Vegane Ernährung für Kinder: Ärzte warnen vor „massiven und auch dauerhaften“ Schäden

Ernähren Eltern ihre Kinder rein vegan droht Nährstoffmangel. Dieser kann sich negativ auf die Kindesentwicklung auswirken. Ein Ärzteverband gibt Empfehlungen.

Kassel – Kleinkinder und Säuglinge sollten nicht vegan ernährt werden. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) warnt vor einem möglichen Nährstoffmangel.

In Deutschland ernähren sich inzwischen rund zehn Prozent der Erwachsenen entweder vegetarisch oder vegan. Werden sie Eltern versuchen sie oft, ihre Ernährung auf die Kinder zu übertragen. Vollständig ohne tierische Produkte kann die Ernährung den Kindern schaden. Eine vegetarische, also fleischlose Ernährung, sei im Jugendalter unter bestimmten Bedingungen allerdings gut möglich, teilt der Verband dem Sender ntv mit.

Folgen rein veganer Ernährung: Kleinkindern und Säuglingen drohen Organschäden

„Der kindliche Organismus reagiere höchst empfindlich auf Nährstoffmangel“, erklärt der BVKJ in Nordrhein-Westfalen anlässlich des Weltvegantags am 1. November. „Für ein gutes Körperwachstum und eine gesunde Entwicklung aller Organe, besonders des Gehirns, brauche es viele Stoffe in ausreichender Menge“, so der Sprecher des BVKJ Nordrhein, Axel Gerschlauer. Die Versorgung des Körpers mit Eiweiß, speziellen Fettsäuren, Vitaminen oder Spurenelementen sei bei veganer Ernährung allerdings kritisch zu sehen, fügte er hinzu.

Jugendmediziner empfehlen für Kinder keine vegane Ernährung. © Christin Klose/dpa-tmn

Laut Gerschlauer genügten schon kleinere Schwankungen und Unterversorgungen, um den im Wachstum befindlichen und demnach besonders empfindlichen Organen eines Säuglings zu schaden. Insbesondere die neurologische Entwicklung und die geistige Gesundheit könnten „massiv und auch dauerhaft“ gefährdet werden, so der BVKJ-Sprecher.

Fehlen Kindern durch Veganismus wichtige Nährstoffe müssen Ergänzungsmittel her

Für Kinder empfiehlt der Verband eine Mischkost, wobei sie Fleisch und andere tierische Produkte nur in Maßen zu sich nehmen sollten. Die bei einer rein veganen Ernährung fehlenden Nährstoffe könnten laut BVKJ nur eingeschränkt über natürliche Lebensmittel aufgenommen werden. Manchmal – wie im Falle des wichtigen Vitamins B12 – sei deshalb die Einnahme sogenannter Nahrungsergänzungsmittel erforderlich.

Die Entscheidung älterer Kinder und Jugendlicher, sich aufgrund von Tierwohl- oder Umweltaspekten bewusst vegan ernähren zu wollen, sei anerkennenswert, betonte der Verband. Um eine ausreichende Nährstoffversorgung sicherzustellen und kontrollieren zu können, seien laut BVKJ Nordrhein allerdings eine qualifizierte Beratung sowie regelmäßige Blutabnahmen notwendig. Auch stillenden Müttern, die vegan leben, empfiehlt der Verband, eine regelmäßige Kontrolle der Blutwerte sowie die Einnahme von Vitamin-B12-Präparaten. (phf)