Elchmangel und 5 andere Gründe, warum Elterngeld bei deutschen Männern so gut ankommt

Von: Jana Stäbener

Dass sich beide Partner Zeit für die Kinder nehmen, hilft der Gleichberechtigung. Ein Forscher hat das noch vor 15 Jahren nicht kommen sehen.

Achtung: Dieser Artikel enthält Ironie.

Das Elterngeld, das gekürzt werden soll, hat die Arbeitsteilung zwischen Frauen und Männern verändert. Das hat eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und des Prognos-Instituts ergeben.



In Partnerschaften, in denen beide Partner Elterngeld bezogen, kam es laut Studie zu einer gleichmäßigeren Aufgabenteilung von Beruf und Care-Arbeit als in Fällen, in denen nur ein Partner Elterngeld erhielt. Besonders dann, wenn die Elternzeit nicht gemeinsam genommen werde – Väter in Deutschland zu „gerechter Arbeitsteilung“ quasi gezwungen werden.

2007 befand ein Bevölkerungsforscher, dass Männer sicher nur Elche jagen würden, wenn es für sie auch Elterngeld gebe. Die Theorie stellte sich als Trugschluss heraus. © Westend61/IMAGO, Zoonar/IMAGO, Collage

Elterngeld in Deutschland? Das klappt nur aus diesen 5 Gründen

Wenn das Elterngeld nach aktuellen Plänen der Ampel-Koalition weiterentwickelt wird, dann dürfen Eltern in den ersten zwölf Monaten nach der Geburt (nicht mehr 14 wie bisher) Elterngeld beziehen und nur noch einen Monat lang gleichzeitig (statt zwei). Die Effekte auf Gleichberechtigung könnten sich damit noch verstärken.



Seit über 15 Jahren gibt es das Elterngeld nun schon. 2007 löste es das bis dahin bestehende Erziehungsgeld ab. Das Ziel: durch die alleinige Betreuungszeit des (meist männlichen Partners) die Gleichstellung in Beruf und Familie voranbringen.



Der US-amerikanische Autor und Bevölkerungsforscher Phillip Longman lachte damals in einem Spiegel-Interview über die Idee. Er verwies auf Schweden, wo ein ähnliches Modell ausprobiert worden sei. Die schwedischen Männer seien da aber einfach „Elche jagen“ gegangen anstatt die Freizeit für die Familie zu nutzen.



Ja, klar. Väter sind nur triebgesteuert und können keine Verantwortung übernehmen. Dann ist sicher der Elchmangel in Deutschland Schuld daran, dass es mit dem Elterngeld so gut klappt. Oder diese fünf anderen Dinge:

1. Die Playstation 6 ist noch nicht raus.

Wenn die neue PS6 herauskommt, ist es vorbei mit der Kinderbetreuung. © Vasily Pindyurin/Westend61/Imago

Denn ALLE Männer zocken ja immer nur. Und definitiv lieber, als Kinder zu betreuen.

2. Die Bundesliga ist langweilig, Bayern wird eh immer Meister.

Zweikampf beim Spiel Bayern gegen Kopenhagen. © DPA Deutsche Presseagentur

Wenn es anders wäre, dann wäre das mit dem Elterngeld echt ein Schuss ins Aus.

3. In Deutschland bekommen Männer ihren Adrenalinkick schon beim Autofahren.

Weil Männer nichts lieber tun, als Autofahren... © IMAGO/Manfred Segerer

Auch mit Kind. Wäre das nicht der Fall, dann würde es übel ausehen...

4. In Deutschland ist der Besitz von Waffen verboten.

...und jagen. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Wenn es bei uns so wäre wie in den USA, dann wären alle Männer ständig nur noch auf Jagd. Zwar nicht nach Elchen, aber ganz sicher nach Wölfen.

5. Bei uns sind (fast) alle Fernsehköche männlich.

Frank Rosin (links) ist wieder zurück und bildet mit Alex Kumptner, Alexander Herrmann und Tim Raue (von links) die Jury bei „The Taste“. © Sat.1/Jens Hartmann

Tim Mälzer, Steffen Henssler und viele mehr: Nur durch diese geballte maskuline Energie entwickeln deutsche Männer überhaupt einen Funken Spaß am Kochen. Der einzige Grund, warum sie sich auf ein paar Monate Haushalt einlassen. Sorgen wir mal besser dafür, dass das Mann-Frau-Verhältnis im TV so bleibt!

