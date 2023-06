Empörung von Lanz und Precht wegen Lindemann legt ein Problem offen

Von: Giorgia Grimaldi

Markus Lanz und Richard David Precht

In der aktuellen Folge ihres Podcasts kritisieren die Moderatoren die Berichterstattung über Till Lindemann und vergleichen den Fall mit Jörg Kachelmann. Sie lassen entscheidende Punkte weg.

Achtung, die folgenden Absätze enthalten Schilderungen zu mutmaßlicher sexueller Gewalt.

Jeden Freitag sprechen ZDF-Moderator Markus Lanz und der Philosoph und Autor Richard David Precht in ihrem Podcast „Lanz und Precht“ über aktuelle Geschehnisse. Folge 94 behandelt unter anderem den Fall Lindemann, bei dem uns ein Anwalt ein wichtiges Detail nennt.



„Dauererregtheit“ und „unvorstellbare Gereiztheit“ hätten Deutschland fest im Griff, behauptet Lanz zu Beginn der Folge. Ein gutes Beispiel für das gesteigerte „Erregungspotenzial“ unserer Gesellschaft seien „die Vorgänge rund um Rammstein“, holt Lanz aus. Möglicherweise sei es zu schlimmen Dingen gekommen. Doch das zu klären sei Aufgabe der Justiz, die Medien dagegen sollten sich zurückhalten.

„Hemmschwelle der Qualitätspresse“ sei gefallen

Die Berichterstattung wie die Recherchen des Magazins Spiegel über Männer, die des Machtmissbrauchs und sexueller Übergriffe bezichtigt werden (zuletzt Schauspieler Til Schweiger und TV-Koch Christian Jürgens) würde zeigen, wie voreilig „mediale Urteile“ gefällt werden und das juristische Urteil überschatten. „Das wäschst du nicht mehr von dir ab“, stimmt Precht zu und erinnert an den Fall Jörg Kachelmann.



Gegen den ehemaligen Wettermoderator wurde im Jahr 2010 wegen angeblicher Vergewaltigung ermittelt. Kachelmann wurde wegen erwiesener Unschuld freigesprochen. Der Moderator wirft den Medien vor, „wie eine Sau durchs Dorf“ getrieben worden zu sein und seine Existenzgrundlage weitestgehend verloren zu haben.



Nach ein paar Minuten ziehen Lanz und Precht Bilanz: Nur aufgrund von Zeugenaussagen, die „richtig sein können, aber nicht müssen“ zu berichten, sei kein seriöser und professioneller Journalismus, sondern Meinungsmache zum Leidwesen der Männer.

Kachelmann-Vergleich hinkt

Die gezogene Parallele zwischen Lindemann und Kachelmann verzichtet derweil auf eine detaillierte Auseinandersetzung. Dabei hinkt der Vergleich: Während im Fall Kachelmann eine Einzelperson (die ehemalige Lebensgefährtin des Moderators) die Vorwürfe der Vergewaltigung erhob und die Beweislage von Anfang an dürftig war, steht in der Rammstein-Debatte ein ganz anderer Vorwurf im Raum: der womögliche Einsatz von Betäubungsmitteln, mutmaßlicher Machtmissbrauch zwischen Idol und Fans, systematische sexuelle Übergriffe.

Prozessakten: Oberlandesgericht Köln verurteilt die Bild-Zeitung zu 395.000 Euro Entschädigung an Jörg Kachelmann © Oliver Berg / Picture Alliance

Moralische Schuld wird auch in den Medien verhandelt

Der Fall Jörg Kachelmann, dessen Image schwer durch die Medien beschädigt wurde, gilt heute in vielen journalistischen Ausbildungsstätten als Lehrstück. Doch während Lanz und Precht scharf gegen die Medien austeilen und erklären, was nicht deren Job sei – „Hexenjagd“ und „Vorverurteilung“ – verzichten sie auf eine Einordnung, was denn nun eigentlich die Aufgabe der Berichterstattung ist.



In einer Demokratie ist es Aufgabe der Medien, im öffentlichen Interesse zur Information und Meinungsbildung der Gesellschaft beizutragen. Dazu gehören Fälle wie Lindemann, da eine bekannte Person des öffentlichen Lebens mit schweren Vorwürfen konfrontiert wird, die gegen das Wertesystem verstoßen. Wichtig ist dabei die Trennung zwischen juristischer Schuld im Gericht und der Offenlegung gesellschaftlicher Missstände in den Medien.

Wie Verdachtsberichterstattung funktioniert

So gilt in Deutschland bis zum Beweis der Schuld die Unschuldsvermutung samt Leitsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“. Das heißt auch: Medien müssen ihre Sorgfaltspflicht beachten und die Kriterien der Verdachtsberichterstattung einhalten. Nach deutschem Medienrecht muss für eine zulässige Verdachtsberichterstattung ein klares Öffentlichkeitsinteresse bestehen, zudem sollte ausgewogen berichtet werden, die Beschuldigten müssen die Möglichkeit zur Stellungnahme bekommen. Und: Es muss ein Mindestbestand an Beweisen gegeben sein, der für den Wahrheitsgehalt des Verdachts spricht.



Im Fall Rammstein liegen die Aussagen dutzender Frauen vor, die durch ein Casting gezielt für die „Row Zero“ und Backstage-Partys rekrutiert worden sein sollen. Sie haben sich teilweise mit Klarnamen und eidesstattlicher Erklärung geäußert und legen eine Systematik offen. Laut Recherchen der Medienhäuser SZ/NDR schildern die Frauen Details um sexuelle Handlungen, denen sie laut eigenen Angaben nicht zugestimmt haben, weil sie von Erinnerungslücken sprechen. Hinter diesen vermuten sie den Einsatz von K.o.-Tropfen, der strafbar ist. Außerdem gibt es Chatverläufe und Einzelheiten rund um die „Casting-Direktorin“ Alena Makeeva, die von mehreren Frauen als Kontaktperson für die Rekrutierung identifiziert worden ist. Die Anzeigen sollen derweil von unbeteiligten Dritten kommen.



Lindemann hat inzwischen eine Kanzlei beauftragt, die ihn in presserechtlichen Angelegenheiten vertritt. In ihrer Presseerklärung vom 8. Juni kündigten die Anwälte an, gegen unzulässige Verdachtsberichterstattung vorzugehen. In deren Stellungnahme heißt es außerdem, die Vorwürfe seien „ausnahmslos unwahr“.

Opferperspektive weglassen kann keine Option sein

Im Podcast sagt Precht, dass ohne offiziellen Straftatbestand und zu Ermittlungsbeginn keine oder nur eine „sehr vorsichtige Berichterstattung“ wünschenswert wäre, vor allem so lange die wahren Ausmaße und Hintergründe nicht bekannt seien. Würde sich die Berichterstattung daran orientieren, würde das den Wegfall des journalistischen Prinzips einer Verdachtsberichterstattung bedeuten. Es hieße wohl im Umkehrschluss, die mutmaßlichen Opfer nicht zu Wort kommen zu lassen, eine ausgewogene Berichterstattung wäre nicht mehr gegeben.



Andere Fälle von Machtgefüge und Machtmissbrauch zeigen, dass oft Ressourcen und Anwälte akquiriert werden, die einem Rechtsstreit über Jahre standhalten. Das einzige Instrument, das mutmaßlichen Opfern im Kampf gegen solche Vorfälle und Strukturen bleibt, ist die Öffentlichkeit.

Die Vorwürfe gegen Lindemann häuften sich nach den Tweets der Nordirin Shelby Lynn, die ihren Verdacht äußerte, während des Rammstein-Konzerts in Vilnius (Litauen) am 22. Mai womöglich betäubt und verletzt worden zu sein. Die Staatsanwaltschaft in Vilnius teilte inzwischen mit, kein strafrechtliches Verfahren aufzunehmen, da „keine objektiven Tatsachenbeweise“ für die Aussagen Shelbys vorliegen würden.

