Internetsatelliten von SpaceX in die Erdumlaufbahn zu befördern. Doch noch ist das alles Zukunftsmusik. Erst einmal muss der zweite Testflug gelingen. SpaceX verspricht auf der Unternehmenswebsite zum Start schon einmal: „Spannung garantiert!“ (tab)