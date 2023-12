Studie zeigt, dass Meereswellen stärker werden – Was daran schuld ist

Hohe Wellen (Symbolbild). © Imaginechina-Tuchong/Imago

Die Wellen in den Meeren werden heftiger – und bedrohen an Küsten lebende Gemeinden. Dahinter stecken steigende globale Temperaturen.

Wenn eine Meereswelle fällt, wackelt der Boden. Jetzt werden diese Erschütterungen immer größer. Stürmischere Meere und größerer Seegang in den letzten Jahrzehnten lassen den Meeresboden der Erde mit größerer Kraft aufschlagen und senden größere Wellen durch die Erdkruste - fast wie ein winziges, winziges, winziges Erdbeben. Die größte Zunahme der Wellenenergie, die mit einem Seismometer gemessen wurde, ist nach jüngsten Forschungsergebnissen im Nordatlantik zu beobachten.

Die erhöhte Kraft hängt mit den steigenden globalen Temperaturen zusammen, die Stürme verstärken und sie größer und intensiver machen können. Zusammen mit dem steigenden Meeresspiegel führen diese Stürme zu weiterer Landerosion und bedrohen die an der Küste lebenden Gemeinden.

„Je größer die Wellen werden, desto stärker drücken und ziehen sie auf den Meeresboden“, so Rick Aster, Seismologe und Hauptautor der Studie.

Wellenenergie nimmt weltweit jedes Jahr zu

Laut der Studie hat die Wellenenergie seit den 1980er Jahren weltweit im Durchschnitt um 0,27 Prozent pro Jahr zugenommen. In den letzten Jahren war der Anstieg mit 0,35 Prozent pro Jahr seit dem Jahr 2000 noch höher. Ein paar Zehntelprozent pro Jahr summieren sich über die Jahrzehnte, so Aster, und ergeben einen Anstieg von etwa 8 Prozent über 30 Jahre.

Die Ozeane sind das Grundrauschen der Erde. Ständig treffen fallende Wellen auf den Meeresboden und senden kleine Impulse bis ins tiefe Innere der Kontinente. Wenn man menschliche Aktivitäten, Gletscherbeben, Erdbeben, Erdrutsche, Vulkanausbrüche, Meteoriteneinschläge, nukleare und andere Explosionen ausklammert, bleiben nur noch die Schwingungen der Ozeane übrig.

Seismometer, die die Bewegungen des Bodens messen, die typischerweise bei Erdbeben auftreten, können die seismischen Wellen des aufgewühlten Ozeans auffangen. Bei der Analyse der Daten von mehr als 50 Stationen auf der ganzen Welt beobachtete das Team, dass sich diese Hochseeschwingungen als gleichmäßiges Brummen über große Entfernungen ausbreiten. Stellen Sie sich die Wellen vor, die auf die Erdkruste prallen, wie ein Finger, der eine Gitarrensaite zupft, nur dass die Wellen in einem viel größeren Maßstab entstehen.

Die Länge einer Welle beträgt „Dutzende von Kilometern, und sie breiten sich tatsächlich in der Erdkruste aus, es sind also wirklich große Biester“, so Aster, Leiter der Abteilung Geowissenschaften an der Colorado State University. „In Abwesenheit von Erdbeben oder anderen großen vorübergehenden Ereignissen sind sie das dominierende seismische Signal auf unserem Planeten.

Große Wellen kommen häufiger vor, als man denkt

Man spürt nicht, wie der Boden bebt, weil die Bewegungen im Mikrometerbereich liegen. Man würde auch nicht in der Lage sein, das Rumpeln zu hören, weil es auf einer Skala weit unterhalb unseres Hörvermögens stattfindet. Aber wir erkennen diese großen Wellen - die Art, die Surfer in Kalifornien oder Hawaii begeistert. Sie entstehen durch große Stürme mit starken Winden über große Entfernungen, so Aster.

Und diese knorrigen Wellen kommen häufiger vor, als man denkt. Sie treffen ständig auf den Meeresboden der Erde, weil „irgendwo auf der Welt ein riesiger Sturm diese Wellen erzeugt“, so Aster.

Das Überraschendste an der Studie sei, so Aster, dass der Anstieg der Wellenenergie „fast überall auf dem Planeten“ stattfinde. Rund 80 Prozent der Stationen zeigten einen hochsignifikanten und progressiven Anstieg der Energie im Laufe der Jahrzehnte - eine Tatsache, die „niemals zufällig auftreten würde“.

„Die globale Erwärmung bringt mehr Energie in die Atmosphäre, was zu stärkeren Stürmen mit intensiveren Winden führt, die größere Wellenhöhen erzeugen“, sagte der Ozeanograph Peter Bromirski, der nicht an der Studie beteiligt war. So verdunstet beispielsweise mehr Wasser in einer wärmeren Atmosphäre und wird zum Treibstoff für Stürme.

Die stärksten Wellen wurden im Südlichen Ozean rund um die Antarktis festgestellt, was bei einem Meer, das als das stürmischste der Welt bekannt ist, nicht überrascht. Aster erläuterte, dass diese Region der einzige Ort ist, an dem das Meerwasser ohne Unterbrechung durch Landformen um den Planeten kreisen kann.

Nordatlantik verzeichnet den höchsten Anstieg der Wellenenergie

Der Nordatlantik verzeichnete jedoch in den letzten vier Jahrzehnten den höchsten Anstieg der Wellenenergie im Vergleich zu den historischen Werten. Die Wellenenergie hat seit den 1980er Jahren im Durchschnitt mehr als doppelt so stark zugenommen wie die globale Rate, wobei seismische Stationen im Osten der Vereinigten Staaten einen Anstieg zwischen 0,6 und 0,8 Prozent pro Jahr verzeichnen.

Der Anstieg im Nordatlantik ist deutlich, steht aber im Einklang mit anderen jüngsten Rekordaktivitäten in dieser Region. In diesem Gebiet befinden sich einige der sich am schnellsten erwärmenden Gewässer der Welt. Außerdem haben sich die Stürme dort schneller verstärkt oder Rekordwerte erreicht, wie der tödliche Sturm Ciarán, der Anfang November über das Vereinigte Königreich hinwegfegte. Auch Hurrikane entwickeln sich in der Region zu großen Stürmen, wie etwa der Hurrikan Ida.

In Zeiten von El Niño und La Niña, wenn sich die Meeresoberflächentemperaturen im östlichen Pazifik verändern, nimmt die Wellenenergie weltweit ebenfalls zu. Während La Niña nimmt die Sturmaktivität im atlantischen Becken zu, während El Niño im mittleren und östlichen Pazifik - im globalen Durchschnitt während beider Ereignisse.

„Es ist wirklich ein Maß dafür, was die großen Stürme auf der ganzen Welt tun“, sagte Aster.

Ozeane erwärmen sich – Wellenaktivität dürfte sich weiter verstäsrken

Die durch die globale Erwärmung verursachte Erwärmung der Ozeane, so Aster, verstärkt auch die Auswirkungen von El Niño und La Niña und führt manchmal zu extremeren Meereswellen als ein ähnliches Ereignis Jahrzehnte zuvor auf einer vergleichsweise kühleren Erde. Der El Niño von heute, so Aster, ist vielleicht nicht derselbe wie der El Niño Ihres Vaters“.

Die Wellenaktivität dürfte sich weiter verstärken, solange die Temperaturen weiter steigen, so Bromirski, emeritierter Ozeanograph am Scripps Institution of Oceanography. Diese Zunahme, die er zuvor bei den Wellen an der kalifornischen Küste dokumentiert hat, ist seit dem Anstieg der globalen Erwärmung in den 1970er Jahren zu beobachten. Manche sagen, dass sich die globalen Temperaturen jetzt noch schneller erhöhen.

„Die globalen Oberflächentemperaturen des letzten Jahrzehnts deuten darauf hin, dass sich die globale Erwärmung erneut beschleunigt“, so Bromirski. „Eine weitere Zunahme der Wellenaktivität an den Küsten wird möglicherweise folgen und die mit dem Meeresspiegelanstieg verbundenen Probleme durch höhere Gezeiten verschärfen.

Stärkere Wellen können es den Menschen erschweren, sicher an den Küsten zu leben, sagte Itxaso Odériz, ein Forscher für Küstenrisiken, der nicht an der Studie beteiligt war. Ozeanwellen tragen zur Gestaltung von Stränden, Flussmündungen, Ökosystemen, Häfen und Tourismusorten bei. Brechende Wellen transportieren Sediment, verändern die Position der Küstenlinie und laufen steile Hänge hinauf.

Extreme Wellen führt zu Erosion, die Infrastruktur beeinträchtigt

„Bei extremen Wellen, die durch Stürme wie außertropische Wirbelstürme ausgelöst werden, kann der Sedimenttransport beträchtlich sein, was zu Erosion führt und die Infrastruktur an der Küste beeinträchtigt“, so Odériz, Forscher am IHCantabria Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria. „Der Wasserspiegel kann erheblich ansteigen, was zu Überschwemmungen an der Küste führen kann.“

Beobachtungen, die zeigen, wann, wo und wie die Wellen weltweit zunehmen, sind ihrer Meinung nach für die Quantifizierung des Küstenrisikos von entscheidender Bedeutung - insbesondere in Verbindung mit Daten über den Anstieg des Meeresspiegels an den Küsten.

„Dies ist ein weiterer Weckruf für die Menschen, sich ernsthaft um die Infrastruktur und das Ökosystem der Küsten zu kümmern, wenn die Wellen im Durchschnitt höher werden“, so Aster.

